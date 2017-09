Не се примирявйте със ситуацията, ако тя не ви удовлетворява

Програмата на School of Finance and Accounting for Young Professionals е насочена към млади специалисти и предоставя ключови знания и умения за работа в големи финансово-счетоводни отдели, компании тип центрове за изнесени услуги и е подходяща за всички, които търсят професионално израстване или кариерна промяна. Завършването на Училището по финанси и счетоводство дава нужната подготовка за явяване на базовите изпити както за специализираната квалификацията AAT, така и за диплома по счетоводство и бизнес ACCA.



В интервю за Капитал, Анелия Лападжова, Head of Accounting and Shared Services, Paysafe подчерта, че обучението в School of Finance and Accounting помага за обогатяване на специализирания език и по-лесна комуникация с финансовите отдели в другите държави, тъй като занятията и материалите са на английски език. Анелия добави още: "Бих посъветвала работодателите, ако имат възможност да запишат служителите си на всички модули, не само на този, които е тясно свързан с текущите им задължения. Може би няма да видят пряка полза веднага, но такава има със сигурност."



LEVEL 1 / НИВО 1: Introduction

Bookkeeping Transactions 1 – 7-8 Oct – Георги Кирилов FCCA CF

Cost Accounting 1 - 28 – 29 Oct - Георги Кирилов FCCA CF

Fnancial Accounting 1 - 10 – 11 Nov - Георги Кирилов FCCA CF<



LEVEL 2/ НИВО 2: Apprenticeship

Bookkeeping Transactions 2 - 14 - 15 Oct - Георги Кирилов FCCA CF

Financial Accounting 2 - 18 – 19 Nov – Линкълн Майлс BA (Hons), FCCA, FCMI, FCIS IFRS

Cost Accounting 2 - 2 – 3 Dec - Георги Кирилов FCCA CF



LEVEL 3/ НИВО 3: Professional Gateway

Preparation of Financial Statements 3 - 25 – 26 Nov - Линкълн Майлс BA (Hons), FCCA, FCMI, FCIS IFRS

Cost Accounting 3 - 9 – 10 Dec - Георги Кирилов FCCA CF

Business Case - Dec



Optional Modules for Knowledge/ Допълнителни модули по избор

Law and Tax (BG Legislation)- 4 Dec – адв. Илия Грозданов

External and Internal Audit, Professional Ethics - 5 Dec – Таня Коточева, ДЕС, PhD

Budgeting 11 Dec - Георги Кирилов FCCA CF

Cash Management and Credit Control - 12 Dec - Георги Кирилов FCCA CF



Работен език - английски

Продължителност - 7 октомври – 12 декември 2017 (присъствени модули, основно в събота и неделя плюс онлайн лекции)

Цена на едно ниво - 700 лв. (без ДДС)

Цена на всички нива (1 участник) – 2,000 лв. (без ДДС)

Цена за всеки от допълнителните модули: 250 лв. (без ДДС)

Цена за регистрация във всички нива плюс всички допълнителни модули: 2,700 лв (без ДДС)



Повече информация и регистрация на capital.bg/mdv_FA



Контакти:

FA_School@mdvtraining.bg

+359 887 492 126

Христина Христова