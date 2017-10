School of Finance and Accounting for Young Professionals 2017 стартира с официално откриване

.

По време на събитието, Анелия Лападжова - Head of Accounting and Shared Services в Paysafe, награди с пълна стипендия Стелияна Златева, отличила се с най-добро общо представяне в конкурса. В интервю за Капитал , Анелия Лападжова, подчертава, че би посъветвала работодателите, ако имат възможност, да запишат служителите си на всички модули, не само на този, който е тясно свързан с текущите им задължения, тъй като ползата за работния процес е осезаема.

Програмата стартира успешно с първият модул Bookkeeping Transactions на 7 и 8 октомври, в класните стаи на MDV Professional Education. "Групата е много силна, събрани са много способни, умни и старателни студенти, които са активни и заредени с ентусиазъм. Има няколко човека, които са с различен професионален опит, без предварително икономическо образование, но и те полагат адекватни усилия и отсега си личи, че ще се справят блестящо." сподели преподавателят Георги Кирилов, FCCA, CF.

На 14 и 15 октомври, стартира второ ниво с модула Bookkeeping Transactions 2 и все още се приемат корпоративни регистрации за School of Finance and Accounting for Young Professionals. Всички желаещи компании могат да запишат свои служители в предстоящите нива Apprenticeship (Level 2) и Professional Gateway (Level 3) от програмата или в отделни модули по избор, които предстоят в декември. Така те ще получат структурирани знания, както и ключови умения, които да повишат качеството и ефективността на тяхната работа. Обученията са основани на казуси и добри практики и са подходящи за всички, които търсят професионално израстване или кариерна промяна. Завършването на програмата дава нужната подготовка за явяване на базовите изпити както за специализираната квалификацията AAT, така и за диплома по счетоводство и бизнес ACCA.

Много компании вече се довериха на School of Finance and Accounting for Young Professionals и от една страна откриха отлична възможност за подготовка на своите младши специалисти, а от друга откриха място за за среща с качествени стажанти. Сред тях са Paysafe, EY (Ernst and Young) и "СОРТИС Инвест" ЕООД, които отвориха и специални квоти в стажантските си програми за участниците в обученията. Асарел-Медет, EXL Services, Coca-Cola BSO вече потвърдиха интереса си към предстоящите обучения и през 2017.

След завършване на програмата през миналата година, всички участници успяха да открият отлична реализация и в рамките на междиния период от една година получиха повишение и признание от своите работодатели, които към настоящия момент потвърждават отличното им представяне. Обратната връзка от работодателите е и най-красноречивото доказателство за успеха на School of Finance and Accounting for Young Professionals. Ще проследим с интерес и представянето на новите участници, за да споделим и техните успешни истории.

LEVEL 1 / НИВО 1 : Introduction

Financial Accounting 1 - 21 - 22 Oct - Линкълн Майлс BA (Hons), FCCA, FCMI, FCIS IFRS

Cost Accounting 1 - 28 – 29 Oct - Георги Кирилов FCCA CF



LEVEL 2/ НИВО 2: Apprenticeship

Bookkeeping Transactions 2 - 14 - 15 Oct - Георги Кирилов FCCA CF

Cost Accounting 2 -10 - 11 Nov - Георги Кирилов FCCA CF

Financial Accounting 2 - 18 – 19 Nov – Webinar - Линкълн Майлс BA (Hons), FCCA, FCMI, FCIS IFRS



LEVEL 3/ НИВО 3: Professional Gateway

Preparation of Financial Statements 3 - 2-3 Dec - Линкълн Майлс BA (Hons), FCCA, FCMI, FCIS IFRS

Cost Accounting 3 - 9 – 10 Dec - Георги Кирилов FCCA CF

Business Case - Dec



Optional Modules for Knowledge/ Допълнителни модули по избор

Law and Tax (BG Legislation)- 4 Dec – адв. Илия Грозданов

External and Internal Audit, Professional Ethics - 5 Dec – Таня Коточева, ДЕС, PhD

Budgeting 11 Dec - Георги Кирилов FCCA CF

Cash Management and Credit Control - 12 Dec - Георги Кирилов FCCA CF



Работен език - английски

Продължителност - 7 октомври – 12 декември 2017 (присъствени модули, основно в събота и неделя, плюс онлайн лекции)



Цена на едно ниво - 700 лв. (без ДДС)

Цена на всички нива (1 участник) – 2,000 лв. (без ДДС)

Цена за всеки от допълнителните модули: 250 лв. (без ДДС)

Цена за регистрация във всички нива плюс всички допълнителни модули: 2,700 лв (без ДДС)



Новите участници се срещнаха с преподавателите, както и с някои от бъдещите работодатели, за да обсъдят предизвикателства и възможности за професионалното си развитие, в приятна атмосфера