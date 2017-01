Силно тримесечие за водещите банки в САЩ

През последните седмици книжата на Goldman се доближиха до историческия си рекорд от 247.92 долара за акция, поставен през октомври 2007 г.,



За миналата година трите най-големи американски банки са отчели обща печалба 65 млрд. долара, което е повече от обединената пазарна капитализация на германската Deutsche Bank и швейцарската Credit Suisse. Това подчертава ясно изразеното изместване на тежестта встрани от Европа след финансовата криза, отбелязва Financial Times.В петък трите водещи банки по размер на активите в САЩ – JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo, публикуваха резултатите си за четвъртото тримесечие на 2016 г., като отчетоха 2% увеличение на годишната си печалба в сравнение с 2015 г. благодарение на по-силното последно тримесечие, което компенсира по-слабото начало на годината.Тази седмица тримесечните си резултати ще публикуват и Morgan Stanley, Goldman Sachs и Citigroup, като очакванията са те също да потвърдят тенденцията на възраждане сред американските банки, подкрепено от надеждите за по-голям растеж на икономиката, по-ниски данъци и по-облекчени регулации при управлението на Доналд Тръмп. За Goldman Sachs например прогнозата е за 27% ръст на нетната печалба за годината до 7 млрд. долара, пише FT.Резултатите в САЩ вероятно ще контрастират с по-умерените новини от големите европейски банки в следващите седмици, които ще покажат, че отсам Атлантика на представянето на финансовите институции продължават да тежат фактори като по-бавното нарастване на икономиките, отрицателните лихвени проценти, високите равнища на необслужваните кредити и политическата несигурност около Brexit и бъдещето на еврозоната.Всичко това намира отражение и в пазарните оценки на банките – наскоро книжата на Goldman се доближиха до историческия си рекорд от 247.92 долара за акция, поставен през октомври 2007 г., а тези на JPMorgan неколкократно подобриха най-доброто си представяне в историята на банката през последните няколко месеца. Междувременно акциите на Barclays, Deutsche Bank, Unicredit и Royal Bank of Scotland се търгуват при цени, равняващи се едва на част от нивата им отпреди кризата, отбелязва FT.Финансовите институции в САЩ имат и значително по-малък брой предстоящи плащания по съдебни дела. Преди месец Deutsche и Credit Suisse обявиха, че през четвъртото тримесечие ще имат извънредни разходи от съответно 1.2 млрд. долара и 2 млрд. долара, след като постигнаха извънсъдебни споразумения с американското правителство по искове за неправомерна продажба на обезпечени с ипотеки ценни книжа в периода преди кризата. Barclays реши да продължи спора си в съда, припомня изданието, а Royal Bank of Scotland, HSBC и UBS все още търсят решения по отправените срещу тях искове.По данни на Dealogic през 2006 г. водещите пет европейски банки са събирали 20% от таксите за инвестиционно банкиране в световен мащаб. Миналата година този дял е паднал до 16%, въпреки че Barclays погълна значителна част от бизнеса на Lehman Brothers. В петък от JPMorgan обявиха, че делът им в събираните такси за инвестиционно банкиране се е повишил както в САЩ, така и в Европа, като институцията е световен лидер по този показател.Пред анализатори главният финансов директор на JPMorgan Мариан Лейк коментира, че банката "се гордее" с постиженията си и "ще направи всичко по силите си" да ги повтори. "Не мисля, че трябва непременно да очаквате да продължим да взимаме пазарен дял с този темп, но със сигурност ще защитаваме постигнатия до момента", посочва тя.Финансовите институции в САЩ разчитат и на преимущества по линия на по-стабилната икономика на родния си пазар на фона на несигурността около решението на Великобритания да напусне ЕС. "Добрата новина е, че САЩ укрепват в началото на годината. Наблюдаваме съвсем нормално първо тримесечие и силна клиентска активност, което е добър знак", казва председателят и главен изпълнителен директор на BofAБрайън Мойнихан, пише още FT.