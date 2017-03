Франкфурт и Дъблин с най-големи шансове да привлекат част от бизнеса на Лондонското сити

Германския град има естествената финансова екосистема заради присъствието на централите на Deutsche Bank AG и Европейската централна банка.

Големи инвестиционни банки са готови с планове да преместят част от бизнеса си в няколко европейски града след започването на Brexit преговорите между Лондон и Брюксел, пишат Financial times (FT) и Bloomberg. Причината за това е желанието им да разполагат с подготвен персонал и с офиси в европейка юрисдикция още преди приключването на преговорите за излизането на Великобритания. Премиерът на страната Тереза Мей обяви, че тя официално ще предупреди Съвета на ЕС за намеренията си да изтегли страната от съюза на 29 март, стана ясно в понеделник.В интервюта с над 30 управители или висши мениджъри на редица големи банки, сред които Bank of America, Standard Chartered, Goldman Sachs Group и Citigroup, Bloomberg и FT са научили за техните планове да се преместят в няколко алтернативни европейски финансови центрове. Най-големите победители от тези процеси ще бъдат Франкфурт и Дъблин, които ще поемат фронтофис работните места, докато други големи градове, между които Амстердам, Мадрид, Милано и Варшава, са потенциални дестинации за административните работни места.Според Асоциацията на лидерите в бизнес услугите (ABSL) пък Източна Европа има шанса да привлече стотици хиляди бизнес аутсорсинг позиции от Лондон в своите страни заради по-ниските заплати спрямо западноевропейските. Полският вицепремиер Матеуш Моравецки прогнозира, че страната му ще разкрие поне 35 хил. работни места в бизнес услугите до края на тази година.По информация на Bloomberg Bank of America, Standard Chartered и Barclays смятат да направят своите европейски хъбове в ирландската столица, за да осигурят бъдещ достъп до единния пазар на ЕС. Goldman Sachs и Citigroup, от друга страна, са готови с плановете си за преместване в посока Франкфурт. Германският град има естествената финансова екосистема заради присъствието на централите на Deutsche Bank AG и Европейската централна банка. От друга страна, Дъблин има същите финансови регулации като Лондон и английският е говоримият език в ирландската столица.Други потенциални дестинации, които са били споменати от интервюираните управители, са били Мадрид, където смята да се премести UBS, и Париж, където може да е потенциалният хъб на HSBC. Френската столица привлича с разнообразния си културен и нощен живот, но, от друга страна, отблъсква заради политическата нестабилност в страната и по-тежките финансови регулации. Подобен е проблемът и на Амстердам, които има нисък таван за бонусите на банкерите. За сметка на това холандската столица се ползва с доверието на японските банки и е вероятно да привлече поне две от най-големите - Mitsubishi UFJ и Mizuho. Варшава, Стокхолм и Берлин пък ще се борят за лондонския финансов технологичен сектор заради добре подготвените си IT кадри.Според изследователския център Bruegel Лондон може да загуби поне 10 хил. банкерски работни места и още 20 хил. поста във областта на финансовите услуги, пише Bloomberg. EY са още по-крайни в прогнозите си и твърдят, че 232 хил. британски работни места във финансовия сектор са застрашени заради Brexit.Не така мисли Ричи Баучър, гуверньор на Bank of Ireland, интервюиран от FT. Според него не става дума за загуба на работни места в Лондон - дори и това да се случи, те бързо ще бъдат възстановени - а за създаване на спомагателни структури в ЕС. "Що се отнася до инвестиционното банкиране, наивно е да се смята, че борбата е между Лондон и някой европейски град. Тя ще бъде между Лондон и Ню Йорк", твърди Баучър.