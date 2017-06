Британските банки ще трябва да изградят нови буфери за 11.4 млрд. паунда

Гуверньорът на британската централна банка Марк Карни



Комисията за финансова политика към централната банка понижи предупреждението си за равнището на рискове пред системата от "повишено" до "стандартно"

Банките във Великобритания ще трябва да изградят допълнителни капиталови буфери за общо 11.4 млрд. паунда в следващата година и половина, за да повишат устойчивостта си към рискове като процъфтяващото потребителско кредитиране в страната.Във вторник Bank of England (BoE) обяви, че финансовите институции в страната ще трябва да увеличат т.нар. антицикличен капиталов буфер от 0% до 0.5% от рисково претеглените си активи, като решението влиза в сила незабавно. Освен това до края на годината се предвижда увеличение с още 0.5 процентни пункта до 1%. От централната банка посочват, че общите очаквания по отношение на финансовата стабилност в страната се приближават до по-нормална перспектива, пише Financial Times.Комисията за финансова политика (Financial Policy Committee, FPC) към централната банка понижи предупреждението си за равнището на рискове пред системата от "повишено" до "стандартно", но предупреди, че все още са налице рискови области, които дават основание за бдителност. "Потребителското кредитиране се повиши рязко. Условията за финансиране на ипотечния пазар се облекчават. Кредиторите може да поставят излишна тежест върху скорошното представяне на заемите при настоящите добри условия", отбелязват от FPC в шестмесечния си доклад, публикуван във вторник.Специалният буфер е начин банките да бъдат принудени да заделят капитал в добри времена, който да могат да ползват в лоши моменти, така че кредитирането за икономиката да може да запази сравнително постоянни темпове при икономически спадове. Досега работещата от 2012 г. FPC е използвала този инструмент само веднъж – преди година, но тогава се наложи да се откаже от него след вота за Brexit, припомня FT. Във вторник от комисията обявиха, че ще преустановят прилагането на изискването за допълнителни буфери, в случай че рисковете започнат да се материализират и банките имат нужда от този заделен капитал.По оценки на комисията всяко увеличение на буфера с 0.5 процентни пункта се равнява на 5.7 млрд. паунда увеличение в общия капитал на банките. В допълнение регулаторът повишава и друг от надзорните си инструменти – т.нар. коефициент на ливъридж, с 0.5 процентни пункта до 3.25%, като решението подлежи на консултации. Показателят измерва капитала на банките на база на общите им активи, вместо да оценява тези активи според риска им, пише FT.Двата инструмента нямат за цел да сложат спирачки пред кредитирането, което за периода май 2016 – април 2017 г. се е увеличило с 10.3%. Обемът на предоставените от банките в страната потребителски заеми е едва една седма от отпуснатото ипотечно финансиране, но въпреки това BoE и регулаторите във Великобритания се опасяват, тъй като отписванията на необслужвани кредити в сегмента все още са десетократно повече в сравнение с тези при жилищните заеми.За да управлява рисковете по отношение на потребителското кредитиране, централната банка изтегля по-напред във времето анализа си за това как финансовите институции в страната биха се справили с мащабни загуби в сегмента – обичайно тази проверка е част от годишните стрес тестове на системата, провеждани в края на годината, отбелязва FT. В допълнение в рамките на няколко седмици британските финансови регулатори Prudential Regulation Authority и Financial Conduct Authority ще оповестят подробности и за очакванията си за това как следва да бъдат третирани задлъжнелите клиенти.Изданието припомня, че BoE вече преразгледа ограниченията си по отношение на ипотечното финансиране, които включват и лимит на броя ипотечни заеми, които дадена банка може да предоставя към клиенти с големи експозиции – не повече от 15% от общия брой такива кредити в портфейла могат да бъдат отпуснати на клиенти, за които изтеглените заеми надвишават 4.5 пъти дохода им. Решението на централната банка беше, че тези ограничения ще останат в сила в обозримо бъдеще.