Доларът поскъпва втори пореден ден

Доларът нарасна за втори пореден ден вследствие на затишието в агресивната реторика между САЩ и КНДР.



От началото на седмицата доларът бележи ръст в сравнение с останалите водещи валути, като тази тенденция продължи и във вторник, пише Financial Times.По този начин доларовият индекс .DXY, който измерва курса на долара спрямо кошница от шест валути, се покачи с 0.75%. Допълнителен тласък на американската валута дадоха и данните за продажбите в САЩ, които надхвърлиха значително очакванията. Еврото отстъпва с над 0.7% и се разменя за 1.169 към 15.35 часа, а паундът - с над 0.8%, до 1.285 за долар. Американската валута се повиши с 1% спрямо швейцарския франк и с 0.45% спрямо японската йена. Така доларът съумя да намали част от натрупаните загуби по отношение на смятаните за валути убежища. Въпреки възхода на долара през последните два дни .DXY се е понижил годишна база с 8.6%. Освен на глобалното напрежение това намаление се дължи и на растящите нива на световната инфлация.Заслуга за силната позиция на долара за деня има и президентът на Фед - Ню Йорк, Бил Дъдли, който в понеделник изрази мнение пред AP, че лихвите ще бъдат повишени и трети път през тази година въпреки скептичната прогнозата на Wall Street за такъв развой на събитията. В тази връзка Кит Джъкис, валутен стратег към Societe Generale, и Лий Хардман, икономически стратег за Mitsubishi UFG Financial Group, коментират, че мнението на Дъдли е оказало значителна подкрепа за положителното развитие на долара в краткосрочен план.Във вторник паундът достигна най-ниското си ниво за последните 5 седмици спрямо долара, като валутата поевтиня и заради по-слабите от очакваното данни за инфлацията, отбелязва Financial Times. Понижението спрямо еврото беше с 0.3% до 1.097.Временното преустановяване на войната на думи между САЩ и КНДР се оказа причината за положителната промяна както на ръста на долара, така и на акциите в световен план. Различни инвеститори започнаха да проявяват интерес към по-рискови активи след призива на Южна Корея към двете страни на вербалния конфликт за мирно разрешаване на проблема и последвалото го спокойствие.Въпреки отбелязаното подобрение обаче възникналата ситуация остави един потърпевш - цената на петрола. Стойността на петрола се понижи с 2.5% вследствие на силния долар и слабото търсене в Китай, пише Reuters. Фючърсите на петрола сорт брент се понижиха с 1.37 долара, или 2.63%, до 50.73 долара за барел, а тези на тексаския лек - с 1.23 долара, или 2.52%, до 47.59 долара за барел. Според анализатори спадът е бил по-рязък, отколкото се е предполагало.