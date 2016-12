Бизнес имотите: Още ръст

Строителството на "Елипс център" на бул. "Цариградско шосе" ще започне отново до края на декември, след почти шестгодишна пауза. Инвеститорът обещава бизнес сградата да бъде готова до края на 2017 г.

© Цветелина Белутова

Темата накратко:

- Заради недостига на качествени площи наемите леко ще се качат, дори при търговските площи.

- През 2017 г. се очакват големи инвестиционни сделки с офис сгради и молове.

- Страната е интересна за фондове и компании, които търсят активи с потенциал за покачване на стойността.



"България и регионът са във фокуса на инвеститорите и първите резултати от това видяхме още през настоящата година със сделките за Sofia Airport Center и Mall Plovdiv".

Михаела Лашова, Forton

"Търсенето на модерни офиси продължава да се покачва, за което говори намаляващият процент свободни площи – 10.8% към момента, като се очаква да продължи да спада през следващата година."

Росен Григоров, MBL|CBRE

Очакваният обем нови офиси в столицата през 2017 г. ще бъде около 150 хил. кв.м. "Дисбалансът между търсене и предлагане на пазара се очаква да се запази, тъй като над една трета от тези площи са наети още в строеж или са в напреднал етап на договаряне", коментира Станимира Пашова, мениджър "Офис площи" във Forton. Според нея ограниченото предлагане на първокласни имоти ще се отрази и на предлаганите наеми, които се очаква леко да нараснат догодина. Към момента в София те са 13 - 13.5 евро на кв.м за първокласни офис проекти.

За разлика от офисния сегмент при търговските центрове и ритейл парковете не се очакват нови проекти. Работещите обекти ще продължават да променят микса си от наематели през 2017 г., а търговците да търсят нови възможности за разрастване в моловете и на търговските улици в големите градове. "Двигател на пазара остава ръстът на потреблението и доходите, който води и до нарастващи обороти в търговията и съответно желание за експанзия", коментира Росен Генев, мениджър "Търговски площи" във Forton. Според Мими Белчева, мениджър "Търговски площи" в MBL|CBRE, в началото на 2017 г. е възможно да има нова вълна на политическа нестабилност, която може да се отрази негативно както на поведението на потребителите, така и на търговците. "При бързо разрешаване на политическата обстановка не очакваме това да има трайни последици", казва Белчева.

През отминаващата година бяха започнати няколко големи built to suit проекта като заводите на Osram Lighting в Пловдив, на Yazaki край Димитровград, както и новия логистичен център на DHL Express край летище София, където Forton беше консултант по сделката, изброяват от компанията. Продължава изграждането на етапи от големи индустриални паркове и зони в района на София, като през 2017 г. очакванията са за нови 23 000 до 33 000 кв.м спекулативни площи на пазара. Като цяло обаче предлагането в този сегмент остава слабо и това ограничава наемната активност.

Според MBL също се очаква цените на индустриалните площи да останат стабилни с тенденция за леко покачване през следващата година.

Нарастващият интерес към Югоизточна Европа и високите нива на доходност при умерен риск са основните две предпоставки 2017 г. да е по-силна за пазара на бизнес имоти. През тази година се увеличи строителството на нови офиси и логистични сгради и наемите в двете сфери и дори при търговските площи леко се повишиха. Нагласите в сектора са и в трите сегмента тенденциите да се запазят.От консултантската компания Forton предвижда приключването и на големи инвестиционни сделки с офис сгради и търговски центрове през предстоящите 12 месеца. Обяснение за оживлението във всички сегменти на бизнес имотите е ръстът в икономиката."България и регионът са във фокуса на инвеститорите и първите резултати от това видяхме още през настоящата година със сделките за Sofia Airport Center и Mall Plovdiv", обобщи изпълнителният директор на Forton Михаела Лашова. Според Явор Костов, мениджър "Капиталови пазари" в компанията, интересът за придобивания е насочен основно към офис и търговските площи, тъй като тези сегменти вече са относително добре развити и предлагат продукт, който отговаря на търсенето и изискванията на международните купувачи. Според експерта страната е интересна за фондове и компании, които търсят активи с потенциал за покачване на стойността чрез активен мениджмънт и инвестиции.През отминаващата 2016 г. обемът на пазара на бизнес имоти остава близък до миналогодишните нива - в рамките на 250 – 270 млн. евро. По данни на Forton около 65-70% от общата стойност се пада на инвестиционните придобивания, т.е. на носещи доходност завършени активи.От възстановяване към ръст и динамика - това е прогнозата при офисите и за 2017 г. "Търсенето на модерни офиси продължава да се покачва, за което говори намаляващият процент свободни площи – 10.8% към момента, като се очаква да продължи да спада през следващата година", коментира Росен Григоров, заместник-директор "Консултантски услуги и оценки" в MBL|CBRE. По данни на компанията третото тримесечие на тази година е отбелязало рекорден обем сделки за наеми – 64 хил. кв.м, дължащ се основно на компании от IT и аутсорсинг секторите. "Броят на заетите в тях се очаква да продължи да се увеличава. В допълнение - наблюдаваме висок процент на сключване на договори за наем в строящи се сгради и дори в такива, чийто строеж още не е започнал. Това ще подкрепи наемите и ще бъде определящо за обема на площите, предлагани на пазара", коментира експертът.За разлика от 2016 г. предлагането на първокласни офиси през следващите 12 месеца ще нарасне осезаемо. Предвидено е завършването на големи, някои от които дългоочаквани, проекти като City Tower, Millenium Center, Polygraphia Office Center, Sofia One – Phase 2, Prografix Office Center и др. Строителството на бизнес сградата "Елипс център" на бул. "Цариградско шосе" ще започне отново до края на декември, след като беше замразено през 2010 г. на Акт 14 заради глобалната криза. Сега изграждането на наклонената кула е възстановено заради доброто състояние на пазара на офиси и се планира сградата да бъде готова до края на 2017 г., потвърди за "Капитал" Ася Копанова, анализатор "Проекти" в компанията инвеститор "Илпа девелопмънт". В непосредствена близост до "Елипс център" се очаква издигането и на небостъргача Sky Fort на компанията "Форт Нокс", който получи разрешително за строеж през август и строителството му вече започна.От MBL очакват сегментът да бъде доминиран от големите международни и местни търговци с агресивна експанзионна политика, които вече са познати на местния пазар. Водещите сектори остават тези на веригите хранителни супермаркети, дрогерии и магазини от типа "направи си сам". Ще продължи и високият интерес към главните търговски улици в големите градове, генериран както от наематели, така и от купувачи. "Очаквам банките да продължат с оптимизацията на клоновите си мрежи, следвайки световната тенденция на преминаване към дистанционни услуги. Като следствие от тези тенденции предвиждам допълнителен интерес към sale and leaseback (продажба и обратно наемане) сделки с техни клонове", коментира Белчева.Според Forton недостигът на подходящи като размери и видимост търговски помещения ще доведе до лек ръст в наемните нива за първокласни търговски площи през следващите месеци. По данни на компанията към момента средният наем на първокласно помещение в софийските търговски центрове е 28 евро на кв. м.Aктивността на пазара на индустриални имоти през 2017 г. ще се поддържа от развитието на проекти с площи под наем в София и строителството по поръчка (built to suit). "Продължава тенденцията по-големият дял от индустриалните площи да се строят за собствено ползване. Изграждат се предимно логистични складове, както и производствени сгради за леки и чисти производства", обобщава Росен Григоров.Въпреки недостига на качествено предлагане наемите се задържат на достигнатите нива – 4.2 евро на кв.м за първокласни площи, като в района на летището договори се подписват и на над 5 евро на кв.м, сочат данните на Forton.В София и страната строителната активност също остава висока като резултат от разрастващите се операции в ритейла, логистиката и дистрибуцията. Основен фактор е и продължаващото навлизане на големи производители на авточасти и компании от леката индустрия на пазара. "Добрата новина около тези компании е, че постепенно ориентират към България дейности с по-висока добавена стойност като развойни центрове, центрове за обработка на данни и др. Това означава, че пазарът се развива и вече надскачаме нивото на дестинация с евтина работна ръка", обобщи Владимир Гюрджиев, мениджър "Индустриални площи и развитие на парцели" във Forton. Поради активното строителство пазарът на парцели също ще остане динамичен, но по-скоро по инерция от предходните години.