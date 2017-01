BSR Sofia приключва инвестиция за 30 млн. евро в офис комплекс

Новата сграда (в дясно) ще има 11 офисни етажа всеки с площ от 1500 кв. м.

Първата сграда в проекта беше завършена през 2012 г., а площта й е 13 000 кв.м

Инвеститорът в недвижими имоти BSR Sofia завърши грубия строеж на втората фаза от комплекса BSR Sofia One, разположен в кв. "Гео Милев", в близост до търговски център Sky City. Сграда 2 ще излезе на пазара през юли тази година и предлага 17 300 кв. м. офис площи клас А. Това е втори обект в комплекса – първият беше завършен през 2012 г., а площта е 13 000 кв.м. Инвестицията в целия комплекс ще възлезе на 30 млн. евро, посочиха от BSR.При представянето на проекта през 2009 г. плановете на инвеститора включваха изграждането на общо пет офисни сгради върху терена, като две от тях трябваше да бъдат готови до края на 2011 г. Икономическата криза обаче промени това намерение и изграждането на втората сграда така и не започна според първоначалните планове, а шест години по-късно. А целият проект днес е преосмислен и останалите три сгради няма да бъдат изграждани.Според инвеститорите сградата ще бъде готова в най-подходящия момент за IT и аутсорсинг индустрията, когато все повече компании навлизат на българския пазар, съществуващите се разширяват, а предлагането през 2017 г. ще е ограничено предвид малкия брой проекти, които ще бъдат реализирани тази година. "Сградата има всички предимства, които се търсят от офис ползвателите в днешно време, включително тези от IT и аутсорсинг бизнеса, които очакваме да съставляват и значителна част от новодошлите компании", коментира Любомир Младенов, оперативен директор на BSR.Проектът се състои от партерен етаж с площ 1200 кв. м и 11 типови офисни етажа, всеки с площ от 1500 кв. м. Според инвеститорите голямата етажна плоча, гъвкавостта в разпределението, както и значителният брой паркоместа (общо 340) са важни предимства, които ще отличат проекта на пазара. "Предстои ни и сертифициране по BREEAM, тъй като изискванията на наемателите се увеличават както в областта на технологичната инфраструктура, която сградата трябва да притежава, така и по отношение на нейното екологично въздействие спрямо околната среда", коментира Любомир Младенов.Главен изпълнител на сградата е "Кордеел България", а архитектурният проект е дело на "Планинг" с водещ проектант арх. Илиян Илиев."BSR София" АД е дъщерна компания на Edmond de Rothschild Real Estate (Eastern Europe) и City Realty, които са водещи инвестиционни компании в сферата на недвижимите имоти в Европа, развиващи както жилищни, така и търговски и бизнес сгради в повечето европейски държави. Основният собственик на капитала на BSR - Edmond de Rothschild Real Estate (с 91% от акциите), e компания за дялово инвестиране, част от Edmond de Rothschild. Групата е една от големите частни инвестиционни компании в Европа, с активи под управление от над 100 млрд. евро.City Realty (част от Weiss Group) има богат опит в различни области на бизнеса - най-вече вноса на автомобили и инвестиции в недвижими имотиДо края на 2014 г. съсобственик в дружеството с 31.5% е и израелската компания BSR Europe, която обаче продава дела си и излиза от проекта.