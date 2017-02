КЗК одобри продажбата на The Mall

The Mall е вторият по големина в София

Сделката е рекордна и е първата от кризата насам, която е в резултат на инвеститорски интерес към доходоносни имотни проекти.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши придобиването на втория по големина търговски център в София – The Mall на бул. "Цариградско шосе", от страна на инвестиционната група New Europe Property Investments (NEPI) чрез дъщерното й българско дружество "София къмършъл сентър". Това стана ясно от публикувано на интернет страницата на регулатора решение, с което КЗК постановява, че сделката не попада в обхвата на изискването за задължително предварително уведомление при концентрация и позволява oсъществяването й.Продавач на мола е "АП Ритейл I", а според източници на "Капитал" цената, която ще плати купувачът, е 160 млн. евро за търговския център плюс 20 млн. евро за намиращия се в него хипермаркет на Carrefour, който от миналата година е собственост на Уникредит Булбанк. Финансовата институция придоби магазина през май 2016 г. на цена между 16 и 17 млн. евро по информация от пазара, като източници от ритейл сектора посочват, че в последните месеци го е предлагала за продажба срещу 19 млн. евро.Рекордната за пазара сделка е първата от кризата насам, в която търговски център сменя собствеността си не заради проблеми и непогасявани задължения, а в резултат на инвеститорски интерес към доходоносни имотни проекти. Договорената цена пък е рекордна за пазара и сходна със сумата, която досегашните собственици на мола – гръцкият фонд за недвижими имоти Assos Capital, който притежава 85% от "АП Ритейл I", плати за него през 2008 г. Тогава търговският център беше придобит преди завършването му срещу 169.3 млн. евро (според данни от отчета на българското дружество) от веригата "Карфур България", която остана собственик на хипермаркета в мола.Постигнатата сега сделка може да помогне и на инвеститорите и в други търговски центрове в страната да постигнат по-добри условия за излизане от инвестициите си. Сред очакваните сделки в сектора са например продажбите на Mall of Sofia и на Mall Varna, чието придобиване преди кризата беше срещу рекордните тогава 120 млн. евро.Смяната в собствеността на The Mall не е изненадваща – финансови инвеститори като Assos Capital обикновено излизат от дружествата, в които придобиват участия, след изтичането на пет (или малко повече) години. Гръцкият фонд влезе в мола през 2008 г., когато го купи от местното дружество на френско-гръцката верига за търговия на дребно Carrefour. Ритейлърът пък от своя страна придоби търговския център от дружество на братята Валентин и Десислав Попови, които непряко контролираха и първия мол в Бургас – Burgas Plaza, и участваха и в проекта за "София ленд".В края на 2016 г. The Mall претърпя и индиректна промяна в собствеността си, след като миноритарният му акционер – базираното в Лондон дружество на гръцката National Bank of Greece (NBG) за инвестиции в дялов и рисков капитал NBGI Private Equity – беше купен от германската Deutsche Bank и американската Goldman Sachs заедно с портфолиото си.Според последния публикуван финансов отчет през 2015 г. приходите на The Mall са 31.9 млн. лв. при 36.9 млн. лв. година по-рано, а финансовият резултат е положителен в размер на 0.8 млн. лв. при загуба от 4.4 млн. лв. за 2014 г. Оперативната печалба преди амортизация обаче се е свила до 19.35 млн. лв. спрямо 20.2 млн. за 2014 г., като това се дължи главно на намаляването на приходите от наеми от 22.4 на 21.3 млн. лв. в резултат от падането на наемните нива в столицата.Основни акционери в инвестиционната група NEPI са частни и държавни фондове от Южна Африка, а мениджмънтът е съставен от румънски и южноафрикански експерти. Начело на борда е една от най-известните фигури в румънския банков сектор – Дан Паскариу, който е член и на надзорния съвет на Unicredit Group – Румъния. Оперативното ръководство е поверено на изпълнителния директор Алекс Морар, който в миналото е участвал в управлението на южноафриканския инвеститор в търговски имоти Rockcastle.В портфолиото на NEPI влизат имоти и проекти в строеж в Румъния, Словакия, Сърбия, Чехия и Хърватия. Пазарната капитализация на групата е 3.4 млрд. евро.