Forton: Очакваме годишен рекорд от 520 млн. евро от сделки с молове

Столичният "Сердика център" и прилежащата към него офис част ще бъдат придобити от южноафриканската инвестиционна група New Europe Property Investments (NEPI) срещу рекордните за българския пазар на недвижими имоти 207 млн. евро

© Цветелина Ангелова

Сделките за молове са двигател на рекордно добрата година за пазара на търговски площи в България. За първите осем месеца на 2017 г. в сегмента са сключени сделки за над 400 млн. евро, което вече изпреварва резултатите от предкризисната 2008 г. – тогава продажбите на The Mall, City Center Sofia и други проекти вдигнаха обема на пазара на търговски площи до 345 млн. евро. Данните са от анализ на консултантската компания за бизнес имоти Forton, която е стратегически партньор на Cushman&Wakefield за България и Македония.Именно столичният The Mall е и един от търговските центрове, които ще сменят собственика си и през тази година, като прехвърлянето очаква одобрението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Знакова за местния пазар е и сключената през лятото и вече разрешена от регулатора сделка за друг от софийските молове – "Сердика център"."До момента се е сменила или приключва смяната на собствеността на пет големи шопинг центъра, а до края на годината се очакват още сделки в този сегмент", отбелязват от Forton. "Ако всички те бъдат завършени, общата стойност на транзакциите в ритейл сегмента ще надхвърли 520 млн. евро, а на целия пазар ще надмине 900 млн. евро", изчисляват анализаторите. В последното число влизат продажби и на офиси, логистични паркове и други недвижимости като хотели.За бурното развитие на пазара говори и фактът, че само преди месец в тримесечния си доклад за сегмента на бизнес имотите в страната от Forton прогнозираха нарастване на пазара до 800 млн. евро към края на годината."Тази година имаме изключително силен инвестиционен пазар, движен основно от транзакциите в ритейл сегмента. Макар че очакваме и големи сделки с офис сгради, нашата прогноза е, че търговските площи ще останат водещи", коментира изпълнителният директор на Cushman & Wakefield Forton Михаела Лашова. По думите й тенденцията е характерна не само за България, но и за региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) като цяло.Конкретно за местния пазар инвестиционният интерес се засилва и от доброто представяне на икономиката на страната и в частност на растящото вътрешно потребление, които водят до повишаване на оборотите на търговците, а оттам съответно и на наемите.Допълнителен стимул за пазара е и ограниченото в последните години за разлика от периода преди кризата строителство на нови площи в сегмента.От консултантската компания отбелязват още, че интересът към търговските площи в страната идва основно от фондове и компании, които са в процес на изграждане на портфолио от активи в региона на ЦИЕ и за които България се явява един от целевите им пазари. Особено характерно за региона тази година е навлизането на южноафрикански инвеститори, движено както от по-ниската инфлация на местните пазари в сравнение с ЮАР, така и от добрата доходност на имотите.За България това е особено забележимо и от факта, че и трите най-големи сключени и договорени покупки на молове до момента са именно с южноафрикански купувачи. В рекордната за българския пазар на недвижими имоти сделка за 207 млн. евро "Сердика център" и офис частта към него ще бъдат придобити от инвестиционната група New Europe Property Investments (NEPI). Столичният The Mall ще стане част от портфолиото на фонда Hyprop Investments срещу 156 млн. евро, като се очаква купувачът да плати допълнително около 20 млн. евро за бившия хипермаркет Carrefour в комплекса. Mall of Sofia пък ще стане собственост на компанията за инвестиции в търговски имоти Acsion срещу 104 млн. евро. Друг южноафрикански инвеститор – MAS Real Estate, плати през пролетта 62 млн. евро в пакетна сделка за моловете "Галерия Бургас" и "Галерия Стара Загора", а по информация на "Капитал" предстои имотна сделка и с пети фонд от ЮАР, но в друг сегмент.