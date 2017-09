BSR Sofia приключи изграждането на офис комплекс за 30 млн. евро

Комплексът BSR Sofia се намира в столичния квартал "Гео Милев"

Инвеститорът в недвижими имоти BSR Sofia приключи изграждането на втората сграда от комплекса BSR Sofia One в столичния квартал "Гео Милев", в непосредствена близост до търговския център Sky City. Сграда 2, която предлага 17 300 кв.м офис площи, вече има разрешително за ползване, съобщават от компанията инвеститор. Общата инвестиция в двете сгради в комплекса е от порядъка на 30 млн. евро, посочват от BSR.Първият наемател в новата Сграда 2 е базираната в Лондон компания за мобилни разплащания Sum Up, която има офиси и в Берлин и Сао Пауло. "В следващите няколко седмици очакваме да подпишем с още няколко компании, с които запълняемостта на сградата ще стане около 40%", коментира пред "Капитал" оперативният директор на BSR Любомир Младенов. По думите му очакванията са до края на тази година или най-късно до първото тримесечие на 2018 г. запълняемостта на сградата да достигне 75-80%.Новата сграда е с обща отдаваема площ 17 300 кв.м офиси клас А. Проектът се състои от 12 етажа, като партерният е с площ 1200 кв.м и на него ще има голяма кантина. Останалите 11 етажа са офисни, всеки от тях с площ 1500 кв.м, като в зависимост от предпочитанията на наемателите те ще могат да се разделят на две или на четири части.Младенов разказва, че още при проектирането на сградата идеята е била тя да отговаря в най-голямата степен на изискванията на IT и аутсорсинг индустрията, които през последните години са най-активните наематели на нови офиси в столицата. "София е място, където в много голяма степен пазарът се диктува от технологичния сектор, BPO и IT компании", отбелязва той.Мениджърът не дава подробности по отношение на наемните нива, при които ще бъдат отдавани площите в новата сграда, като посочва само, че те са "разумни". "Пазарът е доста благосклонен и положителен за наемодателите с модерни клас А офис сгради, които могат да предложат голяма етажна плоча, доста добри технологии и инфраструктура, допълнителни предимства във и около сградата", посочва той.Новата сграда е втората част от проекта BSR Sofia One, който беше представен за пръв път през 2009 г. Тогава плановете на инвеститора бяха да изгради общо пет офисни сгради, две от които трябваше да са готови до 2011 г. Впоследствие кризата забави реализирането на проекта, като започването му беше отложено с шест години. Първата сграда, която е с обща отдаваема площ 13 000 кв.м, беше завършена през 2012 г., а сред наемателите в нея са Sutherland, JTI, Matrix Global, Naxex, наследникът на "Балкантурист" – "Би Ти девелопмент сървисиз", C3, Mavenir (преди Comverse) и др.Общият проект също беше преобразуван и в крайна сметка инвеститорът реши, че няма да изгражда останалите три сгради. "На мястото на останалите три сгради построихме допълнително паркинг – още 100 паркоместа, с което общият им брой за двете сгради става 340", обяснява Младенов. Идеята в бъдеще в района на бившия завод "Електроника" да се появи и комплекс от жилищни сгради освен офисните също остана само на хартия.