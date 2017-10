[Pixabay]

"Създайте работно място, където хората искат да дойдат отново."

Яняп Боогаард, Colliers International

Работното място ще се отваря все повече

Яняп Боогаард, ръководител "Решения на работното място", Европа, Близкия изток и Африка, Colliers International



Какъв ще е офисът на бъдещето?

След около пет години офисът ще се отвори - например ще бъде отворен за студенти и стартъпи, които да ходят там за срещи и общуване. Това е основната роля на офиса на бъдещето - да свързва хората, а не те просто да работят там. Това вече се случва при споделените пространства, които все повече се използват от големи компании. В същото време корпорациите ще продължат да имат нужда от собствена идентичност за служителите си, особено ако искат да привличат квалифицирани хора, но просто ще бъдат по-отворени към други, за да създават общност. Технологията ще играе далеч по-голяма роля, за да подобри представянето и качеството на работното място за служителите.



Идва ли краят на домашния офис?

Не напълно, но много организации изискват все по-голямо сътрудничество между екипите, което изисква лични срещи. Ето защо те предоставят различни възможности за това, независимо дали в офиса, споделените пространства или др. Те правят така, че хората да бъдат мотивирани да идват в офиса. Работата от дома трябва да бъде налична като възможност за служителите, за да се отговаря на нуждите им за балансиран живот, но не трябва да е водеща в офиса на бъдещето.



Тоест големите компании ще инвестират все повече и в споделени пространства?

Тук има две страни: някои организации не искат да имат дълги договори за наем на офиси, тъй като не знаят какво е бъдещето, и затова наемат пространство в коуъркинг фирми за по-малък срок - примерно година. Други пък наемат такива пространства като допълнение към собствения си офис.



Виждате ли тези тенденции да се разпространяват бързо и в държави като България?

Да, вече го виждам. Работя много в Източна Европа и виждам, че организациите тук искат да се учат от случващото се в други държави. Например в Холандия първият "гъвкав" офис е създаден още през 1996 г., след което секторът се развиваше бавно с малки стъпки. Докато компаниите в България и други държави от региона искат да пропуснат тези стъпки и да преминат към новите решения, като използват опита на западните държави. В същото време има и особености на местните култури, които трябва да се взeмат предвид.

В миналото хората бяха принуждавани да ходят да работят на едно място и един офис просто защото техниката и оборудването беше там. Но днес благодарение на новите технологии те могат да се включват от където и да е (например от кафене). А и много организации позволяват на служителите си да работят от дома. В същото време според последните проучвания тъй нареченият home office води до загуби за компаниите, защото хората вече не се идентифицират с работодателя си и по този начин той не може да привлича достатъчно квалифицирани специалисти. Ето защо последните тенденции в сектора се движат около все по-гъвкави схеми, с които фирмите искат да облекчават служителите си и да ги карат да се чувстват добре. Няколко са факторите, които според Colliers определят как ще изглежда офисът на бъдещето, който работещите да изберат.Пряка слънчева светлина, зеленина навсякъде, разнообразна храна, топли напитки, меки възглавници за сядане. Не, това не е градината на заведение, а работното място. Или поне това на служителите на френската IT компания Atos в офиса им в Амстердам. "Създайте работно място, където хората искат да дойдат отново", казва Яняп Боогаард от консултантската компания Colliers. Атриумът на Atos е отворен за всички, не само за служители. Там всеки може да види колегите си да обядват с децата си, студенти да пият кафе преди лекция или Samsung да представя новия си продукт. Важното е, че достъпът е свободен и вероятността за добро преживяване е изключително висока. Това е планът на Atos и на редица други компании - от Microsoft през Deloitte до Societe Generalе. За тях хора като Боогаард планират офис пространството, чиято цел е една - да привлича и задържа хората да работят за компаниите чрез иновативни офис решения, които носят комфорт на служителите. Дизайнът на сгрaдата не е единственият начин това да се случи. Chief Experience Officer (CXO) - пост, който става все по-популярен напоследък, се грижи за цялостното преживяване на работа, организира фирмени събития, кани гост-лектори и дори е отговорен за физическото здраве на служителите, като осигурява месечни карти за ползване на фитнес и различни спортни съоръжения.Ако допреди няколко години представата за интернет на работното място се изчерпваше с бързата скорост, в момента нещата стоят доста по-различно. Примерът отново е от Амстердам. Когато сутрин служителите в The Edge Building идват на работа с колите си, камера сканира регистрацията им, а навигатор показва къде има свободни места на паркинга. Чрез специално приложение, разработено за сградата, работещите там могат да проверят къде в сградата има свободно място за провеждане на среща или просто да изпият кафето си на спокойствие, като също така могат да регулират отоплението и осветлението в офиса си директно чрез същото приложение. Улесненията не са налични единствено за мениджърите в компанията, но и за обикновените служители. Работата на обслужващия персонал също е улеснена - дори кошчетата за боклук в The Edge Building са свързани и "съобщават", когато трябва да бъдат изпразнени, като по този начин продуктивността се покачва значително. Всичко това става възможно чрез интернет на нещата - мрежа от свързани помежду си устройства, които чрез вградени електронни елементи позволяват събирането и обмена на информация с цел анализ на данни и осигуряване на по-добро преживяване.Основната идея на много компании е служителите да излизат по-здрави след работа, отколкото когато са дошли. Това не става чрез принуждаването им да тренират повече, а чрез стимулирането им да се движат през работния си ден. Всичко това включва и достъп до качествен въздух в офиса, както и светлина и вода. Не може да кажеш на служителите си да не използват само асансьора, но можеш да направиш добре осветени, привлекателни стълбища, които да им харесват, казват от Colliers. Например застрахователна компания в Мелбърн е свързала всичките си отдели и етажи с интересни, модернистични стълби, чрез които служителите се движат и работят с различни екипи. Не може да принудиш работещите в офиса да се хранят здравословно, но можеш да предлагаш висококачествени храни в кафенето или ресторанта на сградата. Друга, все по-налагаща се тенденция, е интеграцията на природни елементи в цялостния дизайн на съвременните офиси. Така се отговаря на човешката нужда да е близко до природата.Много корпоративни организации карат служителите си да работят не само в офиса, но и да излизат и да посещават споделени пространства като WeWork, Spaces, Tribes и др. Така те се изключват от корпоративната среда и могат да се срещат със стартъпи, студенти и др., което им дава друг бизнес поглед. Това също така се отразява при избора им на предпочитан работодател, защото дава гъвкави възможности за работа. Според различни изследвания през 2020 г. в цял свят ще има 26 000 споделени работни пространства. Което означава, че на всеки ъгъл в големите градове ще има такива офиси. Те отдавна не са само работното място на фрийлансъри и технологични стартъпи. Все повече големи мултинационални компании наемат пространство в такива офиси, или пък изграждат подобни места в собствените си централи. Например най-бързо растящите клиенти на WeWork са големи работодатели. Собствениците на офис сгради пък преформатират терени, които досега не са влизали в плановете им, в споделени пространства, тъй като те са все по-търсени от наемателите. Тези места стимулират комуникацията и сътрудничеството между хората в сградата.