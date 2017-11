The Mall вече е собственост на фонд от ЮАР

Годишните приходи на търговския център за 2016 г. са 31.3 млн. лв., а печалбата - 4.4 млн. лв.

© Надежда Чипева

Миноритарният акционер Stage Capital освен българския мол е продал още две свои участия срещу общо над 350 млн. евро. В България фондът притежава и "Престиж-96".

Столичният The Mall вече официално е част от портфолиото на южноафриканския инвеститор Hyprop Investments Limited, който придобива втория по големина търговски център в София срещу 156 млн. евро. Сделката, за която беше съобщено през юли, получи разрешението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в средата на септември без пазарен анализ от страна на регулатора, а смяната в собствеността е вписана в Търговския регистър на 11 октомври. Търговският център вече е и с нов мениджмънт - двама българи.Продавач е регистрираното в Кипър дружество Fortone Holdings Limited, зад което стоят гръцката Assos Capital, която държеше 85% от капитала, и базираната във Великобритания мениджърска компания Stage Capital с 15%. За финализирането на сделката стана ясно от съобщение до медиите на британското дружество, разпространено по повод първата годишнина от основаването й.Със смяната на собствеността на The Mall реално втори от големите софийски молове вече е собственост на фонд от ЮАР. Първа приключи сделката за "Сердика център", където купувач беше NEPI Rockcastle, а цената беше 207 млн. евро, но включваше и офис сграда. Същият фонд договори и Paradise за 253 млн. евро, но сделката чака разрешение от КЗК. Най-отдавна започналата продажба - на Mall Sofia, има шанс да не се случи заради забавянето. Купувачът - Acsion, отново от ЮАР, беше избран през пролетта, но все още сделка няма.Stage Capital беше създадена през октомври 2016 г., след като германската Deutsche Bank и американската Goldman Sachs приключиха сделката за базираното в Лондон дружество на гръцката National Bank of Greece (NBG) – NBGI Private Equity. С покупката на стойност 288 млн. евро двете финансови групи придобиха инвестиционно портфолио от 11 фонда с общо 40 компании чрез дялови инвестиции, вложения в рисков капитал и инвестиции в недвижими имоти. Сред тях бяха и миноритарният дял в The Mall, както и българският производител на сладки изделия "Престиж 96".Продажбата на участието в Тhe Mall е една от последните три инвестиции, от които Stage Capital излиза. Другите две са македонската компания за добив и производство на бял мрамор "Мермерен" и логистичните активи на дружеството в Чехия. Общата стойност на продадените в трите сделки активи е над 350 млн. евро. Така година след създаването му Stage Capital е реализирала 84% от инвестирания от основаването си капитал, съобщават от мениджърската компания.Новият собственик на дела от 88% на британското дружество в "Мермерен" е гръцката Pavlidis Marble-Granite, която е един от основните производители и износители на бял мрамор на световния пазар. Продажбата на пакета носи на Stage Capital над пет пъти възвръщаемост на първоначалната инвестиция, посочват от компанията.Чешките логистични активи са продадени на американската консултантска компания в областта на недвижимите имоти CBRE Global Investors срещу 125 млн. евро. Продажбата на портфолиото от около 151 хил. кв.м носи възвръщаемост от 2.9 пъти първоначалната инвестиция.За миноритарното участие на Stage Capital в The Mall не е посочена постигната възвръщаемост."Оставащото портфолио на Stage Capital включва контролиращи дялове в секторите потребителски стоки и услуги, здравеопазване и образование и услуги във Великобритания, Франция и Южна и Източна Европа, инвестиции в недвижими имоти, в това число голям търговски център в Полша, както и дялове в няколко иновативни компании в сферата на медицинските технологии", съобщават от мениджърската компания. От дружеството посочват, че част от фокуса им в бъдеще ще е върху инвестиции в недвижими имоти в Централна и Източна Европа. След продажбата на дела си в The Mall Stage Capital остава с една инвестиция в България – във великотърновския производител на сладки изделия "Престиж-96", в който NBGI Private Equity влезе през 2012 г. Тогава стойността на сделката не беше оповестена публично, но по оценка на анализатори ставаше дума за около 50 млн. евро. Догодина изтича традиционният 5-годишен хоризонт за престой на фонд за дялови инвестиции, затова няма да е неочаквано, ако инвеститорът започне да търси нов собственик на производителя.