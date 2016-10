Румяна Тренчева: Малките компании в региона вече инвестират много повече в IT от големите

© SAP

На 11 октомври "SAP България" организира традиционната си годишна конференция SAP Forum, която ще се състои в Иновационния център "Джон Атанасов" в "София тех парк". На него се очакват над 300 гости и ще бъдат разгледани последните тенденции в дигитализацията и ще присъстват лектори и партньори на SAP от различни бизнес сектори. "Капитал Daily" разговаря преди събитието с регионалния изпълнителен директор на SAP за Югоизточна Европа Румяна Тренчева. Тя е изпълнителен директор на "SAP България" от есента на 2012 г., а в края на миналата година оглави и регионалния бизнес на германската софтуерна компания. Преди това е работила за големи компании като HP, Alcatel Lucent и Ericsson. Завършила е Американския университет в България и притежава професионални управленски квалификации от Duke University и IMD (International Institute for Management Development).- С всяко ново издание на SAP Forum очакванията ни са все по-високи. Тази година форумът ще се проведе под мотото Digitalize Bulgaria. Много амбициозна тема, на която нашата индустрия e отдадена. Искаме да преведем на ясен език какво означава да се дигитализира бизнесът. И новото, което правим, е събитие в събитието, в което говорим за дигитализацията на обществения сектор. Много е важен контекстът и какво разбираме ние като дигитализация. Тук не говорим за цифровизация - това отдавна се е случило и се случва с различни темпове. Цифровата трансформация е нов етап на развитие на икономиката и възможност една индустрия да промени икономиката изцяло. Не говорим за цифровизиране на един бизнес, а за създаване на един напълно нов бизнес. Ако се замислите, и сега голяма част от комуникациите, от производството, логистиката са цифровизирани. Цифровата трансформация, за която говорим ние, е друга – нови бизнес модели, нови възможности, нови икономически ниши.Днес всички говорим за Uber и Аirbnb като компании, които са открили нови пазари и са предефинирали бизнес процесите. На практика това са IT компании, които пряко се конкурират с таксиметровите компании или с хотелите. Друг пример: днес приемаме Facebook за даденост, но какво се случи с другите индустрии като медии или телекоми за тези 12 години от съществуването му? Бизнес цикълът в тези сектори се преобърна десетки пъти. Тенденциите показват, че една трета от всички топ 20 бранда ще имат изцяло нов конкурент, който няма да е от тяхната индустрия. Ние в следващите година, година и половина ще имаме изцяло нови конкуренти, които са нетрадиционни. Именно това е дигитализацията, за която ще говорим. Тези процеси са необратими и под някаква форма могат да бъдат диференциатор за малките икономики. И ние ще покажем, че те се случват и в България. Ако преди беше модерно да се въвеждат технологии за бизнес интелиджънс и анализи, сега говорим за предвиждане на поведението на крайния потребител и как това се отразява на рентабилността на компанията. Това се случва навсякъде, у нас също. Нашата цел с този форум е да отворим много ясно всички тези теми, свързани с трансформацията и новите правила, по които тя се случва.На форума ще говоря за трите К. Клиентът е в центъра – той определя, а ние сами трябва да си създадем еволюционното разбиране той какво иска. Ще говоря за коопериране – SAP като компания много се е променила и всички вендори се променят. Кой би помислил преди години, че SAP ще си партнира с Microsoft и Apple? Но днес това се случва естествено, в отговор на нуждите на крайния клиент. Говорим за среда, в която клиентът не въвежда системи, а продуцира технологии. Ние, заедно с клиентите, правим коиновации. Иновацията не е само между конкуренти, но и между клиент и доставчик. Ние заедно създаваме най-добрите решения. Имам предвид най-вече проекти, свързани с интернет на нещата (IoT), базирани на нашата платформа. Третият принцип е коиновация. Той е много значим за компании като нашата, защото бъдещите технологии няма да бъдат продукт на корпоративните лаборатории. Ние сме отворени към клиенти и партньори, които създават нови приложения, най-близки до нуждите на клиента. Това е стабилната екосистема, в името на която отделяме огромен ресурс както финансов, така и стратегически.Освен форума през октомври ще проведем EU Code Week кампания, насочена към учителите и образователната система. След това инициираме HCP Startup Challenge за студенти и стартъпи и продължаваме с HANA Technical Academy, която е за вече утвърдените IT специалисти. Нашата цел е да създадем критична маса от знание. Това е пътят да създаваме все повече конкурентни продукти в България, които да се налагат и извън българския пазар.- Всяка година сме различни. Изключително важно е, че много технологии, които представяхме предни години, работят днес. През миналата година ние за пръв път говорехме за нови бизнес сценарии, които да бъдат изградени върху иновативната облачна платформа HCP, а тази година за пръв път наши партньори ще презентират свои решения, базирани върху нея. Пътят на технологиите до пазара вече е много скъсен. Ако миналата година през октомври това бяха само презентации, една година по-късно вече говорим за реални проекти. И ако миналата година имаше клиенти, които показваха работещи проекти, сега представяме една цяла екосистема. Което е заявка, че всичко, за което ще говорим днес, ще бъде реалност утре. Ще покажем и как SAP трансформира публичния сектор в Европа вече години наред.Втората част от форума ще е посветена на създаване на услуги за гражданите в реално време, което е изключително актуално днес.- От всички. Няма сектор, за който темите, по които говорим, да не са важни. Отличителен белег за нас е, че сме единствената софтуерна компания, която в рамките на 44 години е разработила индустриални решения в 22 сектора. С помощта на най-добрите практики за цифровизиране на съществуващите бизнес процеси ние даваме възможност на крайния клиент да преосмисли бизнес процесите си и да постигне ефективност и възвращаемост на инвестициите.- Разбира се. Темите ни са структурирани в две основни направления – дигитализацията на потребителското изживяване благодарение на нашето портфолио под Hybris и платформата SAP HANA като инструмент за създаване на бизнес сценарии в реално време. Не е тайна, че SAP инвестира много в HANA като технология, защото тя е основа на редица наши успешни решения. Наред с това тази година ще говорим за пръв път и за SAP S/4HANA, който е най-бързо продаваният наш продукт в историята ни досега.Експертизата ни се базира на съществуващия индустриален опит на водещите компании във всички сектори, наши партньори вече дълги години. Работим с различни по мащаб фирми, за което ни помагат новите бизнес сценарии, които са изцяло облачно базирани. Повечето решения, които изглеждат скъпи за малкия и средния бизнес, когато са облачно базирани, могат да бъдат един много приемлив разход дори и за малък и среден размер компании в България. Общо взето, българският пазар следва европейските тенденции на потребление на SaaS решения.- Джонатан Бекър е нашият главен дигитален директор и ексклузивен лектор. Той ще говори именно за това, че не става дума за дигитализиране на процеса, а за изцяло нови процеси. Интересното в SAP форумите е, че всички лектори, които присъстват, са и партньори. Тази година разчитаме на пет партньора, които ще представят съществуващи и работещи решения в България. Тоест ще демонстрираме на практика как правим коиновации.- Ако трябва да сме реалисти, все още когато говорим за Югоизточна Европа, на преден план излизат стотина големи корпорации, които генерират основния бизнес в този регион. Те са с голяма тежест, отнесени към целия пазар. Става дума за компании в енергетиката и минния добив. Това са традиционни бизнеси, които са свързани с географските специфики. С времето това започва да се променя, защото се появяват по-малки компании извън тези топ 100, които инвестират много повече в IT и взимат по-бързо и по-дръзки решения, за да са конкурентни. Това е още едно доказателство за това, че големите ще бъдат предизвикани от по-малките. Най-интересното е, че новите и мащабни клиенти не идват вече от традиционната индустрия. Сектори като ритейл стават все по-значими за нас, както и сектори, където ние не сме традиционно припознати, като например финансовия. Крайният клиент у нас не се различава по нищо от клиента в Германия, Швеция или където и да е в Европа. Работим на един благодатен пазар с големи възможности.В България конкурентното ни предимство като икономика в регионален аспект ще зависи от адекватното използване на технологиите за промяна на средата. Горда съм с това, което правим, защото сме двигател в изграждането на цялостна екосистема за работеща, цифровизирана икономика, с добре подготвени кадри.Интервюто взе Константин Николов