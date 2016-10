Джон Гилмартин: България е едно от ключовите звена за трансформиращия се бизнес на VMware

[VMware]

Джон Гилмартин ръководи развойната дейност на едно от ключовите направления на технологичната компания VMware - облачните инфраструктури. Преди дни по време на годишната си конференция за Европа, Близкия изток и Азия техногигантът обяви няколко нови продукта и партньорства като тези с IBM Amazon Web Services, с които ще интегрира частни и публични виртуални пространства, за да улесни дигитализирането на бизнеса на клиентите си. Гилмартин обяснява в интервю за "Капитал" какво точно означава всичко това и как ще се отрази върху дейността на местното звено на VMware.

Цялата тази промяна на модела и разширяване на портфолиото ви, добавяне на партньори и технологии ще се отразят ли на начина на работа и задачите на вече съществуващите ви екипи? Движейки се в посока софтуер и инфраструктура като услуги, очаквате ли голямо разрастване на центровете си за поддръжка?

- Аз отговарям за развоен екип. Дейността му е съсредоточена около това как интегрираме различните продукти на VMware в платформите ни за виртуализация и софтуерните центрове за данни. Всичко това се интегрира в Cloud Foundation. Това беше и голямата новина, която обявихме на глобално ниво през август. Ключова част от екипа, с който създадохме Cloud Foundation, се намира в България.- Не мога да коментирам размера, единственото, което мога да кажа, е, че е критично важен за дейността ни. В България се извършват голяма част от основните за продукта дейности - развиване на софтуера за автоматизация, което е в основата на Cloud Foundation. Хората ми в София имат голяма експертиза за това как да разработят различните елементи и стъпките в изграждането на по-големия продукт.- Единственият R&D екип, който аз ръководя в рамките на Cloud Foundation, е в София.- Да, продължаваме да работим на пълни обороти. Мога да кажа, че в София е критична част от бизнеса ни - както от IT перспектива, така и от гледна точка на конкретния продукт. Звеното е един от най-големите ни развойни центрове не само в Европа, но и на глобално ниво.- Нека да започнем от перспективата на нашите клиенти. В момента те усилено мислят по посока на това как да използват оптимално и максимално облачните услуги. И това е в две посоки. От една страна, клиентите ни мислят как да си осигурят повече виртуално пространство в собствените си центрове за данни, а от друга - как да използват възможностите на публичните облачни инфраструктури - такива като на Google или Amazon. И цялата идея на Cloud Foundation е да обедини двете пространства. А начинът да го направим, е чрез предоставяне на изцяло софтуерно базирана инфраструктура т. е. център за данни. С други думи - взимаме цялата инфраструктура, която би ви трябвала, за да имате работещи приложения - сървъри, мрежи, компютри, и ви ги даваме под формата на софтуер. При нас всичко това върви на стандартни сървъри. Сега, имайки това, можем да вземем този софтуер и да го развием в рамките на частния облак. Ако някой иска да си създаде облачно пространство сега и да сложи всичките си приложения там, може да го направи за около два часа. Красотата е в това, че сега можем да използваме и същия софтуер в публични облаци като софтуер под наем (SaaS). Горе-долу сега можете да влезете в нещо като сайт, да си създадете много лесно виртуален сървър и да си го наемете с няколко клика, а после имате свободата да изберете къде да базирате различните апликации, които използвате. Сега можете да мигрирате натовареността. Така клиентите ни ще получат най-доброто от двата свята: гъвкавостта и мащабността на публичния облак и сигурността на собствения.- Cloud Foundation е доста хоризонтален продукт и може да се приложи в много различни типове компании. Разбира се, най-засилен е интересът на компаниите, които бяха сред ранните клиенти на такъв тип технологии - във финансовия сектор, публичния сектор, горивата. Но тенденцията е за разширяване на кръга.Да, обявихме го през август, а е на пазара от септември. Има различни вариации, които ще бъдат разгърнати на пазара малко по малко. Съвместният продукт с IBM вече е достъпен, а сега тъкмо обявихме сътрудничеството с Amazaon Web Services (AWS), в рамките на което ще създадем същата интеграция с техния облак. Последното решение ще е достъпно в средата на следващата година.- Разбира се, намерението ни е да бъде на глобалния пазар, но ще се случи поетапно.- Това, което правим с Amazon, се казва VMCloud върху AWS и е задвижено от Cloud Foundation.- Абсолютно. Инфраструктурата под наем се търси все повече. Разбира се, че ще промени бизнес модела ни, защото е много различно от досегашното продаване на лицензи. Наблюдаваме ръстове в абонаментите на услугите под наем - както софтуер, така и инфраструктури.- Единственото, което мога да кажа, е, че наемането ще стане критично важна част от приходите ни. Но дали се очакват ръстове, спадове или нестабилност в резултатите, не мога да коментирам.- От една страна, можем да говорим за Cross Clod като архитектура, което е концепцията как съществявате достъп до собствения си център за данни и свързвате съдържанието там с това в публичния облак. Другото, по-интересно, е Cross Cloud софтуерът, който създава платформа, позволяваща да управлявате всичките си приложения в различни виртуално сървъри и облачни пространства от едно място. Това е много удобно и за разработчиците.- Да, ясно е, че ще трябва да разширим екипите, които се занимават с поддръжка на услуги. И това ще е тенденцията във всичките ни звена по света.- За пръв път присъствах на събитието през 2006 г. И по онова време виртуализацията на сървъри беше нова идея. Тогава беше невероятно, когато казвахме, че можем да съберем десет физически сървъра в един чрез софтуер. Десет години по-късно обаче не само възприятието на клиентите, а и целият IT свят се е променил. Ако преди IT беше подкрепяща дейност и помагаше по-лесно да се води счетоводството на една фирма, днес технологията определя бизнес модела ви. Големите бизнеси започват да се превръщат в IT. И въпросът за дигитално трансформиралия се бизнес вече опира до това колко си бърз, какво можеш да предложиш на крайните си клиенти. Във връзка с това се е изменила и ролята на традиционните IT компании - сега работата ни е да подкрепяме бизнеса да предложи на своите клиенти и крайни потребители технологични решения, които да улеснят живота им.- Абсолютно. Всички промени при нас са в отговор на нуждите на клиентите ни. Ние просто се адаптираме.- Ами да кажем, че днес все още се губи много време в изграждането на инфраструктура, което не е дейност с добавена стойност. Такава е разработката на приложения. Ние се опитваме да спестим на клиентите си първото и да им освободим време да разработват подходящи за бизнеса им апликации.Интервюто взе Александра Козбунарова