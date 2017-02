Искаме да развиваме предприемаческия начин на мислене в България

Венеция Нецова, проектен ръководител и Ангел Къртев, председател на ABLE

© Георги Кожухаров

Асоциацията на българските лидери и предприемачи ABLE се ражда преди около пет години. Отначало като неформална група от млади хора, върнали се от обучение по предприемачество в САЩ, по-късно все по-структурирана доброволческа организация. В началото на 2017 г. ABLE се трансформира и ще има професионална структура с изпълнителен директор. ABLE има различни инициативи, сред които мотивиращи лекции, обучения и менторски програми. В интервю за "Капитал" Венеция Нецова (проектен лидер в ABLE) и Ангел Куртев (председател на ABLE) обясняват как ще се промени организацията през 2017 г., какви нови дейности ще поеме и защо се отказа от това да кандидатства за оператор на инкубатора в "София тех парк".Едно от първите неща, които направихме, бяха лекциите LeaderTalks, които се провеждат на различни места с различни мотивиращи лектори. Имаме и програма ABLE Mentor, с което помагаме на ученици да се ориентират кариерно. Те се провеждат около две години и половина, отначало бяха само в София, вече са в 7 града в България. Менторите са студенти или млади професионалисти. По двойки студент-ученик за три месеца се работи по проекти на учениците в три направления - личностно развитие, предприемачество или социален проект.Нестопанските ни проекти ще продължат да се случват в по-структириран вариант. Хората, които ще се занимават професионално с ABLE, ще координират процесите и ще създават нови инициативи.Важно е да се обясни, че ще имаме и стопански, и нестопански дейности. Имаме отделно дружество за стопански проекти - АБЛЕ ЕООД, което създадохме преди около година и половина. До момента през него са минавали някои проекти и бизнес инициативи на хора от мрежата, които са в синхрон с мисията на ABLE.- А.К: Над 200 доброволци. Тази година имахме един платен човек. Структурата и е доста матрична - по всеки отделен проекти си има екип. Имаме управителен съвет, който координира дейностите на по-високо ниво. С времето много проекти се развиха, така се появиха звената ни в различни градове. За пет години обаче много хора се умориха от доброволчеството, затова преценихме, че трябва да дадем възможност на хората, които искат да развиват ABLE, да могат да отделят време. Затова се трансформираме. Ще имаме трима души на пълен работен ден, които да се занимават с администрацията, координацията и новите дейности.- В.Н.: Вече натрупахме и критична маса хора и опит.- В.Н.: Създадохме ЕООД-то, защото се появи възможност за стопански проект и така проверихме дали изобщо сме способни да се занимаваме с такава дейност. Организирахме навлизането в България на една международна компания - Tech Tour, която свързва стартъпи и инвеститори. И изпълнихме проект за Министерството на икономиката - състезание по предприемачество в креативните индустрии.- В.Н.:От известно време разработваме дългосрочна стратегия за ABLE. Досега работехме по-скоро на проектен принцип - намираме идея, сформираме екип и я реализираме. Сега вече ще е по-разлино. Имаме три стълба на организацията - предприемачество, лидерство и гражданско общество. Тази година ще наблегнем на бизнес и предприемачество и ще развиваме инициативи, насочени към частния сектор.- А.К.: Общата стойност на гранта е 137 хил. лв. и кандидатствахме за него като организация с няколко проекта в пакет. Финансирането е за идеите ни в три насоки, като сумата ще се раздели сравнително поравно между тях. Едната е развиване на капацитета на организацията - физическия офис, който ще имаме, и изпълнителен директор, какъвто сме избрали и ще оповестим скоро. Второто е разширяването на менторската програма и покриването на разходите ѝ в десет града. Третата част на гранта е за т.нар. стартъп навигатор.- В.Н.: Конкретно инициативата Startup Navigator започна в края на януари. Поставили сме си много амбициозни цели - да интегрираме елементите на предприемаческата екосистема в България един с друг. Резултатът, който искаме да постигнем, е да има синергия между отделените участници - предприемачи, инвеститори, бизнес, научноизследователски групи, споделени работни пространства и др. Ще изградим база данни с всички тези участници в екосистемата. Искаме, когато някой от тези заинтересовани страни има потребност, да може лесно и бързо да се ориентира в средата. Искаме да идентифицираме отделните елементи, да ги свържем и те да си взаимодействат, за да развиват предприемаческа култура в България. Сега започваме да работим - освен самата платформа първоначално ще налеем и съдържание. Ще имаме отделен екип от около десет души, които ще развиват платформата. Очакваме да сме готови с първата версия през май.- В.Н.: Ами с почти всички, които имат отношение към стартъп средата - фондове, работни пространства, организации. До този момент не сме се възползвали пълноценно от тези контакти.- В.Н.:Първо е важно да изясним нашето отношение към техпарка и по-конретно към инкубатора. Радваме се, че това място започна да се оживява, това се случи органично благодарение на самите компании там, които организират мероприятия и си контактуват. Всичко това се дължи на самата общност и трябваше да се случи преди година. Радваме се, че се случи, но за малко да загубим точния момент на влизане на самите компании и енергията. Ако "София тех парк" иска да бъде сърцето на предприемаческата общност, моите препоръки са две - скоростта на действие да е по-голяма и да се подходи по-предприемачески към процеса. Разбираме, че е държавна институция и че е свързано с определени условия заради парите по оперативна програма, с които се финансира, но има нужда и oт предприемачески подход.- В.Н.: Нека първо кажем какви са проблемите по обявения в момента конкурс. Според техническата спецификация сега е предвидено той да има само оперативни функции, а той всъщност би трябвало да е и управител и да има по-стратегически функции. Тук говорим, че в обявлението липсваше задание за бизнес план - не само краткосрочен такъв. Липсва и бюджет, който да помогне за развиването на такъв план. Според мен е добре при избора да се залага на качеството на предложената инкубационна програма. В момента такава трябва да се изготви след подписване на договор. Ние бяхме разработили концепция за инкубатора преди около година и тя включваше компоненти като подпомагане на връзките в общността и инвеститори в рамките на инкубационната кампания и след това, създаване на фонд, организация на събития, маркетинг кампания в регионален план за привличане на повече участници и т.н.- А.К.: За да е успешен инкубаторът, трябва в него да има максимално много инициативи - срещи, събития, да се канят успешни предприемачи и инвеститори, да има партньорства с международни акселератори. И всичко това няма как да се случи без хора, които познават средата отвътре и имат международни контакти.