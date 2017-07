Раджив Рамасуами: Очакваме да запазим ръста от 20% на приходите на VMware в България

Раджив Рамасуами, главен оперативен директор VMware

© Надежда Чипева

Ще продължим да инвестираме в развитието на таланти в България.

Раджив Рамасуами става част от VMware през април 2016 г., като отговаря за всички продукти и услуги на компанията, а преди това управлява бизнес отдела за мрежовата сигурност като вицепрезидент и главен мениджър. Преди това шест години е бил главен вицепрезидент на Broadcom Corporation, като по това време Broadcom стана водеща компания в областта си, както и осем години главен мениджър, отговарящ за центровете за данни в Cisco. Рамасуами е завършил Indian Institute of Technology в Мадрас, има докторска степен от University of California, Бъркли, и притежава 36 патента, основно в сферата на оптичните мрежи.- Става въпрос за хибридни облачни технологии, каквито повечето компании използват в момента. Въпреки че разполагат със свои центрове за данни, откъдето управляват приложенията си, тези компании все по-ясно осъзнават, че голяма част от услугите им могат да бъдат "качени" в публични облачни платформи, които предлагат по-висока защита и по-ефективно управление на всякакви приложения в зависимост от специфичните нужди. Това ни говори, че през следващите няколко години ще сме свидетели на все по-сериозно навлизане на хибридните технологии в бизнес процесите. Ето защо искахме да разработим стратегия, която позволява на клиентите ни да създават приложенията си независимо от средата – в техните собствени центрове за данни или в публичния облак.Тази стратегия има две части. От една страна, тя включва офис пакета на VMware – водещата платформа за виртуализация vSphere и мрежовото решение NSX. Този пакет може да се ползва в различни по вид среди. Ето защо изградихме партньорство с IBM и AWS, при което и двете компании използват тагове на виртуални машини (VM) в тяхната инфраструктура. Тоест клиентите могат да стартират приложенията си както в AWS, така и в облака на IBM. Това им дава огромна гъвкавост, без да променят своите операционни процеси. От друга страна, имаме изградени отношения с над 4000 партньори, които разполагат с изчислителни центрове и ползват тагове при работа с виртуални машини. В този смисъл клиентите ни могат да избират най-подходящия за тях подход.- Аpteligent представлява приложение, което следи представянето на апликациите в iOS, Android и Hybrid, като прави мониторинг и събира данни за поведението им. Apteligent е много добро допълнение към портфолиото ни от продукти, насочени към крайния потребител. Пример за други подобни, които VMware придоби в последните няколко години, са Airwatch, Virtual Desktops, както и Workspace One – платформа, която позволява достъп и управление на всякакви приложения чрез всяко едно устройство.- Политиката на компанията не ми позволява да коментирам подобна чувствителна информация, преди дадена сделка да бъде финализирана, но е факт, че постоянно се оглеждаме за нови стартъпи, които да придобием. Във VMware процесът по създаване на нови продукти е комбиниран: по-голямата част от разработките извършват служителите на компанията - както знаете, България е хъб за развойната дейност в региона на EMEA. Останалата част от дейностите извършват подобни стартъпи, които вече са утвърдени компании в техния бранш. Повечето придобиваме с цел разширяване на продуктовото портфолио – какъвто е случаят с Apteligent, а по-рано Wavefront, Arkin – всички те развиват продукти, които ние вече предлагаме. Apteligent работи с крайния потребител, Arkin съдейства за по-лесно внедряване на решението NSX и софтуерно дефинираните центрове, а Wavefront стана част от нашия отдел за измерване и анализ на облачните бизнес процеси (CMBU). Другата категория са по-зрелите стартиращи компании - вече развити платформи, които ни дават достъп до нови пазари. Такива сделки правим по-рядко – имаме само няколко в последните години, като например Airwatch. Той дава достъп до централизирано управлението на всякакви устройства и приложения за бизнес и лични цели. Това на практика са двата типа компании, за които се оглеждаме, когато планираме придобивания – компании, които създават нови възможности, или такива, които добавят стойност към сфери, в които вече работим.- Взимайки предвид динамичните тенденции в глобален мащаб, Силициевата долина все още си остава ядрото на най-успешните стартъпи. Защо се получава така? Най-важното – има изградена много добре работеща екосистема, в която те да просперират. Там има предостатъчно фондове за венчър капитал, има предостатъчно ментори, които да ги наставляват, има добре отъпкан път, по който всеки стартиращ бизнес може да започне да се развива. Така че твърдо мога да заявя, че след всичките тези години Силициевата долина остава водещото място в света. Естествено трябва да отбележим, че стартиращи компании има навсякъде – както тук, в България, така и в Китай, Индия, във Великобритания, а също така в други части на САЩ като Бостън, Ню Йорк. Тоест наблюдаваме намаляване на концентрацията на стартъпи в едно място, но въпреки всичко Силициевата долина е ядрото на успешните проекти.- Българският офис е един от основните ни развойни центрове, какъвто още е и индийският в Бангалор. Тук са екипите, които разработват и собствени продукти, например създаденият изцяло в България и впоследствие продуктизиран е проектът, свързан с multi-cloud стратегията на компанията. Той има за цел да помогне на нашите клиенти по-лесно и безпроблемно да преместват различни видове решения за управление на данни от един публичен доставчик на облачни услуги в друг.Инвестициите в българския офис се увеличават постоянно, като бизнесът тук нарасна с 20% през последната година, надяваме се да запазим този темп на растеж и през следващите години. Имаме много талантливи служители тук, поради което ще продължим да инвестираме в развитието на таланти. VMware България беше основана преди 10 години и оттогава сме нараснали значително не само като брой на служителите, но и като бизнес стойност. "VMware България" е един от стратегическите офиси на компанията в глобален мащаб и тук разработваме едни от основните ни продукти.- Истината е, че на нас никога не ни е било лесно да откриваме правилните хора, независимо дали става дума за България или за Европа, или САЩ. Над 600 служители работят за нас в София и ще продължим да назначаваме най-добрите, както и да подкрепяме образователната система, като по този начин подготвим по подходящ начин нови хора за пазара – имаме IT академии в сътрудничество с няколко университета, летен лагер Talent Boost за стажанти. Не можем да разкрием точно колко хора планираме да назначим до края на годината, но ще се стремим да запазим досегашното темпо.- Мога да ви дам един специфичен пример как можем да помогнем на компаниите, които ще бъдат засегнати от този регламент. Един от нашите продукти, VMware NSX, предоставя постоянна сигурна среда за всички центрове за данни, независимо дали са част от облака или за физически, така че клиентът да може да защити приложенията си и да продължи да ги поддържа независимо от типа инфраструктура, която използва. Така клиентът спазва изискването за сигурност благодарение на решението NSX, което може да бъде приложено и в двата типа центрове за данни. При това става думи само за един пример как можем да помогнем на клиентите си да се справят с новите изисквания на регламента.Интервюто взе Николай Нейчев