Да уловиш удобния вятър

Q&A



Намирате ли баланс между работата и личното си време?

Опитвам се да имам добър баланс между нещата. Имам две хобита - тенис и ветроходство. Имам лиценз за капитан, и с приятели се опитваме четири-пет пъти да правим регати в Гърция, а и да плаваме за ваканция. Получава се активна почивка, тъй като когато по закон отговаряш за лодка и екипаж, има елемент на напрежение. Но пък е много хубаво. Всъщност ветроходството е близко до бизнеса - много често се случва да се изправяш пред различни казуси, които трябва да решиш - от материали и ситуации до психологически фактори с екипажа и пътниците.



Какви бизнес четива бихте препоръчал?

По отношение на книгите се опитвам да смесвам четеното на бизнес литература с пътеписи. Понякога в бизнес книгите започваш да виждаш едни и същи неща, казани по различен начин. Ето защо чета и литература за ветроходци, които обикалят света. Един от примерите е A Voyage for Madmen, която разказва за състезанието Golden Globe Race, организирано от Sunday Times през 1968-1969 г.



Ветроходството е най-старият начин на придвижване, принципите на плаване не са се променили много. Едно изключение са платната, които вече могат да бъдат използвани и срещу вятъра, което променя изцяло динамиката. Дълго време се е казвало "Пожелавам ти попътен вятър", но в наши дни репликата има друго значение - по-добре е да се казва "Пожелавам ти удобен вятър".



Друга книга, която ми направи впечатление, е Get Real, Get Gone - How to become a Modern Se a Gypsy. Тя разказва какво е нужно и как да си планираш бюджета, ако искаш да обикаляш света на лодка, да учиш езици, да срещаш нови хора и места.



Какви устройства и приложения използвате за работа и лично време?

Без смартфона не мога, доста често заменя и компютъра ми. Едно от основните приложения, които ползвам, е "Гражданите", на което преди три години бях един от създателите. Новини чета през приложения. В работата използваме Slack, който опрости комуникацията и намали имейлите. Друго приложение, което препоръчвам, е Outlook за мобилно устройство, чрез което си управлявам пощата.