Тайната на здравословното хранене

Q&A



Успявате ли и как да балансирате между личното и професионалното си време?

Когато имаш страст и с удоволствие вършиш работата си, няма граници между нея и личния живот. Естествено, човек има нужда да изключва от време на време, защото иначе става страшно. Много обичам да пътувам на далечни дестинации – тогава тотално мога да изключа и да не мисля за работа поне два дни.



Имате ли хоби?

Пътуванията. Освен това много ми е важно постоянно да уча нови неща – миналата година изкарах водолазен курс и съм много горда. Това ми е ново хоби, което за съжаление тази година не съм имала възможност да практикувам.



Какви технологични устройства използвате?

Всякакви свързани с работата ми – всякакви wearables, гривни за измерване на различни показатели. Вкъщи имам Amazon Echo, но най-често го използва пет-годишната ми дъщеря, която все пита за прогнозата за времето.



Какви бизнес медии и/или книги можете да препоръчате?

Всичко на Малкълм Гладуел, "Черният лебед" на Насим Талеб, Zero to One на Питър Тийл, Delivering Happiness на Тони Шей, The Everything Store на Брад Стоун. Следя Harvard Business Review и Financial Times.