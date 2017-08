Александър Рикар: Компаниите със силни ценности ще успеят в дългосрочен план

Може да имаш най-добрия проект на теория, но това, което ще го различи от останалите, са хората, те са важни

Александър Рикар е главен изпълнителен директор на Pernod Ricard - световен лидер в производството на спиртни напитки и вина, сред които Chivas Regal, Absolut, Ballantine’s, Jameson, Beefeater, Ricard, Havana Club, Martell, The Glenlivet. За трета поредна година под шапката на уиски бранда Chivas компанията организира международния конкурс за социално предприемачество Chivas Venture с общ награден фонд 1 млн. долара, а Александър Рикар е в състава на журито.Той става изпълнителен директор на Pernod Ricard през 2015 г., като преди това в продължение на години е заемал различни позиции в компанията. Той е и най-младият изпълнителен директор сред топ 40 корпорации с най-висока пазарна капитализация, листнати на Парижката фондова борса. Срещахме се с Александър Рикар преди финала на тазгодишното издание на Chivas Venture, което се проведе през юли в Лос Анджелис. Той разказва за удоволствието от всеки работен ден в компанията, идеята зад социално отговорната инициатива на Chivas и въздействието, което успява да окаже върху нуждаещите се общности.- Когато бях назначен от борда на директорите за изпълнителен директор, през първите шест месеца много журналисти ме питаха как се справям с напрежението. А аз винаги питах – какво имате предвид под напрежение. Разбира се, винаги има натоварване, взимане на решения, понякога много сложни, но именно заради това ми плащат. И все пак какво напрежение? Много съм вдъхновен от индустрията, от Pernod Ricard като компания, много съм отдаден на това. Никога не се събуждам с аларма, винаги се събуждам преди нея, защото вече съм нетърпелив да отида в офиса или да си хвана полета да отида до някоя от държавите, където имаме офиси. Просто се опитвам да допринеса за развитието и успеха на компанията, които винаги се дължат на отборната работа.- Ако трябва да посоча само двама: Единият, с когото израснах, опознавайки го през годините, беше моят дядо, който е основал компанията Ricard през 1932 г., който почина, когато бях на 25 години. Той беше невероятен социален предприемач. Вторият, когото бих посочил извън семейството ми, като силен лидер, когото никога не съм срещал, но съм чел много за биографията му е Стив Джобс. Той е един от малкото лидери, които са успели коренно да променят много индустрии, не само една.- Екипът на Chivas предложи идеята за Chivas Venture през октомври 2014 г. преди почти три години, а брифът беше много ясен и прост - какво биха направили двамата братя Джеймс и Джон Чивас в днешните времена, позовавайки се на това, което са били преди години, когато са основали бранда. А те са били социални предприемачи, защото винаги са се стремели да оказват положително въздействие върху тяхната общност в Шотландия. В днешния свят, с обхвата, който има компанията Pernod Ricard, и с лекотата, с която може да се постигне глобален обхват благодарение на технологиите и дигитализацията, най-доброто решение за обединяването им е Chivas Venture, това е нещо, което двамата братя Чивас биха направили. Да потърсим социални предприемачи от цял свят, които имат страхотни проекти, и да им помогнем да ги финансират.- Както аз, така и всички в Pernod Ricard наистина вярваме, че брандовете, които застъпват силни ценности, истински и автентични идеи, ще просъществуват в дългосрочен план и ще задържат потребителската си база. Chivas се уповава на двамата братя, това е част от ДНК-то на бранда и потребителите харесват това. Другите брандове, които аз описвам като празни, нямат силни ценности. Кампанията на Chivas гласи Win the right way (Да спечелиш по правилния начин – бел.ред.) и е част от историята на самият бранд, така е основана компанията, двамата братя наистина са искали да имат положително въздействие. Освен това Chivas се основава и на щедростта като ценност. Всичко е свързано, трябва да бъде автентично, трябва да има смисъл, трябва да бъде част от ценностите.- В трите години на провеждане на конкурса имахме повече от 6 хил. проекта от повече от 40 различни пазара по света и фактът, че всяка година състезанието става все по-голямо, следователно и нивото се вдига и интензитетът на състезанието става все по-силен. В годините финалистите и техните проекти са все по-силни.- С всяка следваща година надпреварата се разраства. Тази година за разлика от предишната съм част от журито, което оценява само 5-те проекта финалисти, преди това имаше многобройно и различно жури, което избра кои да са компаниите, които да стигнат до финалната петица. Все пак обаче това, че не са стигнали до последния подбор, не означава, че са изгубили, напротив, всички отбори, които са стигнали до Лос Анджелис, са победители в края на деня. Извън паричната част те преминаха през ценно обучение една седмица в Оксфорд, където получиха ценни съвети за развитие на компаниите им, бизнес модела и др., популяризират проектите си благодарение на медийното отразяване, запознават се с много нови и ценни хора.- Имаме ясни критерии, които оценяваме. На първо място това е размерът на пазара, на който бизнесът може да се позиционира, от което пък зависи колко силно ще бъде въздействието му върху общността. Тези проекти трябва да бъдат устойчиви и печеливши в дългосрочен план, защото иначе няма да оцелеят. Много е важно, щом проектът е стигнал до финалната петица, отвъд бизнес плана, стратегията и печалбата, нещо, което обаче аз приспадам към творческата част, това е екипът. Освен лидера и екипа зад него хората са много важни. Може да имаш най-добрия проект на теория, но това, което ще го различи от останалите, са хората, те са важни. Това е нещо, което търся аз във финалистите.- Всички финалисти имат нещо общо помежду си, това е страстта, която имат към развитието на бизнесите им. Това, което бих ги посъветвал, е да продължават в същия дух. Определяща за социалното предприемачество е вярата, че можеш да направиш неща, които другите не могат. Силно препоръчвам да продължат да вярват в проектите си, да продължат да са отдадени на тях и съчетавайки тези две неща с таланта им - успехът е гарантиран.- Абсолютно, ще взема като пример победителя от миналата година Conceptics plasticus, за да ви илюстрирам директното въздействието, което Chivas Venture има върху екосистемата. Финансирането, което получи от състезанието, му позволи да разшири капацитета си в обработката на пластмасовите отпадъци и превръщането им в тухли, за да построи къщи, което доведе до построяването на 50 нови къщи на месец, в които се нанасят общо 50 семейства. Някои от проектите тази година вече са печеливши бизнеси. Много зависи от проекта, но всички трябва да имат устойчив във времето бизнес.* Въпросите от интервюто бяха задавани от трима журналисти по време на кръгла маса с Александър Рикар.