Изворът на IT кадри

Коя е последната бизнес книга, която прочете?



Positioning на Ол Рийз. Това е книга за маркетинг. Фундаментално четиво, в което става дума за изграждането на бранда като актив на компанията. Мога да препоръчам също и Influence на Робърт Чалдини. Тя също е за продажби, влияние и психологията около тях. Препоръчвам повече четене на фундаментални книги, отколкото специализирани, защото те са интересни на по-малка група от хора. Последно бих препоръчал и "Най-богатият човек от Вавилон" на Джордж Клейсън.



Кое е най-важното приложение на телефона ти?



Може би Facebook или Messanger. Рядко използвам телефона си за нещо по-различно от комуникация. Всъщност предпочитам да работя на лаптоп, а не на телефон или таблет.

Иван Ненков е роден през 1990 г. Завършил е бакалавърска степен Икономика и бизнес в УНСС, наред с магистърска степен по иновации, предприемачество и финанси във ВУЗФ. От 2011 до 2013 г. работи за стартъп организацията Start it Smart. Присъединява се към "СофтУни" през 2014 г., няколко месеца след началото на инициативата. Първоначално работи като директор продажби, след което се заема и с маркетинга и бизнес развитието, докато не става изпълнителен директор на компанията през февруари 2016 г.Ненков е един от 12-те финалисти в тазгодишния национален конкурс за млади бизнес лидери на "Капитал" и "Кариери" Next Generation , в който се включиха рекордните над 70 участници.Част съм от "СофтУни" почти от самото начало, няколко месеца след като бе основана организацията. Инициативата вече беше стартирана като идея. Тогава тепърва започваха да идват хора и да се разраства. В началото се занимавах с бизнес развитието, основно с партньорски отношения между IT компаниите и други организации, с които работим и до ден днешен. След това започнах да се занимавам и с маркетинга. Така постепенно, функция по функция, освен с маркетинга и клиентските взаимоотношения в един момент отговарях за цялата организация. В момента това включва десет звена.Всичко това се случи за три години. В началото бяхме екип от 4-5 души, докато сега сме екип от 60. "СофтУни" е бизнес, който расте много бързо. Благоприятно е това, че ние уцелихме точното време. Имаше няколко фактора, които допринесоха за този бърз растеж и доброто развитие на бизнес модела. Първият е пазарната възможност - нишата, която ние запълнихме. Вторият са качествените хора, които се събраха. Имаме споделена визия за развитието на организацията и влиянието, което тази организация трябва да има върху образованието в България, върху огромното количество млади хора, които преминават през нас и обучителните ни програми. Моето личностно развитие върви с общото развитие на организацията. Ако успееш да запазиш същата скорост, която има организацията, ти се развиваш паралелно с нея. Това е моето голямо предизвикателство - да успявам да надграждам умения и да се развивам наред със "СофтУни".Работим с около 80 IT компании. За много от тях ние сме основен източник на младши програмисти. Не усещаме обръщане на тенденцията - напротив, гладът за качествени кадри в сектора продължава да расте. Колкото повече специалисти реално създаваме, толкова повече бизнес ще има - толкова повече чуждестранни инвестиции ще има, толкова повече компании ще се насочат към България. Всички други условия - бизнес климат, данъци, такси, ниво на експертиза - са много благоприятни. Единствената пречка е недостигът на кадри. Това е, което спира сектора да расте още по-бързо. Браншът е в подем и няма изгледи в близко бъдеще това да се промени.Да. Има огромен дефицит на пазара. По-скоро растежът би се забавил не заради това, че няма нужда от такива услуги, не защото пазарът не изисква тези услуги, а защото предлагането е ограничено. Ако предлагането се увеличи, ще се увеличи и растежът, а не обратното.Нашата стратегия не се е променила от самото начало. Поне дългосрочната ни визия. Оперативната стратегия, разбира се, се променя постоянно. Но нашата визия е създаването на колкото се може повече и по-качествени кадри. Например сега, през идните месеци през есента, организираме курсове по програмиране в 40 града в България. Безплатни курсове. В тях ще се включат хиляди хора, които ще изучават програмиране безплатно. Дори в малки градове като Карлово, Казанлък и други, където населението е около 20 хил. души. Работим активно към това да увеличаваме възможностите за изучаване на програмиране в страната. В момента при нас кандидатстват по около 2000 души на месец. Те преминават през безплатен курс по основи на програмирането. След това минават приемен изпит и влизат в университета. В София обучаваме по 2500 души, които са преминали през този начален филтър.Относително е, защото нашата програма обхваща различни специалности. Някои специалности са по-продължителни, други вземат по-малко време. Средно е между година и половина и три години. Това е периодът, който трябва да посветиш на обучение. Много е относително, защото някои хора се справят по-добре от други. Хората, които са се посветили изцяло на това и могат да отделят едни 40 часа на седмица - те обикновено се справят по-добре и преминават по-бързо. Има други групи хора, които са работещи и искат да се преквалифицират. Тогава отнема повече време.Моята голяма цел, ако говорим за бизнес, се припокрива и с личностните ми цели. Те са в съзвучие, няма как да са различни. Целта е в даден момент в бъдещето да влияем на голяма маса от хора така, че да променяме животите на тези хора. В момента го правим, но само в известна степен. През нас преминават десетки хиляди хора, които обучаваме и на които съдействаме за работа, но това е само парче от всичко, което искаме да постигнем. Започнахме тази компания с визията да направим България Силициевата долина на Европа. Това не се е променило и няма да се промени. Това е моята голяма цел и тя се припокрива с целта на "СофтУни".Бизнесът има нужда от нас. Нашето разрастване е добре дошло. Именно заради това толкова много компании ни подкрепят по много различен начин. Компаниите разчитат на нас, но в никакъв случай прекалено много. Всяка фирма има различни канали, чрез които осигурява кадрите си. Ние сме само един от тях. Има и други - университет, други обучителни програми. "СофтУни" е елемент в голямата картинка. Помагаме за развитието на цялата екосистема. Дори кадрите, които обучаваме и след това си намират сами работа, също спомагат за това развитие. Не всички кадри, които обучаваме, преминават след това през нашия кариерен център. Ние съдействаме на най-добрите от тях, защото не всички, които преминат през курса, имат нужните умения да започнат работа.Няма как да не приемам себе си като лидер, защото аз съм това дори в момента. Ако не приемам себе си като лидер, значи се дистанцирам от ролята, която съм приел като ангажимент и отговорности.Това са основно моите колеги Христо Тенчев и Светлин Наков, които са основатели на "СофтУни". Те ми дадоха тази възможност и отначало повярваха в мен, в потенциала, който имам. Те са моите ментори и в настоящето.Интервюто взе Йоан Запрянов