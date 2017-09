От Лондон, през Клуж, до София

© Надежда Чипева

Профил



Джон Котерел е изпълнителен директор на базираната в Лондон софтуерна компания Endava, която отвори нов офис в София. Той започва кариерата си през 1988 г. в технологичната индустрия в международната компания Hoskyns (която сега се казва Capgemini), където създава и развива звеното за аутсорсинг на бизнес процеси. За 5 години там създава работещ екип от 450 специалисти. През 2000 г. основава компанията Concise, която през 2006 г. се слива с Compudava и така слага началото на Endava. През 2011 г. Котерел е обявен за "Предприемач на годината" от Ernst and Young. Завършил е инженерни науки в университета в Бристол, както и МВA в Alliance Manchester Business School.

Компанията



Endava e компания за IТ услуги. Сред клиентите й са компании от финансовия, застрахователния, телекомуникационния и медийния сектор, както и от туризма. Групата навлезе на българския пазар в края на 2016 г., след като се обедини с холандската ISDC, която вече имаше малък инженерен екип в София. Сега компанията откри новия си офис в България, като плановете са в него да работят

400

разработчици до 2020 г.



Центърът е на площ от 2200 кв.м. Това е 14-ият офис на компанията по света.

Endava има над

3900

служители в Западна, Централна и Източна Европа, както и Силициевата долина и Латинска Америка. В региона освен в България има центрове в Скопие, Белград, Букурещ, Клуж, Яш и Кишинев. За фискалната година броят на служителите е нараснал с 42%.



Приходите на компанията за фискалната 2016 г. (до края на юни 2016 г.) достигнаха



115

млн. паунда, което е с над 37% повече от предишната година при печалба от 16.7 млн. паунда.

Q&A



Разкажете за едно трудно решение в кариерата си?

- Някои от най-трудните ми решения досега са свързани с акционери и въпроси за собствеността върху бизнеса. Дори и когато станат предприемачи, хората много бързо разбират, че трябва да се занимават с инвестиции и акционери. Трудно е да държиш акционерите си доволни и на едно мнение с теб за развитието на компанията. Това е може би най-голямото ми предизвикателство досега в 17-годишната ми кариера.



Успявате ли да намерите баланса между личния и професионалния си живот?

- Мисля, че успявам. Интересното беше, че цикълът на развитие и растеж на бизнеса съвпадна по много добър начин със семейния ми живот. Преместихме се в Лондон, за да създадем Endava през 2000 г., а едното ми дете беше на 6 години, а близнаците на 4-години. По-голямата част от дейността ни през първите седем години беше в Лондон и не пътувах много, докато те растяха. С разширяването на бизнеса започнах да пътувам все повече и повече, а сега почти не спирам. Но пък и те вече са големи и не живеят с нас.



Имате ли хоби?

- Много обичам плаването. Израснах в по-топли страни, където постоянно се занимавах с водни спортове и плаване. За съжаление във Великобритания това е доста по-трудно. В България вече плавах в Черно море и мога да ви уверя, че се сблъсках с доста неочаквани за мен бури.

- Отговорът е лесен: избрахме София заради квалифицираните IT специалисти, които можем да намерим тук. Този фактор е основополагащ за нас на всяко място, където се разширяваме. Фокусирани сме върху Югоизточна Европа. Започнахме в Молдова и Румъния. В Румъния вече имаме над 2300 души. С разширяването на бизнеса ни се оглеждаме за други градове, в които да инвестираме. Истината е, че не можем да растем с темповете на цялата компания във всеки град, в който оперираме. Ето защо разширяваме по-бавно някои центрове и постоянно добавяме други. България също така е в Европейския съюз, а някои наши клиенти имат изискване да работим за тях от ЕС. Така че и това беше една от причините да дойдем тук.- Вече имаме 80 служители и очакваме да добавяме по 10 и 20 души на месец и да растем с такива стабилни темпове. Финансовата ни година свършва в края на юни и искаме да имаме 180 души в София през юни 2018 г.- Всички пазари, на които оперираме, са конкурентни. Успяваме да постигнем целите си, като се превърнем в предпочитан работодател. Как? По няколко начина. Първо, получаваме много интересни поръчки от големи мултинационални компании, и така хората в нашата компания работят по някои от най-предизвикателните технологични задания в света. Второ, инвестираме много в професионалното им развитие. Компанията има тъй наречения Endava University, който развива различни умения на служителите. Между една трета и 40% от новите хора в Endava идват чрез препоръка от действащ служител. Тоест привличаме приятелите си да работят с нас, което допринася за много добра среда. Всички тези фактори ни помагат да станем предпочитан работодател във всички тези конкурентни пазари в региона.- За съжаление не мога да споделя точни имена.- Работим много с банковия сектор. Около пет от най-големите десет банки в света са ни клиенти. Сътрудничим си и с компании от технологичния, медийния и телекомуникационния сектор. Имаме огромен бизнес в областта на разплащанията, финансовите технологии и управлението на активи. Във всички тези сектори работим с пазарните лидери, които очакват от нас да им помогнем да използват технологиите по най-добрия начин в бизнеса си.- Привличаме клиентите си на глобално ниво. Но сме отворени към сътрудничество във всеки град, в който оперираме. Искаме да допринесем обратно за града, от който привличаме специалистите си. Това става чрез инвестиции в IT общността, за да развиваме таланти. Работим с университети, от които взимаме и обучаваме немалко студенти. Така че очакваме да работим с местни организации и общности в София, за да развиваме града като IТ център. Достатъчно е да видим други градове, в които вече сме постигнали успех, като Клуж в Румъния. Когато стартирахме там, градът беше далеч на трето място в страната по IT бизнес. Сега вече е на второ място с голяма преднина и догонва Букурещ по растеж.- Да, точно 1128 души. Там конкуренцията е изключително ожесточена, тъй като присъстват много мултинационални компании.- Все още сме в начален етап на бизнеса ни тук. Но за мен много важна е културата, а не просто уменията по кодиране. Такава култура има нужда и от добри комуникационни, а не само технологични качества. Хората, с които се срещнах тук, имат такива качества, което съвпада с нашия подход. Така че сме доволни.- Ние не използваме думата аутсорсинг, по-скоро говорим за технологични услуги. И причината компании като нашата да се справят добре е, че сме много близко до технологиите и как те могат да бъдат приложени в бизнеса на клиентите. А клиентите ни осъзнават, че е много по-добре за тях да възложат разработката на такива системи и продукти на компании като Endava, а не да ги създават сами. От водещите ни десет клиента ние сме по-големи като IT организация от осем от тях. И макар те да са лидери в съответния бизнес, те не са лидер по технологии. Такива организации търсят помощ от компании за технологични услуги. В същото време това създава много по-голямо разнообразие и възможности за нашите служители. Защото, ако работиш за продуктова компания, ти правиш само един продукт. Но ако работиш за компания като Endava, можеш в един момент да работиш за индустрията за електронни разплащания, а следващата ти задача да е за телекомуникационен клиент.- Винаги казвам на хората да правят това, което им харесва. Ако ще правиш нещо, което смяташ, че е смислено и печелившо от бизнес гледна точка, но не ти е присърце, е по-малко вероятно да успееш. Така че е по-добре да фокусираш енергията си другаде. Винаги ще подкрепям хората, които искат да опитат предприемаческия си дух. Много хора в Endava стартират собствени проекти. Някои успяват, но и много се връщат. Така че вратите ни са отворени за тях, защото това също е много ценен опит.- Endava e базирана във Великобритания, но бизнесът ни е международен. Да, част от клиентите ни са в Обединеното кралство, но по-голямата са навън. Най-голямата ни експанзия е на континентална Европа и Северна Америка. Според мен, поне за нашия бизнес, Brexit има много ограничен ефект. Ние помагаме на клиентите си да внедряват последните технологии, и дори икономиката да се забави в резултат на Brexit, те (включително и британските) няма да спрат да инвестират в подобни проекти. Да, имаше светкавичен ефект от спада на паунда, но и той отмина.Интервюто взе Константин Николов