[Личен архив]

Маргарита Майо е професор по лидерство към IE Business School в Мадрид, Испания. Наскоро бе номинирана за наградата за лидерство Thinkers50, наречена още Оскарите на управленското мислене от Financial Times. Тя е автор на книгата "Искрено Ваш: как да останеш автентичен в лидерството и живота". Книгата описва вдъхновяващия опит на автентичните лидери, преплетен с резултатите от повече от 20 години академични изследвания.Майо ще бъде сред лекторите на конференцията HR and The Future of Work: Management Challenges по темата "Автентичността: Антидот на кризата на увереността в лидерството". Събитието на "Капитал" и "Кариери" ще се проведе на 25 октомври в Sofia Event Center. Повече за програмата и лекторите на форума, сред които е HR гуруто Дейв Улрих, както и визионери от EY, ICAP Group, V7 Capital и др., можете да научите в сайта или във Facebook страницата на събитието. Ранната продажба на билетите е до 30 септември. Официалният хаштаг е #HRfuture.- Автентичното лидерство не е просто да бъдеш себе си, но и да развиваш себе си, както и да бъдеш верен на околните. Това е непрекъснат процес, който включва и хората наоколо. Автентичните лидери се стремят към емоционално, поведенческо и социално обогатяване, за да спечелят сърцата на другите, да придобият навика да се учат непрекъснато и да изградят хармонични взаимоотношения с колегите и средата.- От близо 20 години разсъждавам върху ролята на лидерите в бизнеса и обществото. За това време ме впечатлиха историите на множество лидери, с които имах възможност да общувам и да се срещна като преподавател и консултант. Трогателно е да откриеш, че някои от най-автентичните лидери често пъти са хора, за които никой не е чувал. Вярвам, че историите им са огледало, в което можем да видим най-доброто от себе си.Автентичността е важна както за индивидуалното, така и за организационното развитие, защото този вид хора са много по-удовлетворени. Наскоро направих проучване сред повече от 100 студенти от MBA програмата на IE Business School за автентичността им. Резултатите сочат, че автентичните хора са много по-щастливи и по-малко стресирани.- За да станеш и, по-важното, да останеш автентичен в лидерството и в живота, е необходимо да притежаваш три компетенции – емоционална автентичност, навик за учене и хармония с околната среда. Това наричам трите H на автентичността – сърце (от англ. Heart); навик (Habit) и хармония (Harmony). Насърчавам ви да изследвате тези три области във вашето лидерство, за да откриете нагласи и поведения, които ще ви позволят да станете автентични и да останете такива в дългосрочен план: 1) Сърце - това е емоционалният фактор, който характеризира автентичните лидери. Научете се да се вглеждате вътре в себе си, за да намерите и култивирате призванието си; 2) Навик – навикът за учене е ключовата поведенческа черта на автентичните лидери. Търсете честна обратна връзка и превърнете ученето в навик; и 3) Хармония – това е последната характеристика на автентичните лидери, която гарантира социалното обогатяване на автентичните организации. Грижете се за другите.- Автентичното лидерство е модерно понятие. За повечето хора то означава, че лидерите трябва да бъдат верни на себе си. Основното убеждение тук е, че автентичността е неизменно и индивидуално качество, въпрос на личен избор и вяра. Това е най-голямото погрешно схващане за автентичното лидерство. Моите изследвания показват, че зад автентичността стоят мощни и до голяма степен пренебрегвани динамични обществени сили и противоречия. Автентичността не е просто да бъдеш верен на себе си, но също така означава да бъдем верни на нашето многообразно, променящо се и социално аз.Автентичното лидерство никога не може да бъде статично или продиктувано от личен интерес. За да бъде наистина успешно, то трябва да е здраво стъпило на земята, стабилно, но и същевременно развиващо се и кооперативно. Ако искате да развиете и усвоите автентичната си сила, разбирането на многоизмерния, менящ се и социален аспект на автентичността е от ключово значение. Автентичността не е просто да изразяваш себе си.- Компаниите могат да въведат автентичното лидерство, като разработят три практики за автентичност. Първо, практиките за емоционална автентичност включват различни методи за повишаване на осъзнатостта чрез безпристрастен анализ на вашите силни и слаби страни, култивиране на вашата страст или призвание и предаването му на околните със смирение.Второ, практиките за поведенческа автентичност означават да действате в съответствие с вашите собствени принципи, като същевременно развивате навика да променяте, насърчавате оптимистичния поглед над нещата и държите под контрол развитието си.И трето, практиките за социална автентичност са инструменти за изграждане на автентични организации с грижовен манталитет и колективна идентичност, създаване на общност, която се променя с времето и постига баланса между сътрудничество и общуване.- Това може да се постигне, като се следват три прости правила: 1) водете чрез пример и изграждайте автентични структури от и за хората; 2) създавайте общност и насърчавайте развиването на среда, която позволява на вашите служители да изразят автентичността си в рамките на нормалните ограничения на организационния живот; и 3) имайте предвид какво оставяте след себе си, ръководете с обществено значима цел.- В съвременния бизнес свят един от най-належащите проблеми, които мениджърите срещат, е липсата на доверие в лидерите. Бизнес средата става все по-динамична, сложна и неформална. Милениълите изискват лидери, на които да могат да се доверят, лидери, които да са скромни и да имат балансиран поглед върху силните и слабите си страни, които да признават приноса на другите и да са отворени към нови идеи и получаването на обратна връзка.- Няколко проучвания сочат, че хората обичат да следват лидери, които възприемат като автентични. Например проучване на Брадли Оуенс открива, че когато лидерите показват смирение, признавайки силните страни и приноса на другите, вместо да приписват всички заслуги на себе си, служителите им са много по-ангажирани.В друго проучване моят изследователски екип разглежда как изграждането на автентична организационна структура не само благоприятства служителите, но може да бъде от полза и за фирмата като цяло. Проучването доказва, че компаниите могат да "са добре, като вършат добро" - прилагането на политики, насочени към грижата за баланса работа/личен живот на служителите, увеличава конкурентоспособността на бизнеса и продажбите.- Автентичните лидери притежават харизмата, която им помага да накарат служителите да забравят за своите различия – били те полови, расови или географски – когато тези различия не са свързани директно със служебните им ангажименти. Ключовият урок е, че автентичните лидери, които превъзмогват собствения си интерес в името на общото благо, могат в известен смисъл да изградят "слепота" към различията между служителите, да насърчат преодоляването на предразсъдъците и да поощрят обмена на информация между тях.- Ричард Брансън е чудесен пример за емоционална автентичност. Той е считан от мнозина за един от най-важните предприемачи на миналия век. Не само заради мащабите и успеха на предприемаческата си дейност, но и защото е известен като човек, който влага цялото си сърце в своя бизнес.През 2015 г. Амансио Ортега – основателят на глобалната модна империя Inditex, собственик на Zara – за кратко задмина Бил Гейтс като втория най-богат човек в света. Ортега е чудесен пример за поведенческа автентичност, основана на навика. Той казва: "Никога не съм си позволявал да се задоволявам с това, което съм направил, и винаги съм се опитвал да внуша това у хората около мен."Космическият възход на изпълнителния директор на Google Сундар Пичай изненада мнозина. Неговата ръководна мантра е пример за хармонична автентичност. "Голяма част от работата на лидера е да прави хората успешни", казва той.Интервюто взе Димитър Пижев