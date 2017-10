Никос Ифантидис: Мебели от България ще се продават в цял свят

Абонирайте се и получавате повече

Допълнителни издания

Остъпки за участие в събития

Ваучер за реклама Абонамент

Интервюта и коментари" Затваряне Още от "

Маргарита Майо, професор по лидерство в IE Business School и лектор в HR and The Future of Work: Management Challenges, пред "Капитал"