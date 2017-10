Джон Ингам: Фокусирайте се върху резултатите и иновациите ще се случат сами

"В много организации имаме сравнително добре квалифицирани и мотивирани хора, но като ги поставяме в "боклучава" среда, спираме ефективността на работата им."

Джон Ингам е независим британски консултант, който се фокусира върху прилагането на иновации при управлението на таланта, организационния дизайн и развитието. През 2013 г. е избран е за 7-ия най-влиятелен мислител в областта на човешките ресурси от британското списание HR Thinker, а изданието HR Examiner го включва в списъка си със 100-те най-влиятелни личности в HR сферата. Бил е директор "Човешки ресурси" към EY във Великобритания и след това в клона им в Москва, където е покривал пазарите в бившите съветски републики. След това работи като директор на отдел "Човешки ресурси" на Penna - голяма английска HR компания, както и директор и консултант към Buck (Conduent) - глобална компания за аутосорсинг на бизнес и HR процеси. Преподава и пише статии за новите възможности в работата на HR специалистите. Поддържа блога www.strategic-hcm.com/. Автор е и на книгата "Социалната организация" (юни 2017). Бакалавър е по психология и е магистър по инженерство и бизнес администрация.



Организационната структура е важна, понеже, ако тя е лоша, това значително ще намали способността на хората да изпълняват задачите си. В много организации имаме сравнително добре квалифицирани и мотивирани хора, но като ги поставяме в "боклучава" среда, спираме ефективността на работата им. Към днешна дата много коментатори казват, че дейността в сферата на човешките ресурси трябва да премине от това просто да се фокусира върху таланта, върху това да гледа повече и на организацията на таланта. Например вижте последната книга на Дейв Улрих "Победа чрез организация" (Victory through Organisation). Поставянето на по-голям фокус върху организацията се подкрепя и от възможностите, които предоставят новите технологии и с чиято помощ е по-лесно да се внедрят новите организационни форми.Традиционно в организациите се използваше простото групиране - по продукти, по географски признак, а най-често по функции. Все по-често обаче организациите, а и отделите за човешките ресурси преминават към работа на проектен принцип. Двете най-нови форми на организация, които стават все по-популярни, са общностите и мрежите.Други промени включват намаляване на йерархията и въвеждане на самоуправление и самоорганизация. До голяма степен това е свързано с преминаването от функции, които имат склонност да бъдат йерархични, към мрежи, които често се самоорганизират. Някои хора твърдят, че бъдещето на работата е свързано с преминаването от йерархии към мрежи, но аз лично не виждам това да се случва. Мисля, че бъдещето на работата ще бъде свързано с управление на функции, проекти, общности и мрежи.Има няколко нови идеи, от които някои хора се вълнуват. Холакрацията, като модел, базиран на самоуправление на екипа, е най-добрият пример. И все пак това е само вариант за организация. Тя може да работи добре в гъвкавите екипи на IT разработчиците, но ако се опитате да я приложите в среда, която наистина изисква мрежа от взаимодействия, тогава е малко вероятно да бъде успешна.Мислете за нов начин на организация на работата, а не за нов модел. Този нов начин казва - разберете собствения си бизнес, неговата стратегия и бъдещи нужди, външния контекст и вътрешната работна сила. Задайте ясни цели, включително какво трябва да осигури организацията (често от гледна точка на организационните способности) и как трябва да бъде осигурено това (често формулирано като набор от организационни принципи). След това идентифицирайте най-добрия дизайн на организацията, който ще постигне тези цели.Иновациите на организационната структура и на HR отделите не са свързани с изкуственото прекъсване на съществуващата организация, за да бъде тя по-модерна или фънки. Става въпрос за разбирането на това, от което се нуждаете, и след това за доставянето му. Иновациите идват от естествената промяна, резултат от стремежа към постигане на резултати, а не от механичното налагане на нечии чужди идеи за най-добра практика.Няма голямо значение, все някой трябва да го направи. Това може да бъде генералният директор, специалистът по човешки ресурси, екипът, който се занимава с бизнес и организационното развитие. Ако обаче бях директор по човешките ресурси и моят главен изпълнителен директор не мислеше за организационния дизайн, тогава аз със сигурност щях да го направя. Бих поел отговорността за дизайна на организацията и нещо повече, щях да поема отговорност за резултатите.Например, щях да отида при главния изпълнителен директор и щях да обясня, че мисля, че бих могъл да променя организацията по определен начин, за да постигна някакво подобрение и нови възможности. След това бих попитал дали подобно подобрение, например хората да могат да работят по-ефективно, би било полезно? Дали това ще помогне за повече приходи, по-висока продуктивност и рентабилност? Очаквам отговор "да". И когато това се установи, бих казал, че ще поема отговорност за редизайн на организацията и по-важното е, че ще бъда отговорен и за подобряването на организационните способности. Това означава, че ако организацията не се е подобрила в рамките на 2 или 5 години, няма да се налага да бъда уволняван, защото бих напуснал сам. Но ако постигна подобрението в организацията, тогава бих могъл да поискам значително, съизмеримо увеличение на заплащането си.Когато е необходимо. Може да има различни признаци, например, когато хората изпитват затруднения в работата си или има по-значителни промени в дадена част от бизнеса.Да. Макар и в различна степен в различните видове бизнес. Например хората играят особено важна роля в бизнеси, които зависят от непрекъснатите иновации. И някои хора могат да имат по-голямо значение от други, така че определено ниво на диференциация в рамките на екипа също може да бъде важно. Но си струва да се показва отношение, че всеки отделен служител има потенциал да предложи нови идеи за трансформиране на собствената си роля или дори на цялата организация.Също така е важно да не се предприема прекалено голямо вътрешно разграничение между хората, за да не се рискува разрушаването на структура на организацията. Повечето организации днес създават конкурентно предимство не само на базата на своите отделни служители, но и чрез начина, по който те работят заедно в екипи, общности и мрежи. Това е и друга причина, поради която организационният дизайн е толкова важен.Технологиите имат огромна роля, но все още е важно да бъде ясно какво се опитвате да създадете чрез отделите, които се занимават с човешки ресурси и бизнес развитие, и как това може да бъде улеснено от технологията, а не просто да използвате технологията, заради самата идея, че използвате технологии. Стратегия, ориентирана към хората, е това, което трябва да е на първо място, след това идват технологиите, не обратното.Например много организации се фокусират върху дигитализацията на служителите, т.е. върху това как цифровите инструменти могат да помогнат на хората и групите да работят по-добре. Причината това да е важно е, че по този начин ангажираността на служителите може да се увеличи. Но трябва да се съсредоточим върху ангажираността, върху това как тя може да бъде подобрена чрез предлагането на добро преживяване и как това може да бъде постигнато чрез използването на дигитални инструменти.Дните, в които HR-ът имаше поддържаща роля, вече наистина са останали зад нас. Днес HR-ът е основният двигател на конкурентния успех. Това изисква специалистът по човешки ресурси да мисли много по-различно за ролята си, кого подкрепя, с какво допринася и как го прави.Миналата година съвместно с Дейв Улрих публикувахме статия със заглавие "Да изградим по-добри HR отдели", която дава отговори на тези въпроси. Един от акцентите в нея е, че HR-ът трябва да следва дизайна на бизнеса. Това означава, че след като бизнес организациите внедряват в работата си все повече проекти, функции, общности и мрежи, същото трябва да направи и HR-ът. И ако цялостната промяна е от йерархични функции към мрежи, тогава и отделите за човешки ресурси вероятно също все по-често ще приличат на мрежи. Така например HR мрежите може все по-често да имат нужда от включване на хора с опит и отговорности в областта на финансите, IT, маркетинга, имуществото и др.Да бъдат в крак с промените. Бъдещето на работата ще бъде много различно от днес. А скоростта на прогреса в тази посока ще продължи да се ускорява. И все пак обаче трябва винаги да проверяваме дали тези промени отговарят на това, което искаме да бъдем и да правим като бизнес организация и дали те имат смисъл за нас в конкретния случай.Инвестирайте в обучението си. Бъдещето на работата е по-близко, отколкото си мислим, и трябва да бъдем подготвени за него.Интервюто взе Дарина Черкезова