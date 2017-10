Напред към облака

"От разговорите ми в България оставам с впечатление, че все още е въпрос на осъзнаване на потенциала на облачните технологии."

Профил

Себастиен Марот се присъединява към Google през 2011 г. В момента е вицепрезидент в компанията, като отговаря за облачния бизнес в район ЕМЕА (Eвропа, Близък изток и Африка). Преди Google е работил за Oracle, където е ръководил бизнеса на софтуерната компания в Азиатско-Тихоокеанския регион. Работил е и 15 години в Hyperion Solutions, която впоследствие е купена от Oracle. Има бакалавърска степен по математически науки и магистърска по бизнес и финанси от ESLSCA.

Компанията



Google Cloud е едно от най-бързо растящите подразделения на Google през последната година. Компанията майка Alphabet не обявява официални резултати за този бизнес, като приходите му са включени в раздел "Други" заедно с онлайн магазина за приложения Google Play и други дейности. За последното отчетено тримесечие - второто, приходите на "Други" са скочили с 42% до 3.1 млрд. долара. Според експерти основната част от този резултат идва именно от облачния бизнес. Анализаторът от консултантската компания TBR Меган Макграт дори посочва неофициално число за резултатите на клауд услугите. Според нея те са нараснали с над 56% през тримесечието до

1.2

млрд. долара.

Не е ясно и колко са заетите в това подразделение, но според Alphabet тук са били основната част от новонаетите

1614

души през второто тримесечие.

Присъединих се към Google преди седем години в Лондон, където отговарях за EMEA региона (Европа, Близък изток и Африка) в Google Entеrprise - предишното име на Google Cloud. По това време Google тъкмо започваше да разширява услугите и продуктите си към бизнес клиентите - Gmail, G Suite и т.н. След това бях поканен в САЩ, където отговарях за глобалния ни бизнес на платформата G Suite. Преди две години Даян Грийн оглави нашия облачен бизнес и той се разви като стратегически много важна част от компанията. Тя реши да реорганизира бизнеса не по продуктови линии, а на географски принцип. Така че сега управлявам облачния бизнес на Google за ЕМЕА от Лондон.Да, базиран съм в Лондон и съм в процес на релокиране от САЩ. В момента строим нови офиси в близост до King's Cross в Лондон, които ще бъдат използвани от хилядите наши служители там.Действително, този бизнес се развива много бързо, но въпреки това е едва в началото на пътешествието си. Към момента едва 5% от ИТ инвестициите на фирмите се правят за облачни технологии. Същевременно, причините за увеличения интерес са няколко: първо, компаниите искат да се фокусират върху основния си бизнес, който не е да изграждат центрове за данни и ИТ инфраструктура. Днес големите компании за облачни услуги им осигуряват сигурна и много качествена платформа, за да могат да пренасочат тези средства и ресурси към по-добри услуги и продукти за своите клиенти. Google им предоставя всичко накуп: инфраструктура, мрежова свързаност, мобилност, Machine Learning и т.н. Второ, тъй като ние инвестираме много в развитието на нашата инфраструктура, успяваме да понижаваме разходите на фирмите, които я използват - което е важно. Сигурността е изключително важна, а информацията на клиентите ни е далеч по-защитена при нас, отколкото на техните сървъри. Друга причина е възможността да се управлява и анализира огромно количество информация чрез нашите облачни услуги. И не на последно място - чрез нашите технологии ние можем да предложим и изградим нови услуги и алгоритми, които да помогнат на бизнеса за техните клиенти.Абсолютно, макар през последните пет години много компании да правеха именно това. Да, те намалиха леко разходите си, но не трансформираха бизнесите си. В Google вярваме, че през следващите три години ще се случи нещо изцяло различно с помощта на анализа на големи обеми данни, machine learning и изкуствения интелект, където инвестираме много. Това е и причината много повече фирми да идват при нас, макар и да се включихме в този бизнес по-късно, след основните ни конкуренти.В началото ще им е трудно, защото всичко е толкова различно и ново за тях. Не знаят откъде да започнат - коя оперативна част от бизнеса си да преместят първо в облака, как да обучат служителите си, трябва ли да наемат нови специалисти и разработчици. Не знаят кое приложение трябва да пренапишат. Ето защо, когато започнахме да разширяваме облачния си бизнес, ние включихме и редица нови дейности към него. Сега не само доставяме технологията, но и предоставяме анализ и консултации на клиентите ни, за да им помогнем да тръгнат колкото се може по-лесно. От друга страна, именно малките фирми се учат много по-бързо - в тях има много млади хора, които директно са започнали кариерите си, използвайки облачни технологии и за тях това е естествена среда за работа. Има и много средно-големи компании, които са започнали с локални сървъри и центрове за данни, но сега се местят в облака, за да ускорят бизнеса си.Най-големият ми клиент в Европа е Spotify и те казват, че Google е двигателят им за растеж. С наша помощ те успяват да персонализират предложенията си за всеки потребител - без облачните ни услуги това е невъзможно. В Турция клиент ни е компанията за резервации Metglobal. Срещнах се с изпълнителния им директор, който ми каза, че са преминали от друг доставчик към Google Cloud заради възможностите на нашия machine learning и изкуствения интелект, които им помагат да предоставят нови услуги на клиентите си.Срещнахме се с компании и в България, които както, и на много други места искат да са в облака, но без да местят цялата си информация. Системата ни е една от най-отворените на пазара и позволява най-различни хибридни и други варианти. Услугата ни Cloud Dedicated Interconnect дава възможност на компаниите да преместят и да свържат цялата или част от вътрешната си мрежа в облака. Така имат време да се пренастроят и да пренапишат приложенията си.Да, смятам, че е част от преминаването към пълно ползване на облака. Онзи ден говорих с директора за инфраструктурата в Google - Урс Хьолцле, който е осмият служител на Google – започнал е преди 19 години и е изградил цялата инфраструктура на Google. Той казва, че сега сме едва в началото на миграцията към облачните услуги и не иска да пропусне момента, в който всички ще преминат в облака. Според него може да е след две, пет или повече години, но ще се случи със сигурност. В разговорите ми с различни фирми те казват, че не могат да преместят всичко - не е лесен процес, защото са замесени много фактори: сигурност, регулации и т.н. Една от пречките досега например беше грешното разбиране на много от хората за сигурността в облака. Те смятаха, че данните им няма да са достатъчно защитени там. Днес сигурността е едно от основните причини фирмите да мигрират към нашите облачни услуги - защото виждат усилията, които полагаме в тази насока и чувстват, че информацията им е далеч по-защитена при нас, отколкото на техните сървъри. Имаме над 700 инженери по сигурността, които се занимават ежедневно само със защитата на системите ни и данните. Всичко около данните - съхраняване, обработка, прехвърляне и т.н. при нас е криптирано. Съхраняваме информацията в различни локации. До пролетта на 2018 г. ще отговорим на всички европейски изисквания по General Data Protection Regulation и доста компании започват да използват нашите услуги именно по тази причина.С много от големите фирми в частния сектор.Имаме четири региона в момента. Отваряме средно по един на месец по света. Неотдавна отворихме Франкфурт и Лондон, обявихме Амстердам и Финландия, които ще стартираме съвсем скоро. Имаме и около 100 точки на присъствие (PoP), една от които е в София.Да, облакът ще е базата за всички тези иновации. Два пъти на година мениджърският състав в Google се срещаме с основателите ни Лари и Сергей и изпълнителният директор Сундар Пичай. Последният път говорихме как се превърнахме от Cloud First (облачна на първо място) към Mobile First (мобилна на първо място) компания, а сега вече е AI first (изкуствен интелект на първо място). Следващата стъпка ще е именно machine learning и изкуственият интелект. От всяка една индустрия - от банки до ритейл и болници говорят с нас за огромното отражение на machine learning в бъдеще върху бизнеса им. Скоро може би ще можете да видите Google Аssistant в магазини да дава съвети какви дрехи да си купите например.През последните три години сме инвестирали 30 млрд. долара в нашия облачен бизнес. Малко компании могат да си позволят такива капиталовложения. В същото време пазарният потенциал е огромен. Така че не смятам, че е пренаситен, а е едва в началото. Но да, конкуренцията е голяма.Зависи от пазара. Например, допреди няколко години Германия беше по-консервативна към облачните услуги заради въпросите около защитата на личните данни, но в момента е един от най-бързо растящите ни пазари. Въпрос на зрялост е. От разговорите ми с клиентите в България оставам с впечатление, че все още е въпрос на осъзнаване на потенциала. В същото време регулациите в Европа са много различни от страна до страна и донякъде забавят развитието както по държави, така и по индустрии.В тази индустрия съм от 25 години. Като мениджър всяка година съм много оптимистичен и позитивен в прогнозите си. Но никога преди не съм виждал толкова революционни решения, където всичко наистина се случва много бързо. Преди IТ системите се обсъждаха в компаниите основно с технологичните специалисти и IT-отдела. Всичко се движеше около по-ниските разходи. Сега дискусията е съвсем различна и касае висшите мениджъри, които гледат на технологиите като средство да подобряват бизнеса си и да обслужват клиентите си по-добре.Що се отнася до индустриите, които ще бъдат повлияни – всички, които се занимават с данни, а днес това е почти всяка компания - банки, застрахователни компании, ритейл, медии, производители, ще бъдат положително повлияни от облачните технологии.Смятам, че изкуственият интелект е изключително полезен - вече виждаме как machine learning подобрява човешкият живот от защита срещу спам и измами до нови начини да управляваме устройствата вкъщи с гласови команди. И въпреки това все още сме в началото на тези технологии. В интерес на истината ние извършваме ранни проучвания, за да можем да открием потенциални рискове, в случай че те се превърнат в проблеми по-късно - именно защото смятаме, че изкуственият интелект има толкова голям положителен потенциал като цяло. Искаме да сме сигурни, че той ще е полезен за всички. Google наскоро обяви етична инициатива, която ще разглежда развитието на изкуствения интелект именно в тази посока.Интервюто взе Константин Николов