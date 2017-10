Хаосът руши статуквото

Профил



Линда Ротенбърг е съосновател на неправителствената предприемаческа организация Endeavor. През годините е обявявана за "Един от най-добрите бизнес лидери в Америка" от U.S. News и един от "100-те иноватори на 21 век" от сп. Time. Книгата й "Crazy Is A Compliment: The Power of Zigging When Everyone Else Zags" е сред бестселърите в класацията на New York Times. Томас Фридман я нарича ментор капиталист, а нейни профили и интервюта са публикувани в Wall Street Journal, Forbes, The Economist, Financial Times и други. Живее в Манхатан със съпруга и двете си деца. Ротенбърг беше в България за конференцията на Endeavor България Dare to Scale.