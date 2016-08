"Пикадили" - вече с един собственик и с два нови обекта

1

2 Обектът на Carrefour в Paradise реално беше последният им действащ магазин в София, като в страната имат само един работещ - в Бургас. За две години от 21 магазина гръцкият франчайзьор загуби всичките си обекти без един.

Новият магазин в софийския мол Paradise

За близо 20 години в търговията на дребно веригата "Пикадили" смени няколко пъти собствеността и концепцията си. Компанията е основана от варненеца Георги Папуров и в началото е представена само в крайморския град. Последва разширени е и национално покритие. След това стана част от сръбската група "Делта макси" на бизнесмена Мирослав Мишкович, който пък я продаде на белгийската Delhaize Group. През юни 2014 веригата отново смени собствеността си и за кратко стана притежание на "АП Март" на Ангел Ангелов (част от групата "Градус") и Петър Дудоленски.

През ноември 2014 г. "АП Март" и гръцката Marinopoulos през "КМБ България", което държи франчайза за магазините "Карфур" в България, влязоха с равно участие под шапката на общо дружество. Идеята бе "Пикадили" и "Карфур" да се противопоставят на конкуренцията и дори да придобият нови вериги. Инвеститор в цялото обединение тогава са братята Валентин и Десислав Попови (които имат бизнес най-вече в сектора на недвижимите имоти, но без видими акционерни участия) и Николай Лазаров, става ясно от документи в Търговския регистър, публикувани по това време. До това лято, когато братята излизат.

"Пикадили" обръща трендът от последните години, през които само затваряше обекти, и започва да наема нови. Това става и успоредно с промяна в собствеността. По информация на "Капитал" Николай Лазаров от лятото е едноличен собственик на търговската верига, а братята Валентин и Десислав Попови са се оттеглили от участието си. Така съвместният им проект трая две години, през които веригата се смали, имаше дълги периоди на неплащане на наеми и суми за доставена стока. Сега тя остава в ръцете на живеещия в Париж българин Николай Лазаров, който обаче според запознати ще си търси нов съинвеститор. Лазаров беше сочен и за близък до гръцката Marinopoulos, която държи тук франчайза на Carrefour, като стоеше в основата на идеята за обединение на двете вериги през 2014 г. Тя пропадна заради финансови проблеми на гръцката компания и по ирония на съдбата тази седмица "Пикадили" е подписала договор, с който влиза в един от последните останали обекти на Carrefour - този в софийския мол Paradise.От есента на миналата година бизнесът на "Пикадили" беше преместена в специално създадената компания "Селект трейд". Тя е собственост на люксембургската офшорка BK Finance. От името на едноличния собственик на капитала учредителният акт от 14 юни т.г. е подписан от Николай Ичков Лазаров. Пак това лято компанията напуска Таня Косева-Бошова, която макар да не фигурираше официално в ръководството, управляваше веригата през последните две години. По информация на "Капитал" тя се е върнала да управлява офис комплекса на "Цариградско шосе" на братята Попови - ETC до The Mall.В регистъра е отбелязана и друга промяна - офисът се мести от сградата до надлез "Надежда" в близост до площад "Македония", на бул. "Тотлебен", в бившата централа на МКБ Юнионбанк.За 2015 г. "Селект трейд" има приходи от над 41 млн. лв. и 786 хил. лв. печалба. Оборотът на "Пикадили" през миналата година пада с 20% до 159 млн. лв., а загубата е 31.6 млн. лв. През май миналата година компанията взе кредит от 11.8 млн. евро от Инвестбанк, разплати се с част от наемодателите и доставчиците и обяви, че започва презареждане и съживяване на веригата. Банката кредитор има особен залог и върху "Селект трейд". През последвалите месеци веригата ту плащаше, ту бавеше суми, като по информация от производител през последните месеци стока се доставя срещу предварително плащане и компанията изпълнява задължението си."Пикадили" ще замести Carrefour в мол Paradise Center в София в края на септември, съобщиха от "Селект трейд" в прессъобщение. Фирматавече е подписала договор със собственика на търговския център "Булфелд".10-годишен и е за половината от площта, която заемаше Carrefour, казаха за "Капитал" от "Селект трейд". Така новият хипермаркет ще бъде на 3600 кв.м, от които чистатае 2800 кв.м. Обектът няма да е по-различен от другите в молове - ще има зона за плодове, зеленчуци, месо, пекарна, селекция от вина и алкохол, щандовете за риба и морски деликатеси и биохрани.През септември "Селект трейд" планира да открие ивърху 4700 кв.м, от които 3300 кв.м търговска площ. И тук мястото е овакантено от Carrefour.С отварянето на тези два обекта магазините "Пикадили" ще станат 20, от които осем са във Варна. В пика си обектите бяха 40. Последно през лятото беше затворен хипермаркетът в столичния Ring Mall.Обектът на Carrefour в Paradise реално е последният им действащ магазин в София, като в страната имат само един работещ - в Бургас. Потъването на "КМБ България", през която работеше гръцката Marinopoulos, започна през 2014 г., като тогава компанията имаше 21 магазина. В повечето бе под наем, но три - по един в София, Бургас и Стара Загора, бяха нейни. През последните месеци и трите се продават от съдебни изпълнители заради дългове. Само столичният - в The Mall, беше продаден, като купувач стана банката кредитор Уникредит Булбанк.Сега този хипермаркет също се разчиства, като предстои банката да влезе във владение. Сигурно е, че и този обект ще бъде смален, като идеята половината да бъде отделена за мебелен магазин или стоки за дома. За овакантеното пространство на хипермаркета се спрягат Lidl, Billa и по-малко вероятно "Пикадили".