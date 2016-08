Dell е пред приключване на покупката на EMC

© ALBERT GEA

Dell е на път да завърши най-голямата технологична сделка в историята на индустрията следващата седмица, съобщава Financial Times. Китайските регулаторни органи са одобрили сделката по закупуването на IT компанията EMC, която ще е на обща стойност от 63.4 млрд. долара в кеш и акции, като трябва да бъде завършена на 7 септември – близо година след като беше обявена през октомври 2015 г. Уолстрийт обаче все още гледа с повдигнати вежди на някои аспекти на сложната сделка – скептицизъм, който съществува още от обявяването ѝ. Акциите на EMC продължават да се търгуват на борсата, като след обявяването на новините те се търгуваха на цена с 11 процента по-ниска от това, което Dell ще плати за тях, което показва съмненията относно парите, които Dell са готови да платят за придобиването на компанията. Майкъл Дел, който вече е осигурил позицията си като лидер на една от най-големите и диверсифицирани IT групи, отклонява въпросите относно оценката на EMC."Детайлите по закупуването на EMC бяха обяснени подробно и чисто, нищо не се е променяло оттогава и нищо няма да се промени", казва той пред Financial Times след обявлението за завършване на сделката. Дел отклони и въпросите относно сложността на финансовите операции, които се изискват, за да може да се осъществи сливането на двете компании: "Това е по-скоро въпрос за хората, които по цял ден анализират пазарите. Ние сме от хората, които издигат компании и сме фокусирани именно върху това." Придобиването на EMC е най-голямото доказателство за тенденцията на консолидация, която минава през технологичната индустрия. Тя е следствие от желанието на IT компаниите да бъдат в крак с все по-голямото търсене на облачни услуги. Новата фирма ще може да се съревновава по оборот с IBM като най-големия IT доставчик на услуги. През 2015 г. общо двете компании вземат 18.2% от силно фрагментирания пазар на обща стойност от 29 млрд. долара според данните на International Data.Придобиването на EMC е не само най-голямата технологична сделка в историята, но и най-голямата транзакция за изкупуване на публична компания, която впоследствие ще стане частна. Това е още една добавка към частната империя на Дел, който през 2014 г. изкупи компанията, носеща неговото име, за 25 млрд. долара и я свали от борсата. Акционерите от EMC се съгласиха на сделката още през юли, но за да бъде осъществена тя, се налагаше китайските регулатори да я одобрят. Майкъл Дел е отказал коментар пред Financial Times какво е било нужно, за да бъде спечелено доверието на китайските власти. Придобиването не включва само EMC, но и всички нейни подразделения, сред които системите за киберсигурност на RSA Security, компанията за разработка на софтуер Pivotal Software и търговецът на софтуер за виртуализация VMWare, която има и бизнес в България.По думите на Дел пазарът все още е в ранните си нива на развитие и в бъдеще ще има различни типове облачни услуги. "Ще има голям растеж в публичните облачни услуги, както и все по-развиваща се интернет инфраструктура, все повече участие на пазара извън големите играчи", казва той пред Wall Street Journal. Джо Тучи, главен изпълнителен директор на EMC, добавя, че "комбинацията на Dell и EMC ще създаде нова голяма сила в индустрията, която да даде нужната технология за следващата ера в информационните технологии".