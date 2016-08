Как да повишите ефективността на финансовия отдел

Преподавателите

Лекторският екип включва утвърдени професионалисти с международен опит и практика в сферата на счетоводството, финансите и корпоративното право.



Георги Кирилов FCCA, CF има дългогодишен опит в областта на счетоводството, консултантските услуги и корпоративните финанси, натрупан в Лондон и Женева. Бил е мениджър в отдел Корпоративни финансови услуги на "Делойт България". Той е дипломиран експерт-счетоводител, завършил е London School of Economics и има международна квалификация по корпоративни финанси (CF) към ICAEW.



Линкълн Майлс BA HONS, FCCA, FCMI, FCIS IFRS, US GAAP, UK GAAP има богат опит както в корпоративния свят, така и в сферата на образованието. Бил е национален ръководител за ICAEW по предметите корпоративни отчети, одит и застраховане Advanced Stage Corporate Reporting и Audit and Assurance , управител на офиса на BPP Professional Education Jersey и водещ оценител на изпитите на ACCA и ICAEW Case Study. Консултирал е правителствени структури, търговски и финансови организации. Подготвя студенти за изпитите за квалификациите на ACCA, CIMA и ICAEW.





Илия Грозданов MJur е съдружник в адвокатско дружество "Динова, Русев и партньори". Основният фокус на работата му е свързан с енергийни проекти. Специализирал е и в сферите на екологичното, административното и финансовото право. Завършил е право в Софийския университет и магистратура по Европейско и международно финансово право в Оксфорд, преподава в квалификациите АССА и CF (CISI/ICAEW).



Таня Коточева ДЕС, PhD има значителен опит като академичен преподавател, оценител и одитор за финансови и нефинансови компании и международни корпорации в България. Тя е дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС), регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Завършила е УНСС със специалност Счетоводство и контрол и има докторска степен по Икономика. Тя е специалист в сферата на Международните стандарти за финансовo отчитане и приложението им във функциониращи предприятия.