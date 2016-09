Кои са големите хотелиери в София

Radisson Blu става InterContinental



Фотограф: Цветелина Белутова

Бившият хотел "Сердика" скоро ще се превърне в Hyatt



Фотограф: Цветелина Белутова

Един от големите инвеститори в хотели в столицата е строителната компания НИКМИ. Акционери в НИКМИ са Милчо Благоев, МСА КО на Николай Козанов и Петър Милев. Първият от трите им софийските хотела е петзвездният хотел "Гранд хотел София", който започва работа през 2004 г. Вторият е Central Park, в близост до НДК. Последен отваря Suit Hotel Sofia в Студентски град, като различното в концепцията му е, че стаите могат да се наемат дългосрочно, т.е. могат да се ползват 24 часа от момента на настаняването, а не трябва да се освобождават в определено време на следващия ден. Характерно за инвеститора е, че е затворил цикъла си на работа, като инвестира и впоследствие управлява хотелите. Мениджърското дружество е "София хотелс мениджмънт", собственост на НИКМИ, като то централизира някои от дейностите. Хотелските активи са в три отделни дружества ("Гранд хотел София", "Централ парк София" и "Суит хотел София") и така се постига оптимизация на някои дейности. Строителят има и още един хотел - "Лилия" в Златни пясъци. НИКМИ е инвеститор и в още незавършения "Милениум център" зад НДК. В кулите освен офиси ще има хотел, като отдавна в публичното пространство се върти информацията, че ще дойде друг от големите брандове и ще бъде пряка конкуренция на Hilton, но договор с верига няма. Най-успешният от хотелите на строителя е "Гранд хотел София", който има заетост от близо 80% през тази година при 75% през миналата, коментира Жулиета Серафимова, генерален директор на хотела. Той се представя добре и по рейтинг в сайтовете за резервации, като успява да поддържа и едни от най-високите цени на пазара. Около 65% от приходите на хотела идват от настаняване, а останалите са от конферентните му зали, спортния център и заведенията.Друг голям инвеститор в хотели в София е отново компанията за инвестиции в недвижими имоти "Феърплей интернешънъл" с основател и член на борда на директорите Марио Захариев. Подобно на НИКМИ, групата управлява три хотела в града, като два - 5-звездния Arena di Serdica и 4-звездния Cristal Palace, са собственост на инвеститора, а последният Hill Hotel е взет под наем за менажиране. При първите два хотела заетостта е 70%, а при Hill 65 - 70%. Компанията изначално е заложила на това да наложи собствена верига на пазара - FPI Hotels & Resorts. Тя се управлява от "Феърплей пропъртис мениджмънт", пак част от групата. Мениджърското дружество управлява още две апартаментни къщи в София и ваканционни селища в Созопол и Банско. "Феърплей интернешънъл" е мажоритарен акционер в дружеството със специална инвестиционна цел "Феърплей пропъртис", което има проекти в сферата на строителство.Третият голям инвеститор в хотели е българската строителна компания "Маркан". Тя я от 23 години на пазара и е работила по проекти като изграждане на автомобилния завод на "Литекс моторс" в ловешкото село Баховица, подизпълнител е на гръцката Terna за офис сградата City Tower на площад "Македония", както и по грубия строеж на The Mall и Bulgaria Mall в София. През 2013 г. "Маркан" откри хотел Novotel до столичния търговски център The Mall на бул. "Цариградско шосе" и инвеститорът Ем Ейч Кю, собственост на "Маркан", подписа дългосрочен договор за управление с френската хотелиерска група Accor. Тъй като проектът се оказа успешен, през пролетта на тази година от компанията обявиха, че ще изградят още два нови хотела в обща сграда. Те ще работят под марките Novotel и Ibis, като и двете се управляват от полския хотелски оператор Orbis. Локацията на предстоящия проект е булевард "Тодор Александров", на един от изходите на метростанция "Опълченска" срещу McDonald's. Предвижданата инвестиция е между 20 и 22 млн. евро, като планът е до края на 2017 г. новите хотели да влязат в експлоатация. Акционери в "Маркан холдинг" са Валентин Каназирев (с 60%) и Николай Йовев.Основателите на "Винпром Пещера" Антон Щерев и Атанас Петров и бившият царски лобист Спас Русев от няколко години действат съвместно при покупките на големи столични хотели, работещи под известни брандове. Това са Hilton и Radisson Blu, като първия Русев продаде изцяло на пловдивската група, а във втория са съдружници. И двата хотела преди това имаха чужди собственици. Първи премина към Спас Русев Radisson Blu, като продавач на 5-звездния хотел бе "Горт секюритис" на британеца Хенри Гуин-Джоунс. Хотелът е собственост на дружеството "Интерхотел гранд хотел София", което пък се притежава почти изцяло от "Уърлд трейд къмпани". Последната е с офшорен собственик, затова крайният акционер е неизвестен. При сделката за хотела през 2012 г. за купувач се сочеше Спас Русев. Той, синът му Евгени и адвокатът му поеха ръководството на компанията. После имаше няколко промени, като Спас Русев излезе от борда, а в момента офшорната компания се представлява от сина на Русев - Евгени. В началото на 2016 г. официално беше обявено, че хотелът ще смени бранда и вече ще е InterContinental. В ръководството на хотела влезе и представител на "Галакси инвестмънт груп", която е на Антон Щерев и Атанас Петров, и от компанията официално обявиха, че контролират и Radisson Blu.Столичният Hilton, който има 20-годишен договор за управление със световната верига, също се разделили с чуждия си собственик - заради финансови проблеми на ирландската Quinn Group в края на 2013 г. той беше придобит от Спас Русев. Сделката беше за 24 млн. евро, като купувач е основаната от него "Глобъл пропъртиз лимитид (България)". Впоследствие "Глобъл пропъртиз лимитид (България)" формално е придобита от офшорно дружество - регистрираната в Лихтенщайн Расасо. В края на 2015 г. "Галакси инвестмънт груп" купи Hilton, като придоби контрол върху офшорното дружество.Гръцка собственост има в петзвездния "София хотел Балкан", по-известен като бившия Sheraton, който от 2014 г. вече оперира под марката The Luxury Collection. И този, и предишният бранд са част от американската компания Starwood Hotels, като компанията поднови тогава договора си за франчайз за още 10 години. Дружеството "София хотел Балкан" е листнато на фондовата борса, като най-големи акционери в него са регистрираното на Маршаловите острови Bandola Properties и кипърската Kokari, но реално е част от гръцката Kokari на Янис Даскалантонакис. Последните години вероятно заради липсата на реновации и по-голямата конкуренция приходите на хотела падат.Друго чуждо присъствие с балкански корен има в столичния хотел Ramada, по-известен като бившия хотел "Принцес". Активът в близост до централна жп гара е част от групата на турския бизнесмен Суди Озкан – един от най-големите играчи в страната в бизнеса с казина. Акционерното дружество, собственик на хотела, е "София принцес хотел", в което 97.66% е на Суди Озкан. Управлението с договор за франчайз и по стандартите на марката Ramada, част от американската Wyndham Hotels, започва в края на 2013 г. Световната верига Wyndham стъпи на българския пазар първо в Пловдив, където сключи договор с друг хотел от групата на Озкан - "Тримонциум Принцес".С гръцка собственост е софийският Park Inn by Radisson, който до 2010 г. носеше името Greenville. Хотелът е собственост на гръцкия инвестиционен фонд Bluehouse.Британски е произходът на инвестицията в бизнес хотела Hiliday Inn, намиращ се в "Бизнес парк" в "Младост". За строителството му британската Meridian Leisure Hotels влиза в страната през местно дружество - "Меридиан хотелс България".В края на 2014 г."Кемпински хотел Зографски" стана собственост на компанията "Виктория груп ВМ", свързана с Ветко Арабаджиев. Той започва като съдружник с империята на Илия Павлов "Мултигруп" в пловдивския "Захарен комбинат – Кристал" и към момента има хотелски активи на Елените, Слънчев бряг, Пампорово, Пловдив. При сделката за столичния 5-звезден хотел продавачи бяха наследниците на първия собственик след приватизацията Иван Зографски, а сделката се случи, като бяха придобити 92.84% от капитала на "Частно акционерно дружество Зографски". Сега акционерното дружество носи името името ВГ и се представлява и управлява от съпругата Маринела Арабаджиева. Сътрудничеството с бранда Kempinski приключи след влизането на Ветко Арабаджиев и семейството му, като новият собственик излезе с мащабни идеи за преобразяване на хотела, които включват дори издигането на два нови небостъргача. В отчета на ВГ се казва, че през 2015 г. е инвестирало 2.8 млн. лв. в обновяване. Нови са фоайе и лоби бар, открит е нощен клуб "Мегами" (бившият клуб "Вариете"), обновени са конферентни зали, ремонтирана е спортната зала, открити са нови търговски обекти, започва обновяване на хотелската част и т.н. Целите, които се поставят в отчета, е хотелът да се ориентира към международните конференции. Около "Маринела" скандалите продължават. Преди дни проверка на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), направена заедно с МВР и Главна инспекция по труда, е установила, че незаконното надстрояване на едноетажното тяло на столичния хотел "Маринела" продължава в извънработно време. ДНСК издаде заповед за спиране на незаконното строителство още през май, но продължава да се строи.Генералният директор на "Лукойл България" Валентин Златев, по-известен с черноморските си хотели и с активите си в Правец, присъства на пазара на хотели в столицата със собствеността си върху бившия хотел "Сердика" при паметника на Левски, който скоро трябва да се превърне в Hyatt. Това ще е първият в България хотел с американския бранд, като по-конкретно той ще е под марката Hyatt Regency, която е една от трите високи марки на веригата. Собственикът и инвеститор е компанията, свързана със Златев, "Тера тур сервиз", като договорът с Hyatt е за 30 години. От компанията инвеститор съобщиха, че ще вложат 30 млн. евро – собствено финансиране и банков кредит, като хотелът трябва да бъде готов в края на 2017 г. или началото на 2018 г. Близо 10 години по изгорялата сграда нямаше развитие, но сега събарянето й започна.Един от най-успешните на пазара хотели е новият 5-звезден Sense, намиращ се на бул. "Цар освободител". Той отвори през пролетта на 2013 г. и още от самото начало е част от групата Design Hotels. Въпреки че разполага само със 71 стаи, представители на бранша коментират, че хотелът се представя много добре на пазара. Това личи и от финансовите резултати на компанията, собственик на хотела - БЛВД. Приходите нарастват, а през 2015 г. хотелът излиза и на печалба, като генералният му мениджър Елица Величкова коментира, че запълняемостта му е над средната, като има месеци, през които тя е 90%. Негови преки конкуренти са само хотели в най-високата категория и с централна локация като "Гранд хотел София", "София хотел Балкан", по-известен като бившия Sheraton, Hilton и, разбира се, съседът Radisson Blu. Управител на БЛВД е Георги Чопев, познат като собственик на заведения, например бившата дискотека "Ескейп", собствеността е разпределена между него, Марица Чопева и Иво Христов.Хотелът на мажоритарния собственик на Инвестбанк Петя Славова се намира на бул. "България" и е под бранда на веригата й Festa. Туристическият й бизнес е концентриран във "Феста хотели". Освен хотела в София Славова има обекти още в Несебър, Поморие, Слънчев бряг, Кранево и Арапя, както и два хотела на Боровец. В миналото тя прави опит да развива хотелите си под чужд бранд. Iberostar беше брандирал хотели на "Феста хотели" - един от тях и този в столицата, а другият - "Феста Панорама" в Несебър. През 2008 г. обаче двете страни развалиха договора помежду си.През 2014 г. столичният "Родина" стана собственост на Людмил Стойков, по-известен с курорта си "Дюни". Обектът беше продаден заради необслужвани дългове срещу 25 млн. лв. Наемател на хотела е"Астория груп", регистрирано в средата на април 2014 г. и еднолична собственост на "Дюни". Стойков е известен най-общо с четири неща - бизнес със стомана и скрап, курорта "Дюни", спонсорството на президентската кампания на Георги Първанов и мегаделото по САПАРД. През април 1999 г. той купува срещу 2.7 милиона долара курортното селище "Дюни", което към момента включва 4 хотела и вилно селище. Собствеността отдавна преминава към офшорни компании, но "Дюни" се управлява от Елза Радкова, която според информацията в медиите е близка приятелка на Стойков. Радкова е управител и на "Астория груп".От лятото на тази година 4-звездният Downtown, разположен на бул. "Васил Левски", има нов собственик. Това е хотелиерът с активи в Приморско Йордан Христов, който притежава още разнородни бизнеси. Той купи сградата от дългогодишния й собственик Ованес Мелик-Пашаев, известен с продуцентската си къща "Джокер медиа", хлебопекарните си "Даунтаун" и фериботния комплекс в Оряхово. Сделката е през "Перла турист инвест". Новият собственик Йордан Христов е приватизирал преди време "Химмаш", занимаващо се с производство на резервоари, цистерни и контейнери от метал, както и "ОМЗ – София", производител на оптико-механични и оптико-електронни прибори като бинокли, мерници, лазерни далекомери. Хотелиерският му бизнес е концентриран в "Перла турист", като тя менажира няколко хотела в Приморско, където той има и съдружия с морската община през две дружества, в които общината е апортирала терени.Година преди началото на кризата заработи и четиризвездният "Метрополитън", намиращ се на бул. "Цариградско шосе". Инвеститор в обекта е строителната компания "Вълканов и Миланов". Първоначално е имало вариант хотелът да стане част от международна верига, но впоследствие идеята е отпаднала. До онзи момент дейността на инвеститорите е била специализирана в строителството на жилища, като "Вълканов и Миланов" е приемник на основаната през 1992 г. ЕТ "Искрен – Милан Миланов" от баща, син и зет – Милан Миланов, Искрен Миланов и Михаил Вълканов. Сега съдружници в компанията са Искрен Миланов Станков и Драгомила Миланова Станкова–Вълканова.Според регистрите на Министерството на туризма собствеността на 5-звездния Анел е на "Анел 98", която вече се казва "Анел корпорация". Съдружници в компанията са Ангел Симеонов и "Анел бинго АБС", където участие има пак Симеонов. Дружеството се занимава с хотелиерство, ресторантьорство и организиране на хазартни игри с игрални автомати. Разследване на "Капитал" показа, че през пролетта на 2009 г. "Анел 98" бетонира мидения плаж на Созопол. В сферата на нелепото тогава някой се опита да изкупи целия тираж от броя на "Капитал" с публикация по темата. Читатели и разпространители тогава потвърдиха, че това се извършва от хора, които след това са се качвали във фирмени автомобили на "Анел".Собственик на четиризвездния "Вега София", разположен на кръстовището на бул. "Г. М. Димитров" и "Акад. Стефан Младенов" (между кварталите "Дървеница" и Студентски град), е авиокомпанията, специализирана в превозите на товари, "Карго ер" (преди "Вега еърлайнс"). С мажоритарно участие от 59.40% в нея е Петър Ценков, известен още с участията си в офроуд състезания като рали "Дакар". С 30.6% е другият съуправител Иван Иванов, като другите двама собственици са Ангел Петров и Кирил Георгиев. Хотелът беше открит в края на 2006 г., като приходите от хотелиерска дейност са 1 млн. лв. на година от общ оборот на компанията 54.5 млн. лв. за 2015 г.С шест хотела в София под марката си е създадената през 1946 г. в САЩ огромна хотелска верига Best Western. Тя стъпва на българския пазар със свое представителство през 2005 г. и работи на принципа на франчайзинга. "BW Premier Тракия хотел" на ул. "Солунска" е инвестиция на Красимир Гергов. Негов съдружник в проекта е Георги Кирчев, собственик на падналата през 2006 г. сграда на "Алабин", която уби две момичета.Според регистрите на Министерство на туризма собствеността на "BW хотел Експо" е на "Саза тур". Тя е еднолична собственост на "Радис груп" със седалище в Пловдив. Тя притежава и "Инвеста пропъртис", която се сочи като инвеститор в "Брюксел център" до летище София, като според информация в сайт за набор на персонал в групата е и BW Premier Sofia Airport Hotel. Акционер в "Радис груп" е регистрираното в Швейцария "Дарика холдинг" и Албена Тодорова Анастасова. Компанията е свързана с Румен Анастасов, известен с прякора Козела. Анастасов е смятан за приближен до Георги Илиев и групировката ВИС (през 2001 г. влиза в управата на "Локомотив" (Пловдив) заедно с Илиев). Днес през няколко дружества управлява имоти в Пловдив, София, а в Слънчев бряг притежава един от най-големите хотели - "Алба". "Радис груп" е собственик на "Ем Си инвест", която строи нов хотел в стария град на Созопол.Собствеността на "BW Premier Collection сити хотел" според регистрите на Министерство на туризма е на "Хотел сити София", където собствеността е на Ясен Наков. Собственик на "BW хотел Европа" е Емил Александров през дружеството "Хотел Европа", като Александров има и туристически бизнес в Долна баня през дружеството си "Аква парадайз". Собствениците на BW Plus Bristol Hotel пък са Велислав Велков и Христо Куков през дружеството "Бристол БГ". Велислав Велков е в съвета на директорите и на "Мнемоника", която през 2014 г. се класира на 48-о място в основната класация на Deloitte Fast 50 за най-бързо растящи IT фирми в Централна и Източна Европа.