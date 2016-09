Отвъд телефоните

Средните заплати в сектора се движат в широки граници - между 1800 и 3200 лв.

Темата накратко

-Секторът на изнесените бизнес услуги е един от най-бързо растящите в България - за последната година приходите на 20-те най-големи компании се увеличават с 23%, или колкото е ръста при лидерите в софтуера.

-За десетина години страната успя да се утвърди като световна аутсорсинг дестинация и да привлече много чужди компании.

-Не всичко е розово – пазарът на труда започва да прегрява, заплатите да скачат, а това може да забави ръста и да уплаши нови инвеститори.

30%

от компаниите в сектора изграждат следващото ниво на услугата с повече добавена стойност.

"Още пет-шест чужди центрове искат да влязат на пазара", казва Станимир Комитов, управител на "Юнифай България".

на австралийски клиент, след като току-що служителката в българския кол-център му е казала, че въпросът му: "Госпожице, блъснах кенгуру, необходимо ли е да се обаждам на някаква служба, или мога да скрия тялото?", е бил записан. За Мария това е пореден подобен разговор, проведен на малкото бюро с прегради в 3 ч. през нощта и малко след като е застъпила за нощна смяна в един от центровете за изнесени услуги, който обслужва австралийска rent-a-car компания. А това е истинска история.

финансови и счетоводни операции и изготвяне на анализи например.

По думите на Георгиев аутсорсинг индустрията в днешната си форма не бива да се свързва само с кол-центровете и трябва да бъде изяснена стойността ѝ за българската икономика. Същото смята и Станимир Комитов, управител на "Юнифай": "С годините България се доказа като дестинация, която може да поеме и по-сложни задачи." Според него обаче е необходимо и да се промотира BPO секторът извън рамката на кол-център и имейл поддръжка. Не че такива не са останали. Напротив: "Сиксти кей" например е класически център за поддръжка на комуникациите, без намерение да добавя дейности от друг тип, защото бизнесът и така им носи достатъчно. А и вместо изместването към други сфери компанията се концентрира върху технологии и услуги с добавена стойност в рамките на техническата поддръжка и комуникации.

Юнифай

Съдърланд

обявиха грандиозни планове за разрастване, обикновено с уговорката, че темпът зависи и от клиентите и проектите. "Колпойнт" например заявиха намерение да наемат още 500 служители до края на 2016 г. И разраснаха двойно пловдивската си локация. "Сиксти кей" също предвиждат да добавят 300 служители към своите вече 1300 към септември до края на годината, каза пред "Капитал" изпълнителният директор Джонатан Гладуиш. Още 300 работни места до края на 2016 г. смята да открие и "Съдърланд", за да поеме нарастващия брой проекти, казва Димитър Гълъбов.

Това, че има и други центрове, е много важно, защото помага на новите на пазара да

Поглед в отчети на дружества от сектора също показа, че средните брутни доходи на аутсорсинг служителите се движат в широки граници между 1800 и 3200 лв. (осреднени стойности, без да се вземат предвид йерархията и различните позиции).

"По дяволите", отеква в телефонната слушалка гласътАко преди седем-осем години, когато правеше първите си плахи стъпки в България, бизнесът с изнесени услуги предлагаше основно такива сцени, днес характеристиките му са малко по-различни. През последните две-три години аутсорсинг дейностите на местна почва се превърнаха от елементарна техническа поддръжка в значително по-сложни и съответно добре платени операции. Малките бюра с прегради или са се видоизменили, или в офисите са се появили допълнителни приятни стаи за отдих и фитнеси, с което компаниите се опитват да задържат служителите си възможно най-дълго. В офисите се разхождат все повече чужденци, готови да работят в страната, и то не само на ръководни позиции.Тук, за разлика от другата динамична индустрия - софтуерната разработка, все още се намират достатъчно подготвени кадри. Проблеми обаче съвсем не липсват. Някои от компаниите вече започват да се притесняват, че конкуренцията за служители ще доведе до такъв ръст в заплатите, че прясно извоювалата титлата на "топ аутсорсинг дестинация" България, може и да загуби очарованието си за инвеститорите.Засега обаче всичко още е в сферата на положителната динамика. Секторът, изглежда, процъфтява. Само в топ 20-те аутсорсинг компании за миналата година оборотите са нараснали до почти 763 млн. лв., печалбите се движат нагоре, а служителите са над 16 хиляди. Приходите на дружествата втора поредна година растат с по една четвърт, а маржът на печалбите на почти половината компании е двуцифрен.И индустрията не възнамерява да забавя ход. Един от пионерите на този бизнес в България "Сиксти кей" за поредна година отчита 60% увеличение на приходите си и прогнозира, че ще запази темпото. Втората по големина компания в сферата на изнесените услуги - "Съдърланд", е пораснала с три четвърти, а най-впечатляващ е резултатът на "Юнифай", която удвоява приходите си.Причините за разцвета са няколко. Един от важните фактори е узряването на местния пазар. След десет години развитие в България аутсорсингът е преместил фокуса си от кол-център услугите към такива с по-висока добавена стойност –"Повечето центрове започнаха със съвсем елементарни операции. В момента около 30% от компаниите в сектора изграждат следващото ниво на услугата и така наречените Center of excellence", коментира Георги Георгиев, мениджър на компанията за подбор на персонал "Адеко". Примери за такива са открития през 2014 г. център на "Ай Би Ем България", където в момента заетите са с разнообразни профили - мрежово управление, сървърни операции, поддръжка и мониторинг на компютърен хардуер и софтуер. Историята на "Юнифай България" следва подобен модел: отначало малък екип с леки административни задачи, местното звено днес паралелно с техническата поддръжка е поело и 80% от цялата счетоводна дейност на международната компания майка.Общият тренд обаче върви в посока на покриването на по-широко портфолио от бизнес процеси. TELUS International (ребрандираната след сделката с канадския телеком "Колпойнт Юръп") например тази година обяви поредно разрастване, като акцентът този път е и върху IT специалисти. Фокусираните в областта на анализите и аналитичните решения "Експириън България" открива нови STEM (науки, технологии, инженерство, математика) звена и ги развива през тази година, като планира да добави 150 специалисти към вече съществуващите 450 до март 2017 г. Доказателство за готовността за поемане на по-комплексни задачи е развиващият се сектор на IT аутсорсинг, който не включваме в класацията, тъй като дейността се причислява по-скоро към сектора на софтуерната разработка. И все пак наличието на интерес от страна на международни корпорации като ЕРАМ, и от години присъстващите на пазара Hewlett Packard, IBM или Coca-Cola Enterprise към България в немалка степен се дължи на подготвеността на специалистите. Показателна е и смелостта, с която местните IT компании като "Империя онлайн" откриват собствени аутсорсинг звена.В момента в целия сектор на изнесените бизнес процеси са заети около 24 хил. души, а очакването е за 60 хил. през 2018 г., казва Димитър Гълъбов, мениджър за страната в "Съдърланд глобал сървисиз България". През 2015 г. само в топ 20 на аутсорсинг компаниите в България работят малко под 16 хил. служители и секторът изобщо няма намерение да намалява темпото. Неслучайно и през последните месеци новините за големи разширения на екипи идват тъкмо от BPO средите. Още по-малко случайни са големите рекламни кампании за набиране на кадри.От началото на 2016 г.Колпойнт", "", "Експириън, "", "Сиксти кей"Освен вече присъстващите на пазара бързо растящи играчи България продължава да предизвиква и интерес от външни компании. "Имаме информация, че още пет-шест чужди центрове искат да влязат на пазара. Основно става дума за BPO компании в сферата на счетоводството и финансите. Затова догодина очаквам поне 1000 нови работни места извън предвидените", коментира Станимир Комитов.Почти всички от сектора са категорични, че България все повече се утвърждава като аутсорсинг дестинация. И не заради ниските данъци, които привлякоха международните компании в началото, коментира Георги Георгиев от "Адеко". Не че те са спрели да играят роля, но вече не е ключова. "Другите фактори са високото ниво на образование в страната и това, че вече сме в ЕС", допълва той. Добрите езикови знания в България са важен фактор за привличането на нови инвеститори, често дори това накланя везната между Румъния и България, коментират от сектора. Доброто ниво на обучение по чужди езици прави впечатление и на Гладуиш още когато ръководи кол-центровете на БТК, преди да започне собствения си бизнес през 2008 г. "Хората в България имат изключително висока езикова грамотност и много по-добра работна етика от това, което съм виждал в други страни", описва наблюденията си основателят на "Сиксти кей". Това са и мотивите му да избере да прави бизнес тук, дори преди България да е пълноправен член на ЕС.Наличието на центрове за изнесени услуги и развитието им през последните десетина години има и по-широкообхватни положителни ефекти. "Добавената стойност за икономиката е обучението на хора в различни сфери или подобряването на езиците", коментира Георгиев от "Адеко". Гладуиш, в чиято компания служителите остават по средно две години, също смята, че работата в кол-център дава много необходими за по-нататъшното кариерно развитие умения и компетенции.Георгиев вижда позитивите на вече поразвилия се сектор и по линия на привличането на нови инвеститори. "си намерят мениджърски кадри", добавяПредвид всички суперлативи за кадрите в България, които ВРО работодателите сипят, все по-интересен става въпросът за заплатите в сектора. "Изключително относително е – зависи от езиците и професионалното ниво", дипломатично казва Георгиев.Станимир Комитов от "Юнифай" също смята, че е относително, но пък предлага и числа. "Средното ниво при нас е 2.5-3 хил. лв. бруто", казва той. Разбира се, това варира според квалификациите, позицията и езиците на конкретния служител. В "Юнифай" работят на 12 езика и въпреки че напоследък най-масово търсената комбинация остава английски и немски, владеенето едновременно на английски и холандски е най-доходоносно, като може да достигне до 1500 евро на език, казва Комитов. Все по-масово се търсят и скандинавски и фламандски езици, което е и причината за нарасналия брой чужденци по местните центрове.Между растежа и големите планове обаче съществуват и притеснения в сектора. Въпреки че засега кадри има, междуфирмените борби за тях стават все по-ожесточени. Личи и по големите и шарени рекламни кампании за набиране на персонал, и по допълнителните социални облаги като безплатни езикови курсове, поемане на транспорт, фитнес зали в офиса, пространства за отдих.Първият негативен сигнал дойде от годишната класация на AT Kearney - докато през 2014 г. страната беше в топ 10, в началото на 2016 г. България слезе с три позиции надолу до 12-о място, като причината е във все по-малко свободните специалисти на пазара на труда.Притеснението се усеща и от все по-честите погледи извън София, в някои случаи дори извън България. "Сиксти кей", която от миналата година има и пловдивски офис, например оглежда освен възможности за разширение към други областни градове като Бургас и Велико Търново и такива извън страната – в Румъния и Сърбия.С голямото търсене съвсем естествено се вдига и нивото на заплащане. Това, което смущава Гладуиш например, са наблюденията му върху развитието на сектора на други популярни аутсорсинг дестинации в района. "Полша беше много атрактивна, но в един момент търсенето стана толкова голямо, заплатите скочиха толкова много, че спря да е рентабилна и някои от външните инвеститори се пренасочиха", обрисува логиката на пазара той.За по-сериозни притеснения обаче е рано. "България предоставя благоприятна среда за развитие на бизнеса – стабилна монетарна политика, ниска инфлация и ниска ставка за корпоративно облагане. В комбинация с добре подготвените кадри и изградените ВРО традиции ще доведе до продължаващ ръст през следващите пет години", категоричен е Димитър Гълъбов.