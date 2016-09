Календар на панаирите и изложенията за октомври – декември 2016

© Георги Кожухаров

14 – 17.11 – Дюселдорф, Германия – Compamed – Инспекции, сертификации. Medica – Медицинска техника и обзавеждане, лаборатории и съоръжения. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара.

1–2.10 –, Германия – Hochzeitsmesse –. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара.4 – 6.10 –, Германия – Expo Real –. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара.5 - 7.10 -Inter Expo Center -Изложение за печатни и рекламни комуникации.5 – 9.10 –, Германия – Intermot Köln –. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара.7–8.10 –, Германия – abi pure and more –. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара.8 - 11.10 –, Гърция – Syskevasia - Международно изложение за. Организатор на българското участие - "Виа експо" ООД - представител на организатора Petros Ch. Petropoulos & SIA E.E - 3ΕΚ Exhibition Organizer за България.10 – 15.10 –, Германия – Powder & Bulk Solids India, Exhibition & Conference – Съхранение, обработка, анализ и технологии за. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара.11 – 13.10 –, Германия – Chillventa –. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара.12 - 15.10 -– TIB – Международен. Expoenergie – Международно изложение за.Организатор на българското участие - "Виа експо" ООД - представител на организатора ROMEXPO SA за България.12 - 15.10, Германия - Expopharm - Международно. Организатор на българското участие - "Виа България" ООД – официален представител за България.13.10 -Inter Expo Center - Семинар "13 - 15.10 -– Sofia Sport & Healthy Life – Международно изложение за. Организатор - "Виа експо" ООД.17-18.10 -Inter Expo Center - Go2Balkans - B2B & B2C международен"Входящ, изходящ туризъм и СПА".18 - 22.10 –Македония – Tehnoma – Международен. ITF-Agrofood – Международно изложение за. Организатор на българското участие - "Виа експо" ООД - представител на организатора Expo Media Skopje.19 - 23.10 -Германия - Frankfurt Book Fair – Международен. Представител на панаира в България - "Интер експо център".19 – 26.10 –Германия – "" – машини и оборудване за тяхното производство. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара.20 - 22.10 –, Румъния – Denta – Международно изложение за. Организатор на българското участие - "ВиаООД - представител на организатора ROMEXPO SA за България.21 - 23.10 -Inter Expo Center -- Специализирано В2В изложение за професионална козметика, услуги, оборудване и обзавеждане за салони за красота и СПА центрове.21 - 23.10 -Inter Expo Center - Специализирано изложение22-23.10 -Inter Expo Center - CG2 Code for Art 2016 -25 – 29.10 –, Германия - EuroBLECH 2016 - Международен технологичен панаир за. Организатор на българското участие – фирма "Протрейд" – официален представител на Хановерския панаир за България.25 – 29.10 –, Германия – Orgatec –. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара.26.10 - 6.11 -- МеждународноHong Kong International Building and Decoration Materials and Hardware Fair. Организатор на българската делегация – "Панаирни и конгресни резервации - ДМК" ЕООД.27 - 29.10 –, Албания - Energy & Construction - Международно изложение за. Организатор на българското участие - "Виа експо" ООД - представител на организатора PRESPA INVEST sh.p.k. за България.29-30.10 - 22-23.11 -Inter Expo Center - CG2 Code for Art 2016 -2 - 4.11 -Viscom Frankfurt - Международен панаир за. Представител на панаира в България - "Интер експо център".2 - 5.11 -Турция – Eurasia Packaging – Международно. FOOD-TECH – Международно изложение за. Организатор на българското участие - "Виа експо" ООД - представител наREED TÜYAP EXHIBITIONS INC.SA за България.2 - 6.11 -, Румъния – Indagra – Международно. Indagra Food – Международно изложение за. Expo Drink & Wine – международно изложение за вино и напитки. Организатор на българското участие - "Виа експо" ООД - представител на организатора ROMEXPO SA за България.7 – 9.11 –, ОАЕ – Yummex Middle East –8-9.11 -Германия - Cleanzone - Международен панаир за. Представител на панаира в България - "Интер експо център".8 – 10.11 –Германия – BrauBeviale – Производство и маркетинг на. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара.8 – 11.11 –, Германия – electronica – Компоненти, системи и приложения в. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара.9 - 12.11 -Inter Expo Center –- Месопреработвателна индустрия.- Млекопреработвателна индустрия.- Хлебопроизводство и сладкарство.- Хранително-вкусова промишленост.- Вина и спиртни напитки.- Хотелско и ресторантьорско оборудване.10 – 12.11 –, Германия – denkmal – Реставрация, поддържане на. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара.15 – 18.11 –, Германия - EuroTier 2016 - Международен специализиран панаир заОрганизатор на българското участие – фирма "Протрейд" – официален представител на Хановерския панаир за България.15 - 18. 11 -Германия – Formnext - Международен панаир за. Представител на панаира в България - "Интер експо център".15 - 30.11 -в Южна Америка за работни срещи с представители на търговско-промишлените палати. Организатор на българската делегация – "Панаирни и конгресни резервации - ДМК" ЕООД.16 – 18.11 –Турция – Logitrans Istanbul – Международно изложение за. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара.16 – 18.11 –, Китай – Anufood China –. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара.16 - 20.11, Германия - Bazaar - Международен панаир за. Организатор на българското участие - "Виа България" ООД – официален представител на Берлинския панаир за България.17 - 20.11 -, Румъния – Romhotel – МеждународноОрганизатор на българското участие - "Виа експо" ООД - представител на организатора Romexpo SA за България.19.11 - 3.12 –- Търговско изложение на български производители. Организатор "Бизнес център – България".21 - 24.11 -, Саудитска Арабия – Foodex Saudi – Международно изложение за. Организатор на българското участие - "Виа експо" ООД - представител на организатора Reed Sunaidi Exhibitions за България.21.11 - 3.12 -- Виетнамски международен. Организатор на българската делегация – "Панаирни и конгресни резервации - ДМК" ЕООД.22-23.11-, Inter Expo Center - Източноевропейска- 24.11 -– CleanexBG – Международно изложение за. Организатор - "Виа експо" ООД.23-24.11 -, Inter Expo Center - Bege Expo -25 - 28.11 –, Албания – Tirana International Fair - Международно изложение от общ характер. Организатор на българското участие - "Виа експо" ООД - представител наKlik Ekspo Group за България.27 - 30.11, Германия – Hortitechnica - Международно изложение за. Организатор на българското участие - "Гео контакт" ООД – официален представител.29.11– 1.12 –Германия – Valve World Expo –. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара., Inter Expo Center - 23-ина Международния женски клуб в София.Информация за предстоящи панаири и изложения може да изпращате на predpriemach@capital.bg