Създателите на Join the Players ще търсят 1 млн. евро капитал

Ако скоро сте играли минифутбол в зала и ви е било предложено после да гледате селекция на най-добрите си моменти и най-елегантни голове, то вероятно е станало благодарение на системата Join The Players . Тя е разработка на четирима млади българи, които до момента са привлекли 300 хил. евро с проекта си, а скоро ще търсят още по-голямо финансиране от инвеститори, за да излязат и на международната сцена."По данни на Европейската минифутбол федерация само в Европа има около 60 млн. души, които играят минифутбол", описва нагледно потенциалната целева група за продукта си Николай Антонов, който е един от създателите. Системата Join The Players е насочена напълно към играчите и потребителите, но моделът на младата компания е ориентиран по-скоро към бизнес клиенти."Непрофесионалният спорт още не се е дигитализирал адекватно, особено тези спортове, в които са включени повече хора", категоричен е Николай Андонов. Именно там и другите тримата съоснователи на "Джойн дъ плейърс" - Антон Ценов, Диян Неделчев и Георги Арабаджиев, виждат своята потенциална бизнес ниша. Концентрират се върху минифутбола заради популярността му. "Забелязахме, че аматьорският спорт винаги следва професионалния и с намаляването на цените на много технологии като чипове и камери много услуги стават достъпни и за непрофесионалния спорт, дори се появяват такива, които ги няма за професионалния", казва Ценов.Така през лятото на 2013 г. е регистрирано дружеството "Джойн дъ плейърс", което започва да разработва едноименната платформа. Идеята е чрез няколко Full HD камери да се записват непрофесионални футболни срещи в спортни клубове. Автоматизирана видеосистема работи благодарение на алгоритъм, който анализира играта и разпознава ключовите моменти в мачовете по минифутбол и генерира видеорепортажи. "Точно в този алгоритъм е и иновацията ни, иначе другото е просто много устойчива хардуерна система", обяснява Андонов. Репортажите после са достъпни онлайн и играчите могат да ги гледат, в момента се работи и по мобилно приложение."Всичко е направено за хората, които играят. Всичко, което правим, е с една цел - да даде на играчите по-силно преживяване. Вярваме, че на този пазар в момента не се предлагат достатъчно услуги", смятат от компанията.Въпреки че на пръв поглед Join The Players изглежда като насочена към потребителите платформа за забавление, всъщност бизнес моделът е насочен към други клиенти - спортните центрове. Системата вече е инсталирана в шест клуба за минифутбол в София, като десетчленният екип използва българския пазар по-скоро като тестови. Отначало услугата им се предлага като опция и допълнение към наемането на терен за минифутбол - модел, който, както се оказва, не работи съвсем. Затова "Джойн дъ плейърс" сменят тактиката, като сега предлагат услугата си директно на спортния център, където после тя се продава в пакет.На този етап обаче България не е приоритетен пазар за стартъпа, а причината е размерът му. "Продуктът ни се разработва по-скоро за Европа", категоричен е Ценов. В момента тече и инсталирането на системата в седем центъра в Гърция, допълва той. Следващата стъпка в развитието на компанията са други външни пазари, а поставената цел е да бъдат привлечени като клиенти 40 спортни центра в рамките на следващите четири месеца. Набелязаните нови дестинации са Германия, Полша, Португалия, Испания и Чехия.За да навлязат там обаче, от "Джойн дъ плейърс" имат нужда от свеж капитал. Такъв ще търсят още в началото на следващата година. Сумата, която стартъпът ще се опита да набере, е над 1 млн. евро и ще бъде използвана основно за маркетинг. "Искаме да има участие и на български инвеститори, но приоритетът ни е върху чуждите", обясняват от екипа. Всъщност това няма да е първото външно финансиране за младата компания. Още в началото бизнесът й получава признание от инвестиционния фонд Eleven. Цялата инвестиция, потекла към "Джойн дъ плейърс" е в размер на 300 хил. евро, като 200 хил. от тях идват на няколко транша от Eleven, а останалите са от частни инвеститори.