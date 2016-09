iPhone 7 и проблемите на Samsung повишиха акциите на Apple

Компанията вече няма да обявява данни за продажбите през първия уикенд след пускането на новите модели на пазара

iPhone 7 Plus беше разпродаден само с предварителни заявки.

Представянето на новите телефони на Apple не беше посрещнато с обичайната еуфория, която настъпваше преди години, но докато при американската компания спорът беше за това дали малкото нови функции са достатъчна причина потребителите да си купят нов телефон, както и дали премахването на аудиожака е иновация в правилната посока, то

при конкурентите от Samsung нещата стоят по-различно. Огромните проблеми на южнокорейската компания със самозапалващите се телефони Galaxy Note 7 и връщането на 2.5 млн. телефона от пазара, изглежда, спомагат за по-доброто състояние на Apple.



Въпросът е дали след скандалите Apple ще успеят да задържат продажбите си на високо ниво, или ще претърпят още една година с намалени приходи. "Никой не прави пускане на продукти по-добре от Apple – ние знаем, че телефоните ще се разпродадат, те винаги се разпродават", коментира Роб Хендфийлд, професор от Университета в Северна Каролина. "Това, което не знаем, е докога ще има интерес към телефона". Apple за поредна година не успява да отговори на търсенето на своите телефони при пускането им, като това изглежда като изпитана тактика от страна на компанията. Еуфорията около новите модели и недостигът на телефони са нещо, с което Apple се среща от вече 9 години насам. Джон Хабър, директор в консултантската фирма Spend Management Experts, коментира, че от Apple са щастливи да не могат да отговорят на този интерес и така превръщат пускането на един телефон в истинско събитие, което да генерира повече интерес.

Тази година Apple за пръв път няма планове да обявят какви са продажбите на новите модели

iPhone през първия уикенд от пускането им на пазара. От компанията излязоха с изявление, че тези данни нямат значение, тъй като те вече са убедени, че iPhone 7 и iPhone 7 Plus ще се разпродадат. Apple също така вече беше обявила, че няма да успее да се справи с търсенето на телефоните при пускането им в петък. По данни на компанията iPhone 7 в новия му черен цвят, заедно с iPhone 7 Plus, е изцяло изчерпан още при предварителните поръчки.

Подобни проблеми с предлагането досега не са се отразявали зле на Apple, като компанията винаги е успявала да се справи с поръчките, както и да осигури достатъчен брой телефони за традиционните големи пазарувания по време на коледните празници.

Традиционните опашки пред магазините на Apple за пускането на iPhone 7 и iPhone 7 Plus тази година изглеждат по-малки спрямо предни години, но не защото компанията очаква по-ниски продажби на новите си модели iPhone. Причината се крие в това, че много от клиентите на Apple вече са поръчали предварително своите смартфони, като първоначалните количества от новия iPhone 7 Plus вече са свършили, съобщава Financial Times.Анализаторите на Apple са озадачени от по-малките опашки, като ентусиазмът от първите дни на пускането на телефона, включващ в някои градове и къмпинги пред магазините на компанията, е един от неофициалните индекси за състоянието на Apple. Акциите на компанията на Тим Кук обаче изживяха най-добрата си седмица от три години насам, като повишиха стойността си с 10% в последните пет дни. Възходът идва в година на колебливо представяне на Apple на пазарите, след като за пръв път от над 10 години компанията обяви спад на приходите си.