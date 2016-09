Takeaway.com става поредният европейски "еднорог" с оценка над 1 млрд. долара

Takeaway.com изостава от основния си конкурент в Германия Delivery Hero

© Капитал

На пазара на онлайн поръчки на храна може да се окаже, че няма много място за повече от един играч, заради което компаниите се опитват да се наложат като лидер във всяка държава, до която имат достъп. Това води до остра конкуренция, като по-рано през годината изпълнителният директор на Delivery Hero Никлас Йостберг нарече пазара в Германия "кървава баня". В същия бизнес оперират GrubHub и британската Just Eat, като пазарът не спира да расте и все повече хора предпочитат да си поръчат храна за вкъщи чрез интернет, отколкото през телефон. Холандският и белгийският бизнес на Just Eat беше купен от Takeaway.com по-рано през тази година, като холандската компания ще изплати на Just Eat 22.5 млн. евро.



"Радваме се да обявим нашето първично публично предлагане в понеделник. Това е важна стъпка напред за нас. Осъзнаваме потенциала, който имаме, и сме напълно подготвени за това да излезем на борсата", казва Джитсе Гроен, основател и президент на Tekaway.com. "Нивото на интерес, което виждаме от страна на инвеститорите досега, е много обнадеждаващо", добави той.

Гроен, който основава компанията през 2000 г., ще запази 95% от акциите си.

Бизнесът на Takeaway.com се конкурира с Delivery Hero не само в Германия, но и в Полша, а с Just Eat компанията се съревновава и във Франция и Швейцария. Проблемите за Takeaway.com идват от това, че на сайта си компанията предлага достъп до менютата само на 30 хил. ресторанта. За сравнение, Just Eat предлага достъп до над 66 хил., а Delivery Hero – над 300 хил. Takeaway.com ще трябва да се справи с изоставането си, като в същото време ще трябва да изплаща кредити, възлизащи на 20 млн. евро.

Takeaway.com, изглежда, ще стане поредният стартъп бизнес в Европа, оценен на повече от 1 млрд. долара, като така ще се присъедини към групата на така наречените еднорози. Базираната в Амстердам онлайн платформа за поръчка на храна обяви, че индикативната цена на акциите й ще бъде в диапазона между 20.5 и 26.5 евро. Така пазарната капитализация на Takeaway.com ще бъде между 904 млн. и 1.1 млрд. евро, което ще я направи част от все по-широкия списък на европейски "еднорози". Приходите от първичното публично предлагане ще финансират разширението на компанията в Германия, където тя е в сериозна конкуренция с Delivery Hero за лидерската позиция на пазара.Въпреки че групата е изключително успешна в Холандия, където работи на печалба, заради бизнеса в Германия е завършила на загуба през миналата година. Приходите й през изминалата година са били 77 млн. евро, а загубата - 13.8 млн. евро. Целта на Takeaway.com е да си осигури 350 млн. евро от първичното публично предлагане.