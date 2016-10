Deutsche Bank и Goldman Sachs купиха собственика на "Престиж 96"

Един от продадените фондове притежава 15% от The Mall на бул. "Цариградско шосе"

Германската Deutsche Bank и американската Goldman Sachs приключиха сделката по придобиване на базираното в Лондон дружество на гръцката National Bank of Greece (NBG) - NBGI Private Equity. То управлява 11 фонда с общо 40 компании чрез дялови инвестиции, вложения в рисков капитал и инвестиции в недвижими имоти. Цената на сделката е 288 млн. евро, се посочва в официално съобщение на участващите институции. Сделката засяга два актива в България - "Престиж 96" и софийския The Mall.Сделката беше обявена в началото на февруари, беше подготвяна година и половина и сега приключва. През последните години гръцкият собственик на българската ОББ NBG разпродава активи, за да увеличи ликвидността си и да засили показателите си за платежоспособност и капиталова адекватност и продажбата на фондовете е част от тази стратегия.Новата мениджърска компания се нарича Stage Capital и ще управлява портфейла на NBGI Private Equity във Великобритания и Европа. Висшите мениджъри на NBGI Private Equity стават партньори в Stage Capital. Управляващ партньор в новото дружество е бившият банкер от Goldman Sachs Греъм Томас, който в началото на века е бил част от екипа на инвестиционната компания DB Capital Partners, отделил се през 2003 г., за да създаде MidOcean Partners, а след това е оглавявал частните инвестиции в тръста на лорд Ротшилд RIT Capital Partners.Stage Capital обикновено инвестира между 5 и 25 млн. евро в портфолиото на компаниите, които придобива. Част от дружествата са във фаза на растеж и развитие, уточняват от Stage Capital и уверяват, че ще продължат да бъдат активни в придобиванията и подкрепата на придобитите компании.В България Stage Capital придобива компанията за захарни изделия "Престиж 96", която през 2012 г. стана собственост на NBGI Private Equity и фонда Citi Venture Capital International на американската Citigroup (сега The Rohatyn Group). Тогава цената на транзакцията не беше официално оповестена, но по оценки на анализатори става дума за сума от порядъка на 40-45 млн. евро, платени за 90% от акциите на създателите на фирмата Антон Танев и Георги Георгиев.Stage Capital придобива и миноритарен дял от 15% в The Mall на бул. "Цариградско шосе" – досега собственост на друг фонд на National Bank of Greece. Големият пакет в търговския център се държи от друг гръцки фонд -Capital.През юли Stage Capital излезе успешно от имотни инвестиции, като продаде логистични активи в Полша, включващи пет склада с площ над 126 000 кв.м, на инвеститора в недвижими имоти Hines.Stage Capital успя успешно да продаде и дела си в световен лидер в производството на пакетирани кроасани - Chipita, се посочва още в официалното съобщение.