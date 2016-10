Bank of England подготвя разширени стрес тестове

Резултатите от тазгодишните стрес тестове ще бъдат оповестени на 30 ноември.

Ръководството на централната банка на Великобритания заяви след заседанието си на 20 септември, че британската икономика все още е изправена пред трудности, въпреки че големите трусове след референдума за излизане от Европейския съюз са отминали. От изявлението на регулатора се разбира, че няма да има смекчаване на банковите регулации. "Високите нива на несигурност относно краткосрочната макроикономическа обстановка и отношенията между страната и Европейския съюз подсилват рисковете за Великобритания", се казва още в изявлението.

През изминалия месец от Комитета за финансова политика коментираха, че без значение от развитието на връзката между Великобритания и Европейския съюз, банките в страната имат нужда да покриват определен висок стандарт, така че да не се стига до нежелани ситуации. Предвид възможното откъсване на банките от общия европейски пазар британското правителство е под натиск да направи Лондон по-атрактивен за инвестиции. Конфедерацията на британската индустрия вече няколко пъти призова банките да преминат на по-ниско ниво на наблюдение.

Във вторник премиерът Тереза Мей обяви, че няма да защитава конкретно интересите на банките при преговорите с Европейския съюз, или поне не повече, отколкото тези на другите сектори. Това е удар по финансовия сектор, който очакваше да има положителна промяна във връзката между правителството и Лондон в негова полза. Секторът обаче няма да бъде приоритетен при разговорите с ЕС и ще отпаднат предложенията за временна сделка, която да облекчи транзицията за банките. Представители на правителството коментират, че банковият сектор рискува да обтегне още повече връзките между двете преговорни страни чрез заплахи за изнасяне на дейността извън Великобритания, както вече направиха JPMorgan и UBS.

Действията на Мей най-вероятно ще бъдат посрещнати с критики предвид важността на сектора, който отговаря за 1.1 млн. работни места и 65 млрд. паунда, които правителството получава от него във формата на данъци.

Bank of England обяви, че за британските банки ще бъдат подложени на разширени стрес тестове през следващата година. Резултатите от тазгодишните ще бъдат оповестени на 30 ноември заедно с доклада за финансова стабилност, който излиза всяка половин година, съобщава Reuters. Тогава ще бъдат представени и конкретните планове за проверки през 2017 г. "През следващата година стрес тестовете на Bank of England, насочени към големите банки, ще имат за пръв път две измерения. В допълнение към обичайните годишни проверки ще има и допълнителен проучвателен елемент", се казва в официалното изявление на Bank of England. "Това ще позволи на банките да бъдат подготвени за по-широк набор от заплахи."Годишните стрес тестове са насочени обикновено към краткосрочни заплахи за банките, докато следващите тестове ще бъдат насочени към опасностите от забавяне на британската и световната икономика. Банките, които ще бъдат включени в стрес тестовете, са същите, които участваха в проверките и тази година – Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, Nationwide Bulding Society, Royal Bank of Scotlant, Santander UK и Standard Chartered.