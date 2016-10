Facebook пуска социалната си мрежа, насочена към компаниите

Главният изпълнителен директор на Facebook Марк Зукърбърг.



Facebook започва да предлага услугата си, която е насочена към компаниите и ще позволява на служителите да комуникират по-лесно помежду си, съобщава Financial Times. Facebook at Work ще действа като отделна социална мрежа. Компанията на Марк Зукърбърг тества Facebook at Work през последните две години и се очаква скоро да бъдат обявени повече детайли около нея, включително и планове как да ще я монетизират. Най-вероятно това ще става чрез месечни абонаменти за компаниите. В момента Facebook има огромна конкуренция при услугите за бизнес съобщения, които все повече заместват имейлите като основно средство за комуникация в офисите. Сред тях са Slack Technologies, Yammer и Jive.Въпреки това шансовете на Facebook да пробие на пазара са високи, предимно заради огромния брой потребители на социалната мрежа. В момента Facebook се изпозлва от над четвърт от световното население всеки месец. "Всеки знае какво е Facebook, така че адаптацията трябва да бъде бърза", коментира Кристин Моорман, професор в Университета Дюк.Тестовете на Facebook at Work трябва да завършат напълно съвсем скоро. Един от тестващите мрежата беше Telenor, която има бизнес и в България. Една от причините Telenor да използва програмата е тази, че голяма част от служителите й, които са 35 хил. по света, имат акаунт във Facebook и знаят как работи мрежата, като интерфейсът на Facebook at Work не е по-различен от този на основната мрежа.Новата платформа се тества от януари 2015 г., като стотици компании, включително и Royal Bank of Scotland, са били сред тестващите услугата, която има както настолен, така и мобилен вариант. По данни на Facebook, над 60 хиляди фирми са използвали Facebook at Work по време на пробния период.Facebook at Work работи като оригиналната мрежа, но има има свой собствен поток на новините. Той се задвижва от алгоритъм, който взима предвид предишната активност на потребителя само в корпоративния акаунт. Потребителите ще могат да си комуникират в групи и отделно. Голямата разлика между Facebook и Facebook at Work е в защитите, с които бизнес мрежата разполага, както и административните инструменти. В новата мрежа няма да има никакви реклами, а единствената по-сериозна разлика с дизайна на традиционния Facebook ще бъде сивата гама, вместо традиционното синьо.