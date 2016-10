Българската "Булпрос" е сред най-динамичните IT компании в Централна и Източна Европа

Ивайло Симов, изпълнителен директор на "Булпрос"

© ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

1057%

е средният ръст в приходите на компаниите в топ 50 за периода 2012 - 2015 г.

Една българска компания се нареди сред 25-те най-бързо растящи IT фирми в Централна и Източна Европа в класацията на Deloitte Fast 50 за 2016 г. "Булпрос" заема 24-о място в основното подреждане.Класацията определя технологичните дружества с най-голям растеж на приходите за последните пет години. Основното изискване, освен фирмите да са регистрирани преди този период, е и да отчитат минимум 50 хил. евро годишни постъпления. Ръстовете през годините се изчисляват в местна валута, а финансовите данни се подават от самите компании, като след това се сравняват с финансовите им отчети за съответните периоди.Дружествата кандидатстват сами, като попълват онлайн бланки през уеб сайта на консултантската компания Deloitte. Кандидатите трябва да предлагат технологични решения или продукти в сферите софтуер, хардуер, комуникации, медии, екологични технологии и естествени науки.Няколко интересни факта за компаниите, класирали се сред 50-те най-динамични в технологичния сектор тази година: по-голямата част са основани през 2011 г. и се занимават с IT и разработка на софтуерни решения, средният ръст в оборотите им е 1057%. Тази година отличник в класацията на Deloitte е Полша с общо 17 присъстващи компании. Класацията обаче няма размера на приходите, а само ръста им.Предишните две години имаше по-голямо българско представителство - за 2014 г. на 48-о място беше "Мнемоника", а "Империя онлайн" беше четвърта при изгряващите звезди, а през 2015 г. влезе на престижното 14-о място.Основаната през 2010 г. софтуерна компания "Булпрос" попада за втора поредна година в Deloitte Fast 50. Миналата година дружеството със своите 764% ръст беше на 12-о място. Разработчикът е сред най-динамичните и на местно ниво - не само като ръст, но и съизмерено в нови положителни новини и разширяване на портфолиото.Само за 2016 г. "Булпрос" обяви, че основава нова компания за внедряване на бизнес софтуер - ERP, CRM и BI продукти на базата на Microsoft, и планове да увеличи екипа си до над 1500 служители в следващите четири години. За последните няколко месеца "Булпрос", в чиято група влизат общо пет компании в различни IT направления, привлече общо 3.5 млн. евро вложения - от двата фонда BlackPeak и NEVEQ II, както и от един частен германски инвеститор.Класиралата се на първа позиция полска компания Codewise попада за пръв път в Deloitte Fast 50, но влиза с летящ старт и ръст в приходите от 13 000%. Тя е основана през 2011 г. и разработва решения за рекламния бизнес. За краткото си съществуване Codewise вече има офиси извън страната - един в Лондон и предстоящо откриване на локация в САЩ. Миналата година същата компания взе наградата за изгряваща звезда на региона. Съизмерено с ръста, екипът на компанията е скромен - малко над 90 служители.На второ място също откриваме полска компания, основана през 2011 г. - CodiLime. Създадена от няколко специалисти в компютърните науки и математици, CodiLime разработва решения в няколко направления - мрежи, киберсигурност, машинно обучение и големи масиви данни. Екипът на компанията се състои от 200 внимателно подбрани инженери и специалисти в работата с данни.Трета позиция заема чешката DataSpring, която разработва различни системи за управление на бизнеса и анализ на данни. Компанията със своя екип от 90 служители специализира в развиването на индивидуални решения според нуждите на клиентите си.За пръв път за 17 години съществуване в класацията попадат компании от два нови сектора - зелена енергия и биотехнологии (Clean Tech&Bio Тech) и нано- и медицински технологии (Nanotech&Medtech). С тази промяна, от една страна, разширяваме хоризонта си, от друга, отразяваме невероятния прогрес, който тези компании имат в региона", коментира Магдалена Бурнат-Микош, партньор в "Deloitte Полша".Тази година Deloitte Fast 50 обявяват и още една награда - Most Disruptive Innovation (MDI), която позволява да бъде наградена компания, която може и да не е постигнала огромните финансови ръстове на останалите в класацията, но е пионер в областта си. Отличието отива при полската HiProMine, която използва технология, базирана на биологията на насекомите в области като управление на отпадъци и производство на храни.