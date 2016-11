"Клеймкомпас" получава 200 хил. долара финансиране

Идеята за компанията хрумва на Татяна Миткова към края на следването и по право в Берлин

[Клеймкомпас]

Екипът на "Клеймкомпас" поддържа платформа, чрез която помага да получите обезщетение при закъснял или отменен полет.

Българската компания "Клеймкомпас", която помага на пътници да си издействат обезщетение при проблем с полета си, получава инвестиция от 200 хил. долара от американския фонд 500 Startups и частни инвеститори. Това е първата инвестиция за основаната през 2015 г. от Татяна Миткова, Велизар Шулев и Александър Сумин компания, но не и първо признание. В началото на годината "Клеймкомпас" стана победител в т.нар. лека категория на предприемаческото състезание Get in the Ring за Източна Европа.

Екипът на "Клеиймкомпас" планира да използва инвестицията за доразвиване на продукта си, излизане на нови пазари и разрастване на седемчленния си екип.



"Клеймкомпас" е интернет платформа с калкулатор за обезщетения. Чрез специалния софтуер на страницата ѝ може бързо и лесно да се провери дали един недоволен пътник има право на обезщетение, а екипът на компанията може да му помогне да се сдобие с него.

Според Европейския регламент, ако полет излети със закъснение над три часа, часът на полета е сменен в много кратък срок преди потеглянето или направо е отменен, засегнатите имат право на обезщетение от 250 до 600 евро. Идеята далеч не е нова, но е първата пригодена и специално насочена към Източна Европа. Сайтове, подобни на този на "Клеймкомпас", има на всички западни езици, но дори и те според екипа на компанията успяват да покрият не повече от 1% от всички потенциални случаи в Европа.

Фокусът на българския стартъп е Източна Европа, затова и онлайн представянето му започна освен на български и на турски, румънски, руски и гръцки.

"Наблюдаваме все по-голям интерес към услугата си и вече я предлагаме на 8 езика. Това изисква различни маркетингови стратегии, съобразени с пазарите, на които оперираме", обяснява Александър Сумин, маркетинг директор на компанията. "Автоматизираме процеса на подаване на иск и го правим по-достъпен. Това ни позволява да растем бързо", допълва техническият директор Велизар Шулев.

Финансирането от 200 хил. долара от 500Startups и частни инвеститори е под формата на т.нар convertible security - популярен за Силициевата долина метод за набиране на капитал, подобен на конвертируем дълг, но с дялово участие, обясняват от компанията. Компанията ще използва инвестицията за растеж и навлизане в нови пазари, казаха от "Клеймкомпас".

От средата на октомври част от екипа се намира в Маунтин вю, Калифорния, където с ментори ще се концентрират върху подобряване на технологията си и разрастване на бизнеса. Основните операции на компанията продължават да се извършват в София, където основателите планират разрастване на екипа.



Моделът