Големият губещ от стрес тестовете във Великобритания е Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland все още има проблеми, 8 години след финансовата криза, от която бе ударена тежко

© Stefan Wermuth

Резултатите на Royal Bank of Scotland показват, че банката все още не е в стабилно състояние, макар вече да са изминали осем години, откакто тя беше спасена с парите на данъкоплатците на Острова.

RBS е представила почти моментално предварителни планове към Bank of England относно набирането на капитал. Банката, която е 73% собственост на държавата, загуби огромна част от капитала си през 2014 г.

От Bank of England казаха в изявление, че цялостните резултати на сектора показват повишение в общите нива на капитал и че повечето банки са излезли от стрес тестовете с по-добър баланс, отколкото са били първоначалните очаквания. RBS е единствената банка, която остава под минималните изисквания на регулаторния орган.

Положението е още по-тревожно, защото преди тестовете RBS обяви, че ръководството на банката вече е взело мерки. "Стрес тестовете показват, че RBS остава в нестабилно финансово положение", се казва в изявлението на Bank of England. "Според нашите препоръки за бъдещето на RBS спрямо резултатите от стрес тестовете банката вече е взела мерки и е променила плана си за набиране на капитал в бъдеще, за да подсили операциите си", добавят още от регулатора.

Royal Bank of Scotland

обяви, че новият план за действие ще включва сериозни действия от страна на мениджмънта на банката. Основната цел, разбира се, е възможно най-бързото набавяне на капитал. Мерките включват "допълнително свиване на разходите на банката, допълнително редуциране на рисковите активи в банката, продажбата на неосновни активи, редуциране на неосновното портфолио в търговското банкиране и засилено внимание от страна на управляващите банката през 2017 г.".

Royal Bank of Scotland е втората по големина провалила се банка във Великобритания, пише Financial Times. Това показват резултатите от годишните стрес тестове в банковия сектор на Острова. Така банката ще трябва да създаде нов план за спешно набиране на допълнителен капитал от 2 млрд. паунда, каквото е предписанието на регулаторния орган. Barclays и Standart Chartered също показват проблеми при проверката на Bank of England, но те вече имат изготвени планове за набиране на капитал. Проведените стрес тестове бяха най-строгите в историята на банковия сектор на страната, като финансовият регулатор искаше да се подсигури, че банките са в добро състояние, преди да започне процедурата по излизане от Европейския съюз.Финансовият директор на RBS Илън Стивънсън коментира: "Ние сме напълно отдадени на идеята да създадем по-силна, безопасна и опростена банка за нашите клиенти и акционери. През 2016 г. направихме важни крачки към това да подсилим капитала си, но сме наясно, че има още много работа, която трябва да свършим, за да сме сигурни, че банката ще бъде стабилна."