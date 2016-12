Български производител на биохрани Go4Raw получи две наград от Nord organic food fair

© Go4Raw

Go4Raw произвежда биосертифицирани храни – 100% сурови и без глутен. Производствената база на фирмата e в Драгоман.

Българският производител на сурови биохрани Go4Raw е отличен с две награди на европейското изложение Nord organic food fair. На форума, който се проведе в Малмьо, Швеция, българските продукти се пребориха с конкуренцията на 375 производители от Швеция, Норвегия, Дания, Финландия, Исландия и други страни, съобщиха от фирмата.Барчетата на Go4Raw спечелиха приза за Best New Organic Food Product, а крекерите от пресни биозеленчуци са отличени като най-добрите в категорията Best New Organic Special Diet Food (vegetarian, vegan, free-from).Nord organic food fair е най-голямото B2B изложение в Скандинавия, което тази година привлече над 4900 търговски фирми, производители и преработватели от цяла Европа. През двата дни на събитието присъстваха над 6000 души. Българските продукти са избрани за победители в двете категории с гласуване на посетителите.По време на изложението представителите на Go4Raw са подписали ексклузивен договор с една от големите дистрибуторски фирми в Швеция, става ясно от прессъобщението.