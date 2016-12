Сбърканият баланс на New Balance

Стив Джобс беше неофициалното лице на New Balance



Пазар за 84 млрд. долара

Глобалният пазар на спортни стоки продължава да расте, а специално на спортни обувки очакванията са да достигне 84 млрд. долара до 2018 г., 15% повишение спрямо 2011 г. Двигател на растежа ще бъде нарастващото глобално население и средна класа в развиващите се икономики. Азиатско-Тихоокеанският регион ще е най-големият пазар по обем на продажбите (но не и по номинална стойност), следван от Европа и Северна Америка. Nike остава най-големият спортен бранд в света, като през последните години New Balance се намести в топ 5 на водещите компании в индустрията.

Допреди няколко години New Balance беше относително непозната спортна марка в Европа. Брандът беше известен от тази страна на Атлантика главно като любимите маратонки на Стив Джобс. Дълго време основателят на Apple беше неофициално лице на NB и носеше модела 991 на всяко представяне на нов продукт на гиганта. Което донесе огромна публичност на компанията и спомогна за продажбите на кецове сред феновете на "ябълката" в цял свят. Имиджът на производителя на спортни стоки винаги е бил позитивен, относително спокоен и внушаващ доверие сред всякакви поколения потребители. Или поне това важеше до миналата седмица, когато един цитат вкара компанията в дълъг PR кошмар.На въпрос за бъдещето на Транстихоокеанското партньорство (споразумение за свободна търговия между 12 държави в Пасифика) вицепрезидентът на New Balance по публичните въпроси Мат Лебретън заяви, че по отношение на търговските въпроси администрацията на Барак Обама не се е вслушвала в исканията на компанията. "И честно казано, с новоизбрания президент Тръмп смятаме, че нещата ще тръгнат в правилна посока", коментира Лебретън пред Wall Street Journal. Изявлението беше изненадващо, защото големите корпорации се стараят да избягват политически коментари. Репликата беше възприета като пълна подкрепа за политиките на Тръмп и светкавично беше разпространена от медии и потребители в социалните мрежи.Реакцията беше мигновена. Много досегашни фенове пуснаха видеа и снимки в мрежата как горят и изхвърлят маратонките си. От другата страна бяха поддръжници на Тръмп, които заявиха подкрепата си за продуктите на компанията. Дори уебсайт на крайнодясна организация пусна статия с неприкритото заглавие "Твоята униформа: как New Balance станаха официалните маратонки на белите".New Balance веднага влезе в режим на обяснения и опровержения. Пусна официално изявление, в което осъди нетолерантността и омразата "под всичките й форми". В опит да избяга от нови политически изявления и противоречия Лебретън коментира, че думите му са извадени извън контекст и са касаели само настоящата търговска политика на САЩ. И наистина, случаят ясно разкри различните стратегии на глобалните производители на спортни стоки. Докато лидерът в сектора Nike лобира за отпадане на търговските бариери, New Balance е един от малкото производители в индустрията, които запазиха щатските си фабрики. Компанията ще пострада, ако сегашните тарифи бъдат вдигнати. Групата използва етикета Made in the USA като един от най-силните си маркетингови похвати и NB не смята да се отказва точно сега.Всъщност малко хора знаят, че за разлика от мнозина от конкурентите си New Balance има 110-годишна история (за сравнение Nike e основана през 1964 г.) и винаги е наблягала на американските си корени. Създадената през 1906 г. в Бостън компания първо прави ортопедични аксесоари. Първите си обувки за бягане произвежда през 1938 г., а големият пробив настъпва чак през 70-те години, когато е купена от сегашния председател на управителния съвет Джим Дейвис. Той разширява производството на компанията и за негов късмет това съвпада с налагането на Бостън като център на джогинг бума в САЩ по онова време. Продажбите на маратонки за бягане нарастват лавинообразно и започва експанзия в други държави. Компанията не е листвана на борсата и днес мажоритарен собственик остава Дейвис (състоянието му се оценява от Forbes на 5.5 млрд. долара). Компанията не обявява редовно финансовите си резултати, но за 2015 г. приходите й достигнаха 3.7 млрд. долара.В опит да се противопостави на далеч по-могъщи конкуренти като Nike и Adidas през последните години брандът увеличи значително глобалното си присъствие и чрез различни спонсорства - например на футболния клуб "Ливърпул" и на спортисти като тенисиста Милош Раонич.През годините имиджът на New Balance в САЩ се вдигна именно заради промотирането на американското си производство, докато много от конкурентите й изнесоха заводите си в страни като Китай и Виетнам. Не че и NB не го направи, но запази американките фабрики. New Balance твърди, че на година прави около 4 млн. чифта маратонки в САЩ, което е малка част от продажбите й в страната (над 80% от кецовете й все пак са правени в Китай и други азиатски страни). "Ако 70% от вложените продукти в обувката са американски, слагаме етикета Made in the USA", уточняват от групата. Компанията има пет завода в САЩ, както и такъв във Великобритания, който обслужва част от европейския пазар (също с етикет Made in the U.K.). Това прави продуктите на групата малко по-скъпи от конкурентните, което поставя компанията в неконкурентна позиция, ако паднат тарифите. Именно оттам идва и позицията на Лебретън по отношение на международните търговски споразумения.Експерти очакват скандалът все пак да се отрази върху продажбите на New Balance в САЩ. През последните 20 години компанията разшири профила си и инвестира големи суми в таргетирането на младите потребители. Сега много от тях могат да се откажат от подкрепата си за бранда след случая с Лебретън. Иронията в случая е, че ако преди седмица-две много от по-либералните й потребители се гордееха да дадат по някой и друг долар отгоре, за да носят маратонки Made in the USA, сега именно тези "американски" обувки са причината да зачеркнат компанията от любимите си брандове. Независимо дали New Balance подкрепя Тръмп, онлайн репутацията на бранда пострада и ще са нужни сериозни усилия от страна на маркетинговия и мениджърския екип на компанията да спечели отново доверието на поне част от потребителите си.