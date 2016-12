Седмични новини за ритейл

© Надежда Чипева

Страницата е подготвена от екипа на "Регал" (regal.bg). Вашите новини от сектора очакваме на e-mail: editors@regal.bgБългарските потребители, които пазаруват онлайн няколко пъти в месеца, нарастват със 7% през тази година в сравнение с 2015 г. Това показва изследване на агенция за пазарни проучвания "Ноема" по поръчка на картовия оператор "Visa Европа". Така делът на пазаруващите неколкократно в месеца през глобалната мрежа се покачва на 40% от всички анкетирани. Наложеният платеж при получаване на поръчаната стока обаче остава най-популярното средство, като при него има понижение от само 2% на годишна база. Така 38% от анкетираните все още плащат в брой, въпреки че купуват през интернет. Около 22% от хората плащат с дебитна карта. Интересно е да се отбележи, че делът на плащащите с кредитна карта се увеличава от 4% на 8% през тази година в сравнение с 2015 г.Най-популярните стоки за купуване онлайн са дрехи и обувки, самолетни билети, билети за концерти, почивки и техника. "Тази Коледа един от трима българи ще избере електронни разплащания като начин да плати за подаръци, а честотата на онлайн пазаруването се очаква да нарасне в сравнение с последните празници и 29% ще платят за разходите си по време на празниците онлайн", каза Красимира Райчева, мениджър на Visa за България.Почти половината от потребителите предпочитат български онлайн магазини. Според данните 20% от потребителите отказват да пазаруват, ако нямат възможност да платят с карта.Eлектронните плащания са по-популярни сред възрастовата група 18 - 35, където 41% от анкетираните пазаруват онлайн месечно, разликата с потребителите на възраст 36 - 55 е много малка – 38% от тях пазаруват онлайн всеки месец. Трябва да се отбележи, че в проучването не попадат хора на възраст над 55 г. Освен това около 2/3 от анкетираните получават над 800 лв. на месец.Най-големият онлайн търговец в света Amazon представи първия си физически магазин без каси. Магазинът, който носи името Amazon Go, е един от поне трите формата на физически обекти, които компанията разглежда. Първият магазин ще отвори врати в Сиатъл през 2017 г. В този тип магазин ще се предлагат вече опаковани продукти и готови храни.В бъдеще Amazon може да навлезе на територията на големите ритейлъри, сред които са Target и Wal-Mart. Amazon Go е магазин за хранителни стоки, но от Amazon имат планове за отваряне и на други магазини с различен асортимент продукти.В магазините на Amazon по план няма да има каси, а при покупка на продукт неговата стойност ще бъде начислена към сметката на клиента в Amazon. Компанията предвижда да отвори над 2000 физически магазина в САЩ. За сравнение, веригата Kroger в момента разполага с 2800 локации в страната. Планът е част от по-големия проект на Amazon, наречен Como, чиято цел е Amazon да достигне до по-голям дял от продажбите в хранителния сектор. Така Amazon може да си осигури още по-доминантно присъствие в ритейл сектора, където засега разчита само на онлайн услугите си.Проектът на фирма "Стоянстрой" за ферма за производство на калкан във Варна вече има разрешително за строеж и досега в него са инвестирани около 1.75 млн. евро. Първоначалната стойност на фермата за калкан е 6 млн. евро, но след старта на проекта през 2014 г. собственикът Стоян Сариев разширява обхвата на бъдещето си предприятие за калкан и с люпилня за малки рибки, която ще струва допълнително още 2 млн. евро.Във фермата за калкан годишно ще могат да се произвеждат от 200 до 250 тона риба за консумация. Ако фирмата сама произвежда зарибителния материал, изчисленията през 2016 г. показват, че себестойността на килограм калкан за консумация ще бъде около 10 лв.Минималната цена на калкана с размер за консумация към днешна дата е около 25 лв. на килограм. Компанията ще търси пряко договаряне с ресторантите в България. Маркетингово проучване показва, че тя ще може да продава калкан и в съседни страни, както и в големите търговски вериги в България, където рядко се предлага черноморски калкан. Прогнозата е за около 10 лева печалба на всеки килограм продаден калкан за консумация. Това означава, че за 8 години фирмата ще възвърне инвестицията си.Производителят на тютюневи изделия Philip Morris планира в близко бъдеще да спре производството на класически цигари и да се насочи към ново технологично изделие, което по-скоро подгрява тютюна, а не го гори, обяви главният изпълнителен директор на компанията Андре Каланцопулос.На въпрос за изтеглянето на групата от пазара на класическите цигари той посочи пред радио Би Би Си 4: "Ще спрем да ги произвеждаме, това е целта на групата."Компанията, която популяризира извън САЩ цигарената марка Marlboro, пуска във Великобритания нов продукт, който е представян като по-малко вреден от традиционната цигара, тъй като загрява тютюна, а не го гори.Става дума за апарат, съдържащ тютюн и никотин, за разлика от електронните цигари, които съдържат течност, трансформираща се в пара. Устройството е известно като iQOS.Великобритания напредва с планирания данък върху безалкохолните напитки с повишено съдържание на захар, като публикува законопроект, чиято цел е борба със затлъстяването. Данъкът, обявен през март, трябва да влезе в сила през април 2018 г., като се дава време на производителите на безалкохолни напитки като Coca-Cola, European Partners и Britvic да намалят захарното съдържание в продуктите си. Компаниите вече рекламират напитки без захар като Coca-Cola Zero Sugar и Pepsi Max cherry, които няма да бъдат облагани с новия данък.Британският данък върху безалкохолните напитки с повишено съдържание на захар има две степени - една за продукти с над 5 грама захар на 100 милилитра и друга - за 8 грама на 100 милилитра.Проектозаконът беше публикуван като част от преглед на промени в данъчното законодателство, които правителството планира да въведе през 2017 г.