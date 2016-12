Видеоуслугата на Аmazon вече се предлага в България

Услугата е налична и през мобилни приложения за Android и iOS

Година след навлизането на Netflix в България видеоуслугата на Amazon - Prime Video, вече също се предлага в страната. Срещу промоционална такса от 3 евро на месец за първите шест месеца (6 евро след това) потребителите ще могат да гледат ексклузивните сериали на онлайн гиганта като Grand Tour (новият проект на изгонения от Top Gear Джеръми Кларксън), The Man In The High Castle, Transparent и др., както и немалко филми. Има и безплатен тестов период от една седмица.Услугата дебютира днес в над 200 държави и е достъпна през сайта www.primevideo.com , както и през всякакви мобилни устройства чрез приложенията за Android и iOS. Възможно също така е сваляне на филми и сериали за офлайн гледане. Все още няма превод на български език (освен на сериала Into the Badlands), като засега има субтитри на френски, немски, италиански, турски и други езици. "Това е само началото. Amazon ще добави още оригинални програми в началото на 2017 г.", обяви онлайн гигантът в официално изявление.Прави впечатление, че библиотеката за България все още не е много пълна, но по същия начин стартира и Netflix, като постепенно увеличи предлаганите филми и сериали. Цената на Prime Video все пак е по-ниска от конкурентната - 6 евро срещу минимум 8 евро при Netflix. Липсата на български превод все още е основната пречка пред по-широкото навлизане на двете услуги на нашия пазар. Netflix вече има български субтитри за сериала "Черният списък" и филма "Мръсни улици" на Мартин Скорсезе, а компанията набира фриленс преводачи в цял свят.Предлаганите все повече стрийминг услуги трябва да отговарят на бързо променящите се тенденции на видеопотребление в България. Много млади българи нямат телевизор и броят на зрителите онлайн и чрез мобилни устройства расте с навлизането на Netflix, а сега и Prime Video. Няма точни данни колко точно са ползващите такива платформи. Но може би най-популярната подобна услуга в България остава HBO GО, която първоначално беше налична като допълнителна опция към абонамент за HBO и Cinemax, но от февруари може да бъде ползвана срещу 7.99 лв. на месец към мобилен план за "Теленор". Отделно bTV и "Нова телевизия" развиват своите платформи Nova Play и Voyo, а Fox пусна Fox Play.