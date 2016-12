Звеното на Google за автономни коли вече е отделна компания с име Waymo

Прототипът на автономна кола, представена от Google през есента на 2015 г.

© Elijah Nouvelage

"Отделянето ни показва, че технологията е узряла", коментира Джон Крафцик, който ще изпълнява длъжността главен изпълнителен директор в Waymo. "Вече можем да си представим как автономната ни технология се използва в най-различни области." Според него отделянето показва и увереността, която Alphabet има относно проекта. "Достигнали сме ключов момент", добави той.

През октомври 2015 г., една от колите на Google направи своето първо пълно пътуване, използвана от незрящ човек и без никой друг в колата. Обичайно при подобни тестове има инженерен екип на пасажерското място. Крафцик обаче отбеляза, че Waymo няма интерес в това да произвежда коли, а само да изнася технологията си към други производители. Fiat Chrysler, първият партньор на Google в проекта, започна работа през май с технологичния екип на компанията, за да интегрира автономната система в сто от своите минивани. От Waymo казаха още, че скоро ще обявят кога технологията ще бъде напълно готова за навлизане в серийното производство.

Компанията майка на Google Аlphabet официално отдели звеното си за разработка на самоуправляващи се коли, съобщава Reuters. Новата компания се казва Waymo (от New way forward in mobility - Нов начин на предвижване напред, бел. авт.). Директорите в компанията намекнаха, че са близо до създаване на завършена кола, която да може да бъде ползвана. Досега концепцията на Google за автономен автомобил се разработваше от звеното Google X, което се занимава с разнообразни проекти. Все още не са обявени никакви нови сделки от компанията, но според близки до компанията хора отделянето на Waymo подсказва, че Google е близо до съставяне на конкретен план за монетизиране на своите технологии в сферата.Програмата на Google е вече в седмата си година, като през 2015 г. фирмата дори позволи на някои журналисти да изпробват прототипните модели на колите. Те са малки и напомнят на моделите на Mercedes Smart. Преди седем години Google бе една от малкото компании, които развиваха подобни технологии, сега конкуренцията в сектора се изостря все повече. През миналата седмица Apple също разкри индиректно за секретни проекти за разработване на автономни коли, а фирми като Uber работят по внедряването им в таксиметровия сектор и тежкотранспортната индустрия.