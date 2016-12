На старта: GO

© Reuters

Двигател на растежа

E-търговията движи растежа на голяма част от големите вериги по света (тук влизат ритейлъри от всякакви сегменти), се казва в доклад на Deloitte за ритейл индустрията. Средният ръст на продажбите през сайтовете на веригите е бил малко над 20% през последната отчетена година, докато средният растеж на приходите им в основния бизнес е бил едва 3%. Въпреки това около 20% от проучените над 170 водещи компании все още са нямали възможности на сайтовете си за плащания.

А всичко изглеждаше толкова просто преди 20 години - имахме традиционните хипермаркети, които се бореха помежду си за всеки клиент, като откриваха още и още магазини, правеха кампании и всякакви промоции. Продажбите им растяха, а сънят им беше смущаван главно от развитието на дискаунт веригите. Гигантите в сектора обаче тревожно хвърляха око и към интернет възхода на Amazon, който започна с продажби на книги и техника, но постепенно премина към всякакви стоки и продукти. Онлайн търговецът от доста време се оглеждаше за навлизане в продажбите на храни, но поне допреди три години това не беше важна част от стратегията му. С пускането на новия формат Amazon Go сега компанията обяви амбициите си постепенно да отхапе сериозно парче от пазара на традиционните вериги, и то чрез отварянето на физически обекти (макар и със съвсем нова идея). В същото време конкуренти като Wal-Mart също не спят и навлизат все по-широко в основния бизнес на Amazon: е-търговията. Но едно е ясно: всичките планове и стратегии променят ритейл сектора изоснови.Amazon.com си "играе" от доста време с идеята за истински магазини. През годините в няколко университета из Америка се появиха малки обекти на компанията, отворени бяха и симпатични книжарници в големите градове. Но те по-скоро бяха опипване на почвата за физически продажби и нищо повече. Съвсем по друг начин стои въпросът с новия формат Amazon Go, който може да промени не само продажбата на храна, но и всеки ритейл сегмент. Компанията представи първия такъв магазин в центъра на Сиатъл на площ от малко над 160 кв.м. В момента обектът се тества от служители, а догодина трябва да бъде отворен за всички потребители. Там ще се предлагат готови храни и напитки, а особеното е, че няма опашки и касови апарати - клиентите просто сканират телефона си на влизане в магазина, взимат продуктите и при излизане Amazon "дърпа" дължимата сума от сметката им и изпраща разписка.Amazon планира да отвори 2000 физически обекта в САЩ, като разработва още два формата за по-големи магазини, съобщи Wall Street Journal. "Прибавянето на физически обекти е част от стратегията да ангажират клиента още повече. Всеки гледа към хранителните стоки заради честотата на пазаруване. А тя пък ти гарантира плътност", казва Били Бишъп, главен анализатор в консултантската компания Brick Meets Click.Според специализирания сайт RetailDetail предложените от Amazon технологии са подобни на тези в автономните коли, което е интересно, тъй като истинските иновации в автомобилния сектор през последните години дойдоха от външни играчи като Google и Tesla. "Аmazon вече не е онлайн търговец. Дори повече: е-търговията вече не съществува, а преминава към истинска търговия", казва анализаторът в RetailDetail Стефан ван Ромпой. Той смята, че онлайн по-трудно можеш да отговориш на исканията на потребителите за хранителни стоки, докато физическите магазини ти дават възможност драстично да подобриш преживяването. И именно това постига Amazon Go. Освен това форматът тепърва ще се развива и използва за продажбата на всякакви сегменти и стоки.Amazon Go ще подпомогне на онлайн гиганта да се конкурира с традиционни ритейлъри като Target и Wal-Mart Stores Inc., които продължават да разширяват услугите си онлайн - потребителите пазаруват все повече през сайтовете на гигантите, за да взимат стоките си от определени локации, които могат да достигнат 1000 до края на годината само в САЩ.Пример за тази стратегия е отвореният от Wal-Мart магазин от 370 кв.м в Колорадо. Там клиентите получават поръчаните онлайн стоки, а отделно има секция за продажби на храни и напитки, както и бензиностанция. Направените през същия ден до 13.00 часа онлайн поръчки могат да бъдат взети след 17.00 часа. "Клиентите променят начините, по които пазаруват, и ние също искаме да се променим с тях", казва Джина Кретоски от онлайн отдела на Walmart.В продължение на десетилетия растежът на Wal-Mart се движеше от бързото отваряне на магазини по света, които пък увеличаваха приходите. Но най-големият ритейлър в света (виж графиката) вече удари спирачка на физическата си експанзия, като предпочете да увеличи капиталовите си разходи в дигиталния свят. Компанията вече обяви, че през следващата година ще отвори по-малко магазини в САЩ от очакваното. Продажбите онлайн нарастват, като за това помогна и придобиването на е-търговеца Jet.com за 3.3 млрд. долара. Плановете са за растеж от 15-20% през тази и следващата година на е-търговията. През миналата година дигиталните продажби на Wal-Mart достигнаха 14 млрд. долара, около 15% от тези на Amazon."Новият формат на магазините на Wal-Mart трябва да подобри пазарните позиции на групата в момент на нарастваща конкуренция от страна на е-търговците, домашните доставки и новите услуги на Amazon", заяви пред сайта Drugstore News Джъстин Бехар, изпълнителен директор на консултантската компания в областта на ритейла Quri.Същите са амбициите и при Target, който нае ветеран от Amazon, за да промени онлайн стратегията си. През миналата година продажбите през интернет на веригата бяха едва 5% от общите, но продължават да се увеличават (от 2.7% през 2014 г.). Target инвестира 1 млрд. в този бизнес през 2016 г.Първите отзиви на анализаторите са, че Amazon Go ще доведе до закриване на работни места в ритейл индустрията. Но форматът по-скоро служи като шамар за цялата индустрия, чийто оригинален бизнес модел работи все по-неефективно. Водещите компании в сектора инвестират в онлайн бизнеса си със закъснение и просто защото нямат друг избор. Няколко анализатори предвиждат, че рано или късно Amazon ще купи някоя от големите вериги, което ще проправи пътя към тотална доминация.