"Карлсберг България" е увеличила с 20% нетните си приходи от продажби през 2016 г.

© Анелия Николова

Деян Беко, изпълнителен директор на "Карлсберг България"



Бранимир Братанов, маркетинг директор на "Карлсберг България"

© Анелия Николова

През 2016 г. нетните приходи от продажби на "Карлсберг България" се увеличават с 20%. Това е най-големият ръст от присъствието на компанията на българския пазар от 2004 г. досега, съобщи изпълнителният директор Деян Беко. През миналата година общите приходи на компанията нараснаха с над 16% и достигнаха 109.3 млн. лв.От началото на годината до края на ноември "Карлсберг България" е най-бързо развиващото се дружество в бирения бранш в страната. Продадените количества са се увеличили с 26.6%, а пазарният дял е нараснал с 4.3% и достига 27% за 11-те месеца, съобщи Бранимир Братанов, маркетинг директор на компанията, като цитира данни на Nielsen A/S.Марката "Пиринско" отбелязва 25% ръст на продажбите в обем и увеличава пазарния си дял до 16.4%. Тя е пазарен лидер при бирите и бира №1 в София, посочи Братанов."Шуменско" - другият местен бранд на "Карлсберг България", отбелязва 32% ръст в обем за 11-те месеца и достига пазарен дял от 8.8%. Успехите на "Шуменско" се дължат основно на новата стъклена бутилка от 0.33 мл – известната "Бомбичка", която компанията върна на пазара в началото на активния сезон по повод нейния 50-годишен юбилей. На практика тази бутилка отвори нов сегмент в стъклените опаковки за многократна употреба. "Поехме голям риск, но успяхме да обърнем нагласите и да върнем на хората навика да пият бира от 330 мл стъклена бутилка. Инвестицията в проекта е за 4 млн. лв.", коментира Теодор Несторов, бранд мениджър на "Шуменско".Марките на "Карлсберг България" във високия ценови сегмент - Carlsberg и Tuborg, чешката Budweiser Budvar, германската пшеничена бира Erdinger и белгийската Grimbergen, също отбелязват ръст, като той е най-висок при Budweiser – 270%, уточни Бранимир Братанов.Компанията продължава да е лидер на пазара на сайдер с марката Somersby, която държи 55.8% в обем и 63.1% в стойност от пазара на сайдери в страната, посочи Братанов.През 2016 г. "Карлсберг България" е инвестирала 11.6 млн. лв. в двата си завода в Благоевград и Шумен, в пречиствателна станция и в подкрепа на марките си. От 2004 г., когато компанията стъпва на българския пазар, досега направените инвестиции са за 198 млн. лв., обобщи Деян Беко.За 11-те месеца на 2016 г. пазарът на бира в страната отбелязва 6% ръст в обем и 7% в стойност по данни на Nielsen A/S. Това е най-високият ръст, отчитан досега", съобщи Братанов, като се позова на данни на Nielsen A/S. По думите му това е резултат от слънчевото лято, силния туристически сезон и множеството нови предложения, направени от бирените компании в страната.По данни на Съюза на пивоварите общият пазар на бира през 2015 г. е бил 5.3 млн. хектолитра, което е с 2% повече от 2014 г. Това означава, че 2016 г. е втора поредна на нарастване след няколко години на свиващи се продажби на бира в страната.През 2016 продадените в заведения (т. нар. студен пазар) количества падат с 4%, но се задържат на нивата от 2015 като стойност, посочи Братанов. Консумацията на бира в домовете се увеличава и т.нар. топъл пазар отбелязва ръст от 8% като количества, съобщи Братанов.Продажбите на бира в големите търговски вериги и хипермаркети отбелязват 18% ръст, а в кварталните магазини – 4%.Нарастването на покупките на пиво по Черноморието изпреварва средния ръст за страната. По Северното Черноморие са отчетени с 14% повече продажби в сравнение с 11-те месеца на 2015 г., а по Южното – с 10%. Най-ниска е консумацията на бира в Северозападния регион, която се задържа на миналогодишните нива. Повече от половината от продадените количества са в София и Пловдив.Данните на Nielsen A/S, цитирани от Бранимир Братанов, показват динамика и при търсенето според вида на опаковките. Продажбите на бира в кен нарастват с 26% в обем, а на пластмасовите (РЕТ) – с 5%.Консумацията на бира в страната е 74 литра на човек от населението годишно.