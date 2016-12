"Онтотекст" обнови софтуера си за анализ на данните

[Pexels]

Българската компания за семантичен софтуер "Онтотекст", част от групата на "Сирма", е пуснала на пазара обновена версия на своята база данни GraphDB.Софтуерното решение се използва за управление на данните и създаване на по-богати връзки между тях. GraphDB 8 дава на компаниите и организациите поглед върху данните, които генерират, позволявайки превръщането на всякакви типове информация в т.нар. свързани данни (linked data). По този начин те могат да се възползват от вече съществуващите информационни масиви, извличайки нови връзки и повече стойност от тях. Новата версия е достъпна за свободно сваляне от уебсайта на компанията.GraphDB е предпочитаната семантична база данни от много водещи организации в сферата на медиите, издателския бизнес, науката, културното наследство, държавната администрация и много други сегменти, защото им позволява да използват пълноценно натрупаната информация и данни."С GraphDB 8 правим нова стъпка при технологиите за управление на данни, улеснявайки клиентите ни да използват авангардни технологии като графови бази данни и семантичен софтуер", казва Атанас Киряков, изпълнителен директор на "Онтотекст", в прессъобщение за обновяването на платформата.Сред клиентите на платформата в световен мащаб вече са медийни групи като BBC, Press Association, Euromoney и The Financial Times, научни издателства като The ΙΕΤ, корпорации като AstraZeneca и Raytheon, както и институции като Националния архив на Великобритания и The British Museum.GraphDB позволява на организациите едновременно да запазят установените практики за управление на своите данни и да интегрират всички аспекти на знанията като свързани данни. По този начин се подобряват откриваемостта, достъпът до данните и техният анализ."Онтотекст" е част от групата на "Сирма груп холдинг" АД, която успешно приключи кампанията си за първоначално публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса (БФБ - София).Компанията разработва и внедрява семантични технологични решения с висока производителност, мащабируемост и богат набор от полезни функционалности за всеки бизнес, който залага на създаване, обогатяване и разпространение на големи обеми динамични свързани данни и съдържание.През миналата година компанията е реализирала оборот от 8.6 млн. лв. при печалба от 148 хил. лв., което спад и по двата показателя спрямо предходната година. Тогава оборотът е бил почти 9 млн. лв., а печалбата - 1.3 млн. лв. Служителите в компанията също са намалели на годишна база - ако през 2015 г. средният им брой е 69, към август тази година те са 64, сочи справка в електронния регистър ДАКСИ.